Migliori video downloader su PC | Dicembre 2022

Quali sono i migliori video downloader per PC Windows e Mac? Vediamo di scoprirlo insieme!

Mentre il mondo sta tornando alla normalità dopo la pandemia, il mondo dello streaming e dei social ha iniziato a stabilizzarsi in una nuova realtà. Sono finiti i tempi in cui guardare i film tramite la TV via cavo era la norma. Tuttavia anche con il fenomeno dello streaming in costante espansione, la necessità di scaricare contenuti multimediali non viene meno. In particolare, se si desidera guardare i video quando e dove si vuole senza aver bisogno di una buona connessione internet, scaricare i video sul computer è un’ottima opzione. Allora quali sono i migliori video downloader del 2023? E quali sono le caratteristiche da ricercare in un software per il download di video? In questo articolo scopriremo 8 software facili da usare, ma potenti allo stesso tempo, per scaricare video sul vostro PC Windows.

Disclaimer: scoraggiamo gli utenti a scaricare contenuti protetti da diritti d’autore. L’utilizzo delle informazioni in questa guida è da intendersi a vostro rischio e pericolo. Prima di scaricare i video, verificare i termini di utilizzo dei siti di hosting.

Riportiamo di seguito l’elenco con i video downloader che abbiamo selezionato per voi.

Migliori video downloader su PC

VideoProc Converter : quello riteniamo il numero uno. Il miglior downloader video in assoluto per Windows e Mac

: quello riteniamo il numero uno. Il miglior downloader video in assoluto per Windows e Mac Allavsoft : uno dei migliori downloader video che conserva la cronologia dei download.

: uno dei downloader video che conserva la cronologia dei download. Freemake Video Downloader : il miglior downloader di video YouTube per Windows e Mac.

: il miglior downloader di video YouTube per Windows e Mac. 4K Video Downloader : il miglior software per il download di video 4K per PC

: il miglior software per il download di video 4K per PC ByClick Downloader : il miglior video downloader per Windows

: il miglior video downloader per Windows YTD Downloader : il miglior video downloader per Mac

: il miglior video downloader per Mac aTube Catcher : il migliore per il download di video in massa

: il migliore per il download di video in massa QDownloader: il miglior downloader di video online per PC

1. VideoProc Converter (Windows, Mac)

VideoProc Converter è un software di elaborazione video multifunzionale che consente di scaricare, convertire, comprimere, modificare e registrare video con una semplicità allucinante. Lo riteniamo uno trai i migliori video downloader attualmente disponibili. Consente di scaricare in blocco video, audio, sottotitoli, flussi, playlist e canali da oltre 1000 siti UGC in pochi secondi. Inoltre, è possibile controllare le specifiche di output, comprese le dimensioni, la qualità e il formato dei file. Questo software supporta anche la conversione dei video in mp3/mp4, la rimozione degli annunci, l’upscaling da 1080P a 4K, la creazione di una GIF dal video, la riduzione del rumore video e molto altro ancora.

Prezzo

Offre una versione gratuita e una versione completa. La versione gratuita consente di utilizzare solo 10 siti per il download. Se preferite un servizio completo che includa video in mp3/mp4, upscale 1080P a 4K, ridimensionamento video, ecc. potete in questo momento approfittare approfittare di VideoProc Converter con uno sconto del 50%.

Pro:

Facile da usare e adatto ai principianti

Potente capacità di download e supporto per il download di massa

Ricco funzioni extra

Rapporto qualità prezzo elevato

Contro:

Il menù degli strumenti di modifica dovrebbe essere ampliato

2. Allavsoft (Windows, Mac)

Progettato per essere uno dei più potenti downloader di contenuti multimediali, Allavsoft deve essere menzionato quando si tratta di scaricare video su PC. Dotato di un’interfaccia semplice, lo strumento consente di scaricare vari file multimediali da un’ampia selezione di siti web, tra cui YouTube, Twitter, Dailymotion, Facebook, Tumblr e così via, e di salvarli in HD 1080p, 4K 4096p e in vari altri formati multimediali. L’app è anche in grado di scaricare in batch più video e playlist con un singolo comando, compresi i sottotitoli, su dispositivi Windows e Mac. Inoltre, il lettore incorporato un altro punto a favoe, in quanto consente di riprodurre i contenuti multimediali direttamente all’interno dell’app senza passare ad altri lettori multimediali per riprodurre i file scaricati.

Prezzo:

Prova gratuita con un numero limitato di download di video; versione completa (29,99 dollari per una licenza di un mese; 49,99 dollari per una licenza di un anno; 99,99 dollari per una licenza a vita).

Pro:

Uno dei migliori downloader video che conserva la cronologia dei download.

downloader video che conserva la cronologia dei download. Converte, registra e riproduce facilmente i file scaricati.

Supporta un’ampia gamma di formati multimediali.

Contro:

Interfaccia utente obsoleta.

Qualità di output prefissata a priori senza opzioni personalizzabili.

Il prezzo è un po’ alto in generale.

3. Freemake Video Downloader (Windows, Mac)

Freemake Video Downloader è un altro strumento che potete utilizzare per scaricare video da vari siti web di streaming. Dotato di un’interfaccia semplice ma curata, anche lui entra tra i migliori video downloader per Windows 10 e Mac consente di acquisire file 4K e Full HD pesanti in modo rapido e semplice e di salvarli nei formati che riteniamo opportuni. L’intera procedura è facile e, oltre alle funzionalità di base, troverete una serie di utili extra durante il download, come la personalizzazione della velocità di download, il download tramite proxy, la disabilitazione di siti e video per adulti, ecc. La piattaforma è dotata di un servizio di assistenza dedicato che risponde alle richieste degli utenti. Se non riuscite a trovare le risposte che state cercando, è sufficiente inviare un modulo di richiesta che riceverà presto una risposta via e-mail.

Prezzo:

La versione gratuita consente di scaricare video di durata massima di 3 minuti; Premium Pack (39,95 dollari per un anno, 59,95 dollari per l’abbonamento a vita).

Pro:

Il miglior downloader di video da YouTube per Windows e Mac.

Scarica in batch fino a 500 video contemporaneamente con stima della dimensione finale.

Ottimo supporto per i vari formati.

Contro:

Il video scaricato viene fornito con un’enorme filigrana al centro (versione free).

La prova gratuita consente di scaricare i video della durata massima di 3 minuti.

4. 4K Video Downloader (Mac, Windows, Linux, Android)

4K Video Downloader è in grado di fare tutto ciò che ci si aspetta da un app per il download di video. Caratterizzato da un flusso di lavoro semplice e da prestazioni ottimizzate, consente di salvare video, audio, canali, playlist, annotazioni e sottotitoli da YTB, Instagram, TikTok e altri siti di hosting video in alta qualità fino a 4K o 8K in pochi secondi. Lo strumento non ha mai smesso di migliorare il suo servizio complessivo e di includere nuove funzionalità nel suo design con aggiornamenti regolari, in modo che possiate godere di un’esperienza di download fluida e solida sui vostri dispositivi.

Prezzo:

Versione gratuita con limitazioni; versione Premium (10 dollari per un anno per le funzioni principali; 15 dollari per accedere alle funzioni principali per uso personale; 45 dollari per sbloccare tutte le funzioni).

Pro:

Modalità di download intelligente per applicare automaticamente impostazioni predefinite a tutti i download futuri.

Supporta i video 3D e i download di video a 360°/realtà virtuale.

Ottimo supporto per tutti i formati più comuni.

Contro:

Il numero limitato di download con fastidiosi annunci pop-up nella versione gratuita.

5. ByClick Downloader (Windows)

ByClick Downloader è un altro dei migliori video downloader per Windows e consente di catturare qualsiasi video ospitato su siti web popolari, tra cui YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, Instagram, Twitter e così via. È in grado di rilevare automaticamente il link copiato e di offrire la possibilità di scaricare il video con un solo clic. Una caratteristica degna di nota dello strumento è che è dotato di una funzione di ricerca che consente di eseguire una rapida ricerca e trovare il video desiderato all’interno della pagina web target.

Prezzo:

Prova gratuita di un giorno con funzioni limitate; versione Premium (19,99 dollari con utilizzo illimitato a vita).

Pro:

Scaricare video, playlist, canali e altro dai principali siti web di streaming.

web di streaming. Si possono mettere in coda fino a 100 video per il download programmato.

Creare suonerie con l’audio scaricato.

Convertitore integrato per cambiare il formato del video in MP3, MP4, WMV, AVI, FLV, 3GP e M4A.

Contro:

Un’interfaccia poco elegante che sembra stipare tutto in una finestra di medie dimensioni.

Nessuna versione per Mac.

6. YTD Downloader (Windows, macOS, Android, iOS)

Offrendo una soluzione funzionale per scaricare video da YouTube, Facebook, Vimeo e altro, YTD Video Downloader è un’altra ottima alternativa. Con tre pulsanti ben evidenziati sull’interfaccia che descrivono le caratteristiche principali, il downloader presenta tutte le opzioni che ci si aspetta per il download di video su PC e anche alcune opzioni aggiuntive per la conversione dei video.

Prezzo:

Versione gratuita; piano Premium.

Pro:

Scarica, converte e riproduce video da tutti i principali siti di streaming.

di streaming. Mettere in pausa, riprendere o annullare il download in qualsiasi momento.

Funziona su PC e dispo siti vi mobili.

Contro:

La velocità di download è da migliorare

7. aTube Catcher (Windows)

Uno degli strumenti software multimediali più affidabili che offrono molteplici caratteristiche e funzioni essenziali, aTube Catcher consente agli utenti di scaricare video da YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, ecc. Inoltre, offre una velocità di conversione elevata e di alta qualità per tutti i formati più diffusi e include anche la possibilità di creare VCD, DVD e dischi Blu-ray dai contenuti registrati o scaricati.

Prezzo:

Versione gratuita; $29,95

Pro:

Download in batch.

Masterizzazione, conversione e download di DVD in un’unica operazione.

Interfaccia semplice e intuitiva.

Contro:

La velocità di download non è così elevata come quella di altri scaricatori di video.

Nessuna versione per Mac.

8. QDownloader.cc (Web)

QDownloader è certamente servizio online per il download di video più interessante di tutti, che consente di salvare video da una serie di siti web, tra cui YouTube, Facebook, Vimeo e Instagram, con pochi semplici clic e senza limiti di download. Un altro punto che si può sfruttare è il suo motore di conversione incorporato, che aiuta a convertire i video dai siti web in MP4 o MP3 su Mac o PC. Inoltre, esiste anche una estensione per browser che può essere applicata a Safari, Firefox, Opera e Chrome. La piattaforma garantisce il 100% di sicurezza e privacy.

Prezzo:

Gratuito

Pro:

Scarica video in HD, 720p, SD e in molte altre risoluzioni disponibili.

Download e conversioni veloci senza limiti di velocità

100% sicuro e protetto

Contro:

Fastidiosi annunci pop-up.

Richiede l’uso di un browser web

Quali caratteristiche cercare nei migliori video downloader?

Qualità video : La maggior parte degli utenti dà molta importanza alla qualità video quando scarica i video. Il file scaricato deve avere una qualità video accettabile per una visione confortevole.

: La maggior parte degli utenti dà molta importanza alla qualità video quando scarica i video. Il file scaricato deve avere una qualità video accettabile per una visione confortevole. Compatibilità con più formati di fil e: Un video downloader ideale dovrebbe supportare una varietà di formati di file video e di dispo siti vi per rispondere meglio alle diverse esigenze degli utenti, ma la compatibilità dei dispo siti vi per molte piattaforme di download video è estremamente limitata.

e: Un video downloader ideale dovrebbe supportare una varietà di formati di file video e di dispo vi per rispondere meglio alle diverse esigenze degli utenti, ma la compatibilità dei dispo vi per molte piattaforme di download video è estremamente limitata. Velocità di download : Qualsiasi video deve essere facilmente scaricato e convertito utilizzando il downloader video. Il tempo di download non deve essere influenzato in modo significativo dall’accesso a Internet.

: Qualsiasi video deve essere facilmente scaricato e convertito utilizzando il downloader video. Il tempo di download non deve essere influenzato in modo significativo dall’accesso a Internet. Facilità d’uso : può essere stressante se il programma di download trovato non è particolarmente facile da usare, anche se è dotato di tutte le funzionalità richieste.

: può essere stressante se il programma di download trovato non è particolarmente facile da usare, anche se è dotato di tutte le funzionalità richieste. Prezzo : È improbabile trovare un programma di download di video completo che sia disponibile gratuitamente. In genere, il programma con un prezzo più alto ha più funzioni da sfruttare, ma il prezzo non deve essere l’unico criterio di scelta.

: È improbabile trovare un programma di download di video completo che sia disponibile gratuitamente. In genere, il programma con un prezzo più alto ha più funzioni da sfruttare, ma il prezzo non deve essere l’unico criterio di scelta. Sottotitoli : Anche se questa funzione è meno comune, i sottotitoli possono essere incredibilmente utili per chi vuole guardare film con sottotitoli incorporati o in un’altra lingua.

: Anche se questa funzione è meno comune, i sottotitoli possono essere incredibilmente utili per chi vuole guardare film con sottotitoli incorporati o in un’altra lingua. Download in batch: È meglio cercare uno strumento per il download in batch se si desidera scaricare più video contemporaneamente o una playlist completa da un canale YouTube.

