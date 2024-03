Migliori app per costruire LEGO | Febbraio 2024

Tutti amano i LEGO, questo marchio è diventato così famoso e di successo che ci hanno fatto davvero di tutto, oltre ai classici set. Anche film e serie tv animate, LEGO è una delle aziende più amate al mondo e costruire i loro set è sempre molto divertente. Però a volte c’è bisogno anche di aiuti, per questo abbiamo pensato di creare questa lista delle migliori app per costruire LEGO

Sin da bambini siamo stati abituati a costruire, in compagnia o da soli, quelle costruzioni fatte con i simpatici mattoncini. I classici giochi per bambini durante l’attività ricreativa che ci capitava all’asilo nido o in altre strutture ricreative per bambini. Ma spesso e volentieri ci sarà capitato, soprattutto per chi è nato negli anni duemila, di giocare con i set LEGO. Questi set sono estremamente divertenti da costruire, soprattutto in compagnia di amici. Sarà perché la LEGO riesce sempre a fare delle bellissime collaborazioni, come ad esempio con Marvel, DC oppure Star Wars (con il quale rilascerà diversi set a tema nel corso del 2024). Spesso e volentieri, però, c’è bisogno anche di una mano. Per questo abbiamo pensato di creare questa lista delle migliori app per costruire LEGO. Ecco la lista!

LEGO Builder | Migliori app per costruire LEGO

Quest’app è utilissima sia per i set rilasciati da poco che quelli più vecchi. Oltre al classico foglietto con le istruzioni, troverete anche delle istruzioni digitali in 3D che aiutano a capire meglio come costruire un certo tipo di set. Per i set più recenti è possibile usare anche l’opzione Costruite insieme, da usare quando state costruendo un set con altre persone. Utilizzarla tra l’altro è anche molto semplice, vi basterà semplicemente scaricare l’app per Android o per iOS. Poi dovrete inquadrare il codice QR che trovate sul foglietto delle istruzioni, man mano che farete i vari step troverete una spunta verde, questo fin quando non avrete completato il set.

Brickit | Migliori app per costruire LEGO

Quest’app è gratuita sia per Android che per iOS. Si potrebbe dire che quest’app sia molto più libera, anzi, diremmo più creativa. Infatti Brickit è in grado di suggerire cosa costruire con i vari pezzi di LEGO che avete a disposizione, basterà semplicemente inquadrarli con la fotocamera del vostro smartphone. Di base è gratuita, ma se decidete di pagare un abbonamento mensile di 3,75 euro, l’app vi consiglierà molte più opzioni da costruire. Attenzione, però, perché partirà di default la lingua tedesca. Per proseguire con la versione gratuita, cliccate su Uberspringen in alto a destra, poi su Dieses Mal nicht, danke. Per cambiare la lingua, toccate il simbolo della faccina con gli occhi in basso destra e poi sulla rotella di ingranaggio. Selezionate la voce Konto, poi su Sprachlich e infine scegli la lingua che più preferite.

Construction set | Migliori app per costruire LEGO

Quella che invece vi consigliamo adesso è un vero e proprio videogioco per costruire LEGO. Un modo gratuito, insomma, per costruire dei set LEGO molto simpatici che potreste costruire manualmente. Questo gioco lo si può definire come un simulatore di costruzioni, infatti, proprio come quando comprate un set, aprite le bustine per tirare fuori i vari pezzi da comporre. Seguite le istruzioni e passo dopo passo completate il set, che poi aggiungerete a questa collezione virtuale che si arricchirà sempre di più man mano che giocherete.

Lego Boost | Migliori app per costruire LEGO

Questa è l’app creata appositamente per dare una mano a costruire tutti quei set di LEGO che riguardano la robotica. Non a caso l’app si chiama proprio Lego Boost, lo stesso nome che hanno utilizzato per chiamare quella linea di set LEGO che include per l’appunto tutte quelle creazioni di robotica, come i modellini funzionanti di robot. Non solo quest’app vi aiuta a capire come costruire il set, ma collegando i modellini all’applicazione è anche possibile controllarli direttamente dal vostro dispositivo mobile, che sia smartphone o tablet.

LEGO Mindstorms Inventor | Migliori app per costruire LEGO

Anche questo set è dedicato alla robotica, ma a differenza di Lego Boost, questo Lego Mindstorms utilizza un linguaggio di programmazione più complesso. Con quest’app infatti puoi trovare delle istruzioni digitali nell’app per costruire ognuno dei 5 robot principali che fanno parte della linea LEGO Mindstorms. Inoltre l’applicazione può essere mantenuta e utilizzata come un telecomando Bluetooth, con il quale potete controllare i robot da dispositivo mobile.

Buon divertimento!

Speriamo che questa guida vi sia stata d'aiuto e che vi divertiate con una di queste app.