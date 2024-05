Realme 12+ 5G: su Amazon in offerta a un ottimo prezzo

È in corso un’offerta davvero incredibile su Amazon per il Realme 12+ 5G, uno smartphone che è un concentrato di tecnologia

Realme 12+ 5G, l’ultimo gioiello dell’azienda cinese, è la naturale evoluzione del modello precedente. Presenta un design più raffinato e caratteristiche tecniche all’avanguardia. È un’ottima opportunità per coloro che vogliono un telefono completo e performante a un ottimo prezzo. Lo smartphone colpisce all’occhio per la sua back cover in pelle vegana che gli dà un tocco di eleganza. In più, il frame in metallo ne aumenta la resistenza. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Immagini fluide e colori vivaci non mancano di certo, sia durante la navigazione che quando si guardano contenuti multimediali. Adesso, questo dispositivo è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 299,99 euro.

realme 12+ 5G Smartphone 8+256 GB con NFC, Fotocamera ritratto Sony LYT-600 OIS, Chipset Dimensity 7050 5G, Display AMOLED da 120 Hz, Smart Touch antipioggia, SUPERVOOC da 67 W, Pioneer Green [Con tecnologia di qualità firmata Sony] Un'esperienza fotografica davvero di ultima generazione grazie alla primissima fotocamera Sony del segmento. Grazie a un sensore Sony LYT-600 con OIS e un software top di gamma con il nostro algoritmo MasterShot, abbiamo creato un'esperienza fotografica che supera le aspettative da ogni punto di vista. Scatti eccezionali senza alcuno sforzo.

Realme 12+ 5G: scopri l’offerta Amazon

A livello hardware, lo smartphone presenta il potente processore MediaTek Dimensity 1080, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Una configurazione questa che assicura prestazioni reattive sia quando si usano le app e sia mentre si gioca, privi di rallentamenti. Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con una tripla fotocamera posteriore da 200 MP, 8 MP e 2 MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Ne usciranno foto nitide e video stabili anche in movimento. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per i selfie.

La resistenza è l’IP54. Sono presenti anche le classiche funzionalità di sblocco, tra cui il lettore di impronte digitali laterale sul tasto di accensione e spegnimento. La batteria da 5000 mAh è garanzia di lunga autonomia. Quindi, si può utilizzare il telefono per un’intera giornata. Inoltre, la ricarica rapida SuperVOOC da 67W permette di ricaricare il dispositivo in tempi brevissimi. Realme 12+ 5G si conferma un’ottima scelta per tutti. L’offerta Amazon rende questo dispositivo ancora più appetibile, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo per un dispositivo di questa fascia.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!