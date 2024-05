In questo nuovo episodio di Aperit-Hero analizziamo dei personaggi molto particolari, degli eroi fuori dal comune, che sono uniti da un forte legame di fratellanza. I protagonisti dell’Aperit-Hero di oggi sono le Tartarughe Ninja!

Ci sono tanti eroi lì fuori, tanti personaggi dei fumetti che ispirano i lettori ogni giorno a lottare e a fare del loro meglio per sé stessi e per il bene comune. Ma quelli di cui parleremo oggi sono molto particolari. Creati dalla mente geniale e ancora adolescenziale del leggendario Kevin Eastman, parliamo oggi di quattro eroi diversi dal solito, unici nel loro genere. Parliamo infatti delle Tartarughe Ninja! I protagonisti di questo episodio saranno ben 4, ovvero Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello.

La nascita | Aperit-Hero: Tartarughe Ninja, giovani eroi mutanti!

Sulle origini delle Tartarughe Ninja ci sono due versioni. La prima vede le Tartarughe venire a contatto con un mutageno a causa di un incidente stradale, incidente che fa finire le tartarughe nelle fogne, lontane dal padrone che le aveva acquistate in un negozio di animali. Venendo a contatto con il mutageno, insieme ad un ratto che le ha prese sotto la sua ala, queste diventano dei mutanti. Assumono una forma antropomorfa, umanoide, riescono a reggersi sulle zampe posteriori, diventano più grosse e muscolose. Anche il ratto subisce la stessa sorte, aumentando le sue dimensioni. Insieme diventano una grande famiglia. L’altra versione invece vede il padrone delle tartarughe Yamato Yoshi, un ex criminale samurai e collega di Oroku Saki, meglio conosciuto come Shredder. Mentre le tartarughe entrano in contatto col mutageno, anche Yamato subisce la stessa sorte e assume le forme di un ratto che lo aveva toccato. Alla fine Oroku Saki assume l’identità di Splinter e insegna alle tartarughe le arti marziali, chiamandole poi con i nomi dei suoi artisti italiani preferiti, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello.

Leonardo | Aperit-Hero: Tartarughe Ninja, giovani eroi mutanti!

Il leader di questa ciurma sgangherata di tartarughe mutanti ninja è Leonardo. Lui è il più leale, saggio e affidabile del gruppo, la tartaruga che più tende a proteggere il gruppo. Leo tuttavia ha molti problemi di insicurezza e di autostima. Nonostante lo stesso maestro Splinter gli ripeta più volte che ha delle grandi abilità da capo, per Leo tutto quello che fa non è mai abbastanza e tende sempre a fare più del dovuto, per proteggere la sua famiglia, i suoi amici e la città. Nonostante questo, è sempre pronto a guidare i suoi fratelli durante i giri di ronda. In un film del 2007, durante un suo viaggio di formazione in solitaria nell’America Latina, accetta l’addestramento di diventare un capo migliore. Ma sempre le sue insicurezze l’hanno portato a non tornare a casa, nonostante l’addestramento fosse tornato da un anno. Assume così l’identità del Fantasma della Giungla, il protettore delle terre dove si è isolato. Fa ritorno a casa solo grazie all’arrivo della sua amica, April O’Neil.

Raffaello | Aperit-Hero: Tartarughe Ninja, giovani eroi mutanti!

Un altro membro importante e uno dei pilastri principali della famiglia è Raffaello. Al contrario di Leonardo, Raffaello tende a proteggere la sua famiglia con un atteggiamento aggressivo, molto portato al colpire duro e a gettarsi a capofitto in battaglia. Leonardo lo descrive come una testa calda, anche se la determinazione e la forza di volontà di Raffaello l’hanno sempre portato a sconfiggere avversari molto forti e potenti. Nel momento in cui Leonardo ha deciso di partire per il Sud America per il suo addestramento, Raffaello soffre la mancanza del fratello. Da quando se n’è andato, infatti, per continuare a fare quello che ha sempre amato fare, ovvero combattere, assume l’identità del Guardiano della Notte, oppure Nightwatcher. Si maschera con un’armatura di metallo e un elmo per nascondere la sua identità, che viene però scoperta dal suo amico Casey Jones, un altro vigilante con la maschera da hockey.

Michelangelo | Aperit-Hero: Tartarughe Ninja, giovani eroi mutanti!

Parliamo ora di quello che forse è il membro più amato da tutti, Michelangelo (per gli amici Mikey). Mikey è il più burlone, il più energico e immaturo del gruppo. Una tartaruga a cui piace molto giocare ai videogames, fare skateboard e soprattutto essere al centro dell’attenzione. Allo stesso tempo Mikey è anche quello più affettuoso, tenero e passionale, segue sempre il suo cuore e mai la mente. La cosa che più lo diverte è provocare suo fratello Raffaello, ma ama incondizionatamente e allo stesso modo tutti i suoi fratelli. Nell’attimo in cui Leo è partito, Mikey si è dedicato al lavoro nello spettacolo, diventando un animatore per feste e vestendosi da tartaruga per nascondere la sua vera natura da…tartaruga. Sì, Mikey ha un grande senso dell’umorismo.

Donatello | Aperit-Hero: Tartarughe Ninja, giovani eroi mutanti!

Infine abbiamo il cervellone, la mente della squadra, colui in grado di creare delle armi, gadget e occuparsi di bug e hackeraggio, Donatello, che chiameremo con molto affetto Donnie. Donnie è sì il più intelligente della squadra, ma anche quello più sottovalutato, soprattutto quando si tratta di affrontare nemici in un combattimento corpo a corpo. Quello che però da molto valore al suo intelletto e alla sua utilità nella squadra è Leonardo, mentre quello che più si diverte a prenderlo in giro e a bullizzarlo, se così si può dire, è Raffaello. Nonostante questo, il rapporto tra lui e i suoi fratelli rimane sempre saldo e unito, con Donnie che riesce sempre a dar prova delle sue abilità e dell’efficienza delle sue geniali invenzioni. Purtroppo per lui le cose da quando Leo se n’è andato non sono andate granché, ha accettato un lavoro come operatore call center per assistenza clienti. Le cose però cambiano quando Leo torna e Donnie ricomincia a tirare fuori le sue migliori creazioni.

Una squadra inarrestabile

Il punto forte di questi personaggi è la loro unione, o per meglio dire il loro essere una famiglia. Come in ogni famiglia, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra amici, i conflitti ci sono di continuo. Non mancano mai i litigi tra Leonardo e Raffaello per avere il comando, tra Raffaello e Michelangelo per i suoi scherzi eccessivi, tra Donatello e Raffaello per i suoi modi di scherzare fin troppo violenti. Ma alla fine la famiglia rimane sempre unita, tutti si amano, con il grande e saggio maestro Splinter che ha insegnato tutto ai suoi figli. Non solo per quanto riguarda il combattimento e la sopravvivenza, ma nel rispetto reciproco, nel fare la scelta giusta e mantenere sempre la famiglia unita, così come tenere stretti i rapporti con gli amici, qualunque cosa accada, e nemici come Shredder, Baxter Stockman, Rocksteady e Bepop o Krang, li affrontano insieme. La famiglia è una forza.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui! Speriamo che vi sia piaciuto. Qual è la vostra tartaruga preferita? Ditecelo con un commento! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero e tanto altro dal mondo del cinema, serie tv e fumetti!

