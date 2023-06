Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci di giugno 2023

In solitaria, insolito e in incognito: ecco il Nintendo Direct, fanalino di coda di giugno 2023, con 40 minuti di annunci per tutti i gusti

Abbiamo alluso a parte dei suoi contenuti con un rumor, per poi ricevere la conferma ufficiale poco tempo dopo: l’unica costante con la fu E3 consiste nell’essere l’ultima presentazione anche nel giugno del 2023, ma almeno abbiamo un Nintendo Direct di cui sviscerare tutti i vari annunci. E sebbene dopo Summer Game Fest, Future Games Show, Ubisoft Forward, Xbox Games Showcase e Capcom Showcase la paura principale dei fan della Grande N era quella di un vuoto immenso a seguire il trionfale ritorno a Hyrule, il colosso di Kyoto ha voluto placare le ansie della sua fanbase con 40 minuti pregni di novità. Naturalmente, il tweet di annuncio alludeva anche a un focus non da poco su Pikmin 4, ma questo non significa che non ci sia altro di cui parlare. Come potrete vedere, se vi siete persi l’evento e non volete spoiler, nel video integrale qui sotto!

Pokémon Scarlatto e Violetto: DLC | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Il Nintendo Direct si è aperto con uno degli annunci attesi da tutti i fan della saga, ovvero i DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto: un modo come un altro per mettere in chiaro di non avere nulla da invidiare rispetto alle altre presentazioni di giugno 2023. Rubra e Riben ci accompagneranno per Nordivia ne La Maschera Turchese, prima metà del DLC Il Tesoro dell’Area Zero, tra vecchie conoscenze nella fauna, maschere per tutti e un nuovo leggendario. Autunno. L’accademia Mirtillo sarà invece il teatro de Il Disco Indaco, con il Bioterrarium e il suo patchwork di ecosistemi sottomarino. Da notare le lotte in doppio mostrate nel video. Inverno. Usate la password TREASUREHUNT per ricevere un Dono Segreto nell’evento disponibile a partire da oggi.

Sonic Superstars | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Comprensibilmente, un platformer d’eccezione calza a pennello alla famiglia di console più recettiva verso questo genere, che ha seriamente rischiato l’estinzione qualche anno fa. Dopo l’annuncio brillante al Summer Game Fest, abbiamo del materiale inedito che mostra la versione Switch di Sonic Superstars in azione. Compromessi tecnici a parte, abbiamo informazioni in più: dodici zone del tutto inedite, più funzioni aggiuntive per i singoli Chaos Emerald. Ognuno dei sette infatti offre power-up peculiari, da giostrarsi nelle fasi di co-op locale che già da ora si preannunciano al cardiopalma. Autunno.

Palia | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Che Direct sarebbe senza un esponente del genere “farming sim… ma c’è un ma”? In tal senso, a svolgere il ruolo stavolta è Palia, che fonde la simulazione agreste agli elementi MMO. Il tutto sarà infatti fruibile online, dalla cura del proprio villaggio all’avventura che lo circonda. Per non farci mancare nulla dalla scheda bingo del fantasy, abbiamo anche più “razze” fittizie con diversi NPC dalle fattezze animali. Il titolo è previsto come free-to-play, e farà il suo debutto sulla piattaforma ibrida della Grande N a partire dall’inverno in arrivo. Fino ad allora, possiamo solo metterci a zappare…

Persona 5 Tactica | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Non temete: a parte un’apertura forse sottotono per questo motivo, i giochi della categoria “bello, ma già si sapeva” finiranno ben presto. Prima di allora, però, repetita iuvant: perché non ricordare l’annuncio di Persona 5 Tactica? In una svolta decisamente poco nello stile di Atlus, abbiamo la riconferma di una versione Switch senza anni di attesa. I Ladri Fantasma si ritrovano in un mondo sconosciuto, e l’unica strategia per la sopravvivenza si divide in tre attacchi: vicino, a distanza e con i Personae, che come sempre si possono anche combinare tra loro. Scatenate la vostra Tripla Minaccia, nuovo attacco totale del gruppo, il 17 novembre.

MythForce | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Ormai i “cartoni animati del sabato mattina”, come vuole la nomenclatura statunitense, sono uno dei filoni maggiormente messi alla berlina nel campo dell’animazione. O anche omaggiati, perché no? La premessa di MythForce è proprio questa: un roguelike con visuale in prima persona, ambientato in un mondo a tratti quasi indistinguibile da He-Man and the Masters of the Universe. Tutto buono per gli appassionati di animazione, ma che dire del gameplay? Possiamo già aspettarci dell’ottimo co-op online, nella sua declinazione più pregiata: drop-in e drop-out, in ogni momento. Quest’anno.

Splatoon 3 e Detective Pikachu: Il Ritorno | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Mettiamo in punizione Splatoon 3 negandogli una sezione a parte per il silenzio radio sui DLC. Il festival annunciato da Pinuccia e Morena resta appunto questo: uno Splatfest come tanti altri. Dal 15 al 17 luglio possiamo darci alla macchia scegliendo tra Vaniglia, Fragola e Cioccolato e Menta, con la possibilità di giocare in modalità Nebbia a Volontà. Passando ad altro, anche la GIF di Pikachu mostrata dal leaker Pyoro aveva un suo senso: abbiamo il nome del sequel. Trattasi di Detective Pikachu: Il Ritorno. Tim Goodman ritorna a Ryme City con il suo Pikachu caffeinomane dalle guance sbiadite, tra una comparsata di Mewtwo e l’apparizione di tante creature recenti. Abbiamo anche una data, 6 ottobre!

Super Mario RPG | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Ci speravamo, vedendo “remake di un classico SNES” nel sopracitato leak. E abbiamo visto giusto. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, uscito per la prima volta in Europa solo su Wii, ora ha un remake, intitolato semplicemente Super Mario RPG. L’adattamento della grafica super-deformed dell’originale promette faville già da ora, mentre la divina Yoko Shimomura non ha perso il suo smalto a quanto ci ha dato modo di capire il trailer. Possiamo supporre che il tutto sarà, per la prima volta, fruibile anche in lingua nostrana. Affronteremo Smithy e il suo esercito di armi viventi a partire dal 17 novembre. Con preordini da oggi!

E non finisce qui | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

La Peach risoluta del film d’animazione non poteva non mettere gola ai fan in attesa di un po’ di sano girl power. Il platformer senza titolo in cui lei è protagonista è previsto per il prossimo anno, ma è in buona compagnia. C’è infatti anche un remaster di Luigi’s Mansion 2 (o “Dark Moon” in America) in arrivo sulla piattaforma ibrida, lasciando fuori dai… giochi solamente l’originale, la cui riedizione più recente resta ancorata a Nintendo 3DS. Non sappiamo come ne verrà reinterpretato il game design concepito per una console portatile, ma quel che è certo è che il titolo sarà da noi, pure lui, nel 2024.

Batman: Arkham Trilogy | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Siamo sempre contenti di vedere una “Trilogy” arrivare intatta su Nintendo Switch ed è difficile essere più integrali di così. La trilogia di Rocksteady fa il suo ritorno su piattaforme Nintendo dopo la sfortunata avventura su Wii U da parte del secondo capitolo. Ebbene sì, Batman: Arkham Trilogy porta tra le mani dei fan della Grande N gli iconici Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. E se l’attesa ha messo l’amaro in bocca ai puristi tra voi, sarete felici di sapere che (com’è tradizione per i ritardatari) tutti i DLC sono inclusi di default. Autunno.

Gloomhaven | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Chiediamo venia se, dopo aver menzionato le farming sim con variazioni sul tema, non abbiamo detto nulla degli adattamenti dei giochi da tavolo. A darci uno scappellotto, in tal senso, provvede Gloomhaven. Come da tradizione per tanti titoli su Switch, anche in questo caso abbiamo una combinazione intrigante tra dinamiche a turni e meccaniche da gioco di ruolo, tra una carta e l’altra. I mercenari giocabili saranno 17, mentre il numero di missioni supera la ragguardevole quota di 260. Si decolla oltre le 1000, poi, in fatto di abilità. Il day one è previsto il 18 settembre di quest’anno.

Just Dance: 2024 Edition | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Non sia mai che il publisher transalpino si faccia sfuggire l’occasione di mungere i suoi ballerini dalla pelle di porcellana. Ebbene sì, il gioco musicale targato Ubisoft (o meglio, “A Ubisoft Original”) torna a farci perdere peso con Just Dance: 2024 Edition, con 40 nuovi brani e una ben maggiore copertura di generi, dal latinoamericano all’hip hop. Ci attendono “nuovi brani aggiunti tutto l’anno”, e la comparsa del Re del Pop nel collage conclusivo ci fa ben sperare nella capacità dell’editore francese di superare ogni possibile bega legale. Se ne riparla al 24 di ottobre. Vamos!

Silent Hope | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Se la preistoria di LIVE A LIVE vi ha lasciati senza parole, aspettate di vedere in che consiste Silent Hope. Il mondo pacifico in cui è ambientato questo gioco di ruolo d’azione si ritrova di colpo afono, e starà ai nostri eroi esplorare l’abisso sottostante per ritrovare il re. I dungeon cambiano ogni volta, contribuendo a un loop di gameplay in cui tornare al campo base, craftare nuovi oggetti e un migliore equipaggiamento, per poi riaddentrarsi nei meandri del sottosuolo. La principessa, congelata nelle sue stesse lacrime (per quanto salate… ah, al diavolo la logica!), ci aspetta il 3 di ottobre.

Carrellata che si prende il suo tempo | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Evidentemente la Grande N ha avuto pietà delle nostre dita, una volta tanto: la carrellata di oggi si è soffermata per più tempo su meno giochi. Motivo per il quale possiamo entrare più nel dettaglio pure noi!

Fae Farm: uscirà anche su PC, ma in fatto di console il gioco resta esclusiva Switch. Potremo sconfiggere i nostri nemici e migliorare la nostra fattoria usando la magia in entrambi i casi, con co-op online per 4 giocatori, dall’ 8 settembre .

uscirà anche su PC, ma in fatto di console il gioco resta esclusiva Switch. Potremo sconfiggere i nostri nemici e migliorare la nostra fattoria usando la magia in entrambi i casi, con co-op online per 4 giocatori, dall’ . Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: confermato il recente rumor. Il sequel promette ufficialmente 130 veicoli da modificare, un editor sia per questi ultimi che per le piste, co-op a schermo condiviso e multiplayer online a 12 giocatori a partire dal 19 ottobre .

confermato il recente rumor. Il sequel promette ufficialmente 130 veicoli da modificare, un editor sia per questi ultimi che per le piste, co-op a schermo condiviso e multiplayer online a 12 giocatori a partire dal . Manic Mechanics: praticamente, il concetto di Overcooked: All You Can Eat, solo applicato al nobile lavoro dei meccanici. Ripareremo le auto dal 13 luglio .

praticamente, il concetto di Overcooked: All You Can Eat, solo applicato al nobile lavoro dei meccanici. Ripareremo le auto dal . Mario + Rabbids Sparks of Hope: dopo il primo DLC, The Last Spark Hunter ci metterà nei guai con i nuovi nemici da affrontare sul pianeta musicale. I contenuti escono oggi stesso, e la demo del titolo è similarmente disponibile.

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Se alla domanda “Ma quanti ne vuoi acchiappare?” la vostra risposta è “Sì”, questo è il titolo che fa per voi. Anni prima che World of Final Fantasy riproponesse il medesimi concetto nella serie ammiraglia di casa Square-Enix, Dragon Quest ha lanciato a suo tempo il guanto di sfida a Pokémon con la sottoserie Monsters. Con la differenza che, in Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, i vari Domamostri possono fondere tra loro le proprie creature. Ma che vorrà Four, il protagonista di Dragon Quest IV, alla fine del teaser? Per scoprirlo dovremo attendere il primo di dicembre.

Pikmin 4 (e 1, e 2) | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Il cane da soccorso Occin è il fulcro dell’intero gameplay di Pikmin 4, visto il suo aiuto nelle traversate a nuoto. La missione resta altrimenti la stessa di sempre: riparare la navicella in un mondo gigantesco e ostile in cui ci siamo arenati, chiamando i nostri Pikmin elementali a noi con il fidato fischietto. Tra le chincaglierie non mancano i cameo autocelebrativi, come un grazioso Game Boy Advance SP. Nel sottosuolo ci sono regole diverse, tra nemici inediti, congegni pericolosi e naufraghi da riportare sani e salvi al campo base per sbloccare più attività. Le battaglie Dandori permettono a due giocatori di fronteggiarsi. Di notte, i Pikmin Iridescenti sbucano dalle luminotane per aiutarci a fronteggiare i nemici inferociti. 21 luglio, con demo dal 29 giugno. In uno shadow drop inatteso, Pikmin 1 e Pikmin 2 tornano oggi stesso in HD su eShop, e il 22 settembre su scheda.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Ebbene sì, dopo quanto avvenuto con Castlevania: Symphony of the Night la cara vecchia Konami ha deciso di non lasciare indietro i fan Nintendo. I contenuti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 dovreste già conoscerli, ma nel caso avremo modo di giocare a Metal Gear Solid (versione PS1), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versioni PS2), al primissimo Metal Gear, a Metal Gear: Solid Snake e alle loro controparti NES (compreso Snake’s Revenge) sull’ibrida delle meraviglie. Sono inoltre inclusi il fumetto in versione digitale e la bibbia universale. 24 ottobre, con eventuali acquisti singoli.

Vampire Survivors | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

L’indie italiano che ha saputo sedurre la critica con un consenso quasi universale torna sulla piattaforma più adatta per spolparselo in co-op. Torneremo a friggere vampiri anche su Nintendo Switch, con le diaboliche sessioni da 30 minuti l’una di Vampire Survivors. Per sopravvivere occorre tenersi in movimento, migliorare di continuo il proprio equipaggiamento con gli upgrade da sbloccare e, se possibile, farsi dare una mano. Il tutto sarà infatti fruibile in co-op locale, fino a 4 giocatori. Il ritorno al mondo dei vampiri più italiani di sempre è previsto per il 17 agosto.

L’inattesa svolta eSport | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Non è che il Colosso di Kyoto, per quanto ci piaccia credere altrimenti, con gli eSport ci andasse particolarmente d’accordo. Per questo siamo felici di comunicarvi che il campionato europeo di Splatoon è tornato, con annesso invito a seguire i canali social ufficiali di Nintendo. Dopo quattro anni, c’è una competizione ufficiale, con tanto di location suggestiva per le finali: nientemeno che Francoforte. Ah, e a sorpresa di tutti è stato rivelato anche un campionato europeo anche per Mario Kart 8 Deluxe. Saranno queste le uniche novità sul titolo, a proposito? Sapete anche voi che non è così…

HeadBangers Rhythm Royale | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Si torna brevemente nei “già annunciati”, e purtroppo è qui che il finto sbigottimento del narratore va a schiantarsi al suolo. Ciononostante, è sempre un piacere confermare un port in più, ed è per questo che siamo felici di confermare la presenza di HeadBangers Rhythm Royale su Switch. Per chi si fosse perso l’annuncio del bizzarro titolo, si tratta di un rhythm game in salsa battle royale, per la precisione la branca del filone ispirata al successo astronomico di Fall Guys. Oltre 20 minigiochi differenti aspettano noi e i nostri piccioni ballerini, quando il gioco uscirà il 31 ottobre.

Penny’s Big Breakaway | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Cosa stessero facendo Christian Whitehead e i suoi talentuosissimi collaboratori, dopo Sonic Mania, ce lo chiedevamo sin dall’annuncio di Sonic Superstars. Per fortuna le loro idee di game design non resteranno a prender polvere a lungo, visto che le menti vulcaniche dietro il titolo del 2017 sono al lavoro su un platformer 3D completamente originale! In Penny’s Big Breakaway, l’eponima Penny e il suo fidato Yo-Yo si muovono a suon di trick acrobatici. E sì, il tutto trasuda quintali di stile già dal primo trailer. Peccato che non se ne parli prima dell’inizio del prossimo anno: noi non stiamo più nella pelle!

Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Se state seguendo la nostra guida al gioco, vorrete saperne di più sugli ultimi DLC in arrivo per Mario Kart 8 Deluxe. Il pacchetto 5, comprensivo delle penultime due coppe, è ancora perlopiù avvolto dal mistero. Di certo, con tutti i ritorni dal passato in Mario Kart Tour, sembra strano che ci sia posto per una nuova pista, eppure Corsa in bagno ci permetterà di gareggiare tra i sanitari, una location… inusuale, ma supponiamo naturale per Mario e soci. Ad unirsi al roster sono Pipino Piranha che torna da Double Dash!!, Torcibruco che si rimette ai motori da Mario Kart 7, e infine Kamek che debutta su console dopo Tour. Non sappiamo più di un generico “estate 2023”.

Star Ocean: The Second Story R | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Rinnovando un supporto da terze parti mai visto dai tempi del Super Nintendo (Kingdom Hearts permettendo), Square-Enix offre un nuovo remake che sperimenta con lo stile HD-2D fondendolo a una grafica un po’ più apertamente poligonale. Il secondo capitolo della saga fantascientifica di GdR fa il suo ritorno con Star Ocean: The Second Story R. L’ufficiale della federazione, Claude, si ritrova di nuovo al centro di battaglie in tempo reale, nelle quali i nemici vanno storditi con attacchi a catena. Tra le novità del remake, abbiamo la possibilità di richiamare gli alleati non presenti in squadra. 2 novembre.

WarioWare: Move It! | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2023

Ci pareva strano che Wario e la sua sgangherata cricca si divertissero più con il touch screen di Nintendo DS rispetto ai controlli di movimento. Anni dopo Smooth Moves su Wii, ecco che in WarioWare: Move It! dobbiamo, beh, darci una mossa con i Joy-Con. I nostri tempi di reazione dovranno essere rapidi come sempre, con una co-op a 2 giocatori e la possibilità di affrontarsi in quattro a bordo del tabellone. Ma quanti sono i minigiochi nuovi, vista la magra offerta di Get It Together!? La risposta è fissata a quota 200. Il gioco esce il 3 novembre, con preordini da oggi e la possibilità gratuita di vedere Yoshiaki Koizumi perdere ogni decoro accanto a Shinya Takahashi. Un preludio come un altro per la…

Bomba finale

Dopo tutti questi annunci, il Nintendo Direct di giugno 2023 ha ancora spazio per una bomba finale? Se seguite la Grande N da qualche anno, dovreste già sapere la risposta. E la “One more thing” (“Ancora una cosa”) con cui chiudersi dietro il portone tra i microfoni della stampa di settore è stata… The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?! A parte un ringraziamento per le vendite, no. Piuttosto, confermando in tutto e per tutto il leak, è Super Mario Bros. Wonder, con uno stile artistico meno “plastico” della serie New e più dinamico, sfociando nei trip allucinogeni una volta raccolto il Fiore Meraviglia. La creatività di Odyssey sfocia dunque nei titoli 2D, con elementi da collectathon, un gran roster giocabile (Mario, Luigi, Toad, Peach e Daisy!), co-op a 4 giocatori, trick con tanto di complimenti stilosi a schermo e power-up più drastici (tra cui Mario Elefante). L’andirivieni da (e verso) lo sfondo, a cavallo tra Yoshi’s Story e la prima copertina di Nintendo Power, è previsto il 20 di ottobre!

Ora sta a voi dirci la vostra: quale annuncio vi ha colpito di più?