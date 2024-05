Come usare intelligenza artificiale: link ai migliori siti e suggerimenti

In questo articolo vi spiegheremo come usare l’intelligenza artificiale per massimizzare la vostra produttività o risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana, con una lista completa di suggerimenti e link ai migliori siti utili

L’intelligenza artificiale ormai è sulla bocca di tutti. I modelli di IA si stanno diffondendo sempre più velocemente e può essere utilizzate per fare tantissime cose. Molti di voi conosceranno il famosissimo ChatGPT, ma esistono tantissimi altri siti che potete provare ad utilizzare per fare tante altre cose. L’0biettivo di questa guida non è solo fare una lista dei migliori siti per usare l’intelligenza artificiale, ma anche quello di darvi dei suggerimenti su come utilizzare questi strumenti per risolvere i problemi che potremmo incontrare nella nostra vita quotidiana e professionale. Ecco quindi la nostra guida a come usare l’intelligenza artificiale, speriamo di sia utile!

Come usare intelligenza artificiale | Chatbot

I chat bot sono delle IA che ci permettono di cercare informazioni in un format simile ad una chat con una persona reale. Il più famoso è certamente ChatGPT. Nella sua versione gratuita, può rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta in forma testuale – nei limiti del legale. Purtroppo però non è aggiornato con le informazioni più recenti e quindi non saprebbe rispondere a domande su eventi molto recenti. La sua versione a pagamento al contrario, è aggiornata al presente e permette anche di fornire in input delle immagini. Ad esempio possiamo chiederle il luogo dove è stata scattata una certa fotografia.

Un altro chatbot molto potente è Gemini, sviluppato da Google e per il momento disponibile gratuitamente. Gemini accetta sia testo che immagini come input. Ma il vantaggio più importante è che è in grado di fornire risultati “cercando” direttamente sul web e fornendo le fonti. Tuttavia in generale le risposte sono un po’ meno precise e meno naturali rispetto a quelle di ChatGPT.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale Chatbot

Come usare intelligenza artificiale | Creare e modificare foto

Ci sono modelli di IA pensati per generare immagini a partire da un testo scritto. DALL·E 3 è un servizio che integra con la versione premium di ChatGPT e permette di generare immagini a partire da una descrizione testuale. Grazie all’integrazione con ChatGPT, l’interazione è semplicissima. Abbiamo poi Midjourney, l’AI generativa per le immagini più potente in commercio. La immagini che genera hanno una qualità molto elevata che spazia dal fotorealismo a stili più o meno artistici.

Un altro strumento molto interessante è Firefly di Adobe. Attualmente integrato nei prodotti come Photoshop, si può però provare tramite demo online semplicemente registrandosi. Il bello di questa IA è che permette di selezionare un’area dell’immagine e chiedere di applicare delle modifiche localizzate, ad esempio di rimuovere un elemento di disturbo sullo sfondo o di cambiare il colore di un elemento.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per creare e modificare foto

Come usare intelligenza artificiale | Creare e modificare video

Nonostante esistano degli approccio per creare video come Sora di OpenAI, ancora non si riescono ad ottenere clip di lunga durata e comunque si tratta di prodotti meno realistici rispetto alle immagini. Tuttavia esistono una serie di strumenti che permettono di modificare o aggiungere effetti ai nostri video in post-produzione, facendoci risparmiare parecchio tempo!

HeyGen per esempio permette di creare dei video utilizzando degli avatar virtuali. Potrete utilizzarli per creare in pochi secondi dei video introduttivi di un prodotto o di una presentazione, partendo dallo script. Altra funzione interessantissima è quella di traduzione: con HeyGen si può tradurre l’audio di un video in una lingua straniera. L’IA si occuperà anche di sincronizzare il labiale per una resa perfettamente naturale.

Per chi invece vuole stare più sul tradizionale c’è Veed, che permette di generare automaticamente i sottotitoli dei video e tradurli in più di 50 lingue. Abbiamo poi Canva, ottimo per creare brevi video o infografiche animate a partire da una descrizione testuale o un grafica statica. Infine esistono diversi editor video, come per esempio Filmora, che integrano funzionalità di IA per accelerare il processo di post-produzione dei video e renderlo più intuitivo. Potrete per esempio chiedere di rimuovere dei soggetti indesiderati o di applicare un certo color grading.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per creare e modificare video

Come usare intelligenza artificiale | Analizzare e riassumere documenti

Vi sarà ovviamente capitato di dover leggere documenti lunghissimi e noiosi e di perdere ore per trovare le informazioni che effettivamente vi servivano. Bene, oggi è tutto più semplice grazie all’intelligenza artificiale di ChatPDF. Questa web app consente di caricare un file PDF di un documento che poi andrà ad analizzare in pochi istanti. A questo punto potete fargli una qualsiasi domanda sul documento caricato per trovare in pochi secondi le informazioni che vi interessano. Oppure potrete chiedere un riassunto o un elenco dei punti più importanti.

ChatPDF è gratuito e funziona abbastanza bene tutto sommato. Ma se volete il top, potete utilizzare Ai PDF di OpenAI, declinazione di ChatGPT Plus per analizzare i file PDF. Essendo un modello multimodale, sarà anche in grado di estrarre informazioni da eventuali immagini e vi salverà molte ore di vita.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per analizzare e riassumere documenti

Come usare intelligenza artificiale | Creare presentazioni

Creare presentazioni è ormai un passaggio obbligato per moltissimi professionisti e lavoratori. Infatti sono lo strumento di base utilizzato durante meeting, tutorial, workshop e quant’altro. Sapere creare delle presentazioni efficaci aiuta moltissimo a dare una bella impressione e trasmette le proprie idee. Ma può essere un processo lungo e noioso. Ecco perché ci possiamo far aiutare dall’intelligenza artificiale per accelerare le nostra produttività!

Strumenti come Gamma App permettono di creare delle presentazioni partendo semplicemente da un frase che descriva il nostro obiettivo. Questo tool integra infatto un chat bot che ascolterà le nostre richieste formulate in linguaggio naturale e le convertirà in slide in pochi secondi. Ovviamente potremo sempre modificarle se lo riterremo necessario con i consueti strumenti. Un altro interessante strumento basato su intelligenza artificiale è beautiful.ai. In questo caso saremo noi ad avere le redini del progetto, utilizzando della Smart Slide ovvero una sorta di template interattivi che sarà possibile personalizzare con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Per esempio, l’IA andrà ad allineare gli elementi che inseriamo in modo automatico oppure adatterà i grafici in modo dinamico in base alla grandezze inserite. Inoltre le animazioni verranno create in modo automatico. Tutte queste funzionalità permettono di evitare tutta una serie di operazioni meccaniche e noiose, permettendo di concentrarci sulla parte creativa.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per creare presentazioni

Come usare intelligenza artificiale | Creare canzoni e musica

Abbiamo creato immagini e video, manca solo l’audio! In effetti chi ha provato a fare un po’ di videomaking, sa che la colonna sonora è fondamentale. Come fare? Di solito si andava a cercare qualcosa in grandi librerie online sostenute da migliaia di musicisti, pagando un piccola quota per poter utilizzare le canzoni nei video. Oggi però lo si può con l’IA. I vantaggi? Maggior possibilità di personalizzazione. Invece di cercare qualcosa di già fatto che possa andare bene, potremo noi creare a modificare ad-hoc la soundtrack. Un po’ come essere dei piccoli compositori.

La prima app che consigliamo è SOUNDRAW. Permette di creare delle sequenze musica, specificando il mood, gli strumenti, il genere, ecc… Inoltre si possono selezionare sotto-sequenze all’interno del brano e personalizzarle in modo diverso per ottenere il massimo risultato. Purtroppo però non genera il testo della canzoni. Ma ci può pensare Suno! Suno è dotato di una IA in grado di generare musica e testo a partire da un breve descrizione fornita dall’utente. E funziona davvero molto bene! Basterà descrivere il tema della canzone ed eventuali altri dettagli come il mood. Il risultato è davvero eccezionale.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per creare canzoni e musica

Come usare intelligenza artificiale | Coding e programmazione

C’è stato un tempo in cui si passavano ore sull’ormai obsoleto Stack Overflow per cercare pezzi di ad-hoc codice da copia-incollare (o quasi). E si perdevano ore anche solo per scrivere una funzione che leggesse dei dati da un file. Oggi non è più così. Con l’IA possiamo semplicemente spiegare quello di cui abbiamo bisogno e avremo bello pronto il codice da integrare nei nostri progetti. Nella mia vita da programmatore, questa è stato un piccola rivoluzione che ha aumentato vertiginosamente la mia produttività. Ma quali sono i migliori tool?

Al momento, ChatGPT funziona davvero bene per queste cose. Se la richiesta non è troppo complessa in termini di logica, funziona perfettamente. In genere è molto bravo a creare snippet di codice che svolgono funzionalità meccaniche (per esempio leggere da un file strutturato in un certo modo) o che risolvono problemi molto popolari sul web (quelli di cui si trovano varie guide online per intendersi). Ma forse ancora più prezioso è Github Copilot. Github è uno dei più grandi database di codice al mondo, utilizzando da milioni di programmatori. Ed è di proprietà di Microsoft che ha pensato bene di utilizzarlo per allenare una IA specificatamente pensata per dare suggerimenti sul codice che si sta scrivendo. In sostanza funziona come un suggeritore tradizionale che troviamo in molti IDE, ma molto più potente. Non è sbagliato dire che sembra leggerti nel pensiero. Uno strumento portentoso.

Lista dei migliori siti di intelligenza artificiale per coding e programmazione

Conclusioni

In definitiva, abbiamo visto come l’IA possa essere un potente strumento per fare tantissime cose e aumentare la nostra produttività. Imparare ad utilizzarla ci può dare una marcia in più a livello professionale, specialmente se lavoriamo con il mondo del digitale (ma non solo). Questo strumento però va usato con cognizione e il materiale prodotto andrebbe sempre supervisionato da un essere umano perché, nonostante le grandi potenzialità, ci sono ancora alcuni aspetti su cui tenere alta la guardia. E comunque non è garantito al 100% che i contenuti prodotti con IA siano perfetti e funzionanti, anzi! Dalla sezion web e social è tutto, continuate a seguirci!

P.S. Tutte le immagini in questo articolo sono state generate con l’IA di Microsoft, cosa ne pensate? Ve ne eravate accorti?