Prova Hyundai Kona Full Electric: il SUV elettrico per eccellenza

In questa prova vediamo da vicino la nuova Hyundai Kona Full Electric, vera e propria regina dei SUV al momento disponibili sul mercato

Con l’evoluzione costante dell’industria automobilistica verso la sostenibilità e l’innovazione, la Hyundai Kona Full Electric emerge come un pionieristico SUV elettrico destinato a ridefinire gli standard di prestazioni, efficienza e praticità. Dotata di una batteria ad alta capacità da 65,4 kWh, questa vettura offre un’autonomia sorprendente, garantendo una guida senza emissioni nocive per l’ambiente.

Ma non è solo la sua propulsione ecologica a catturare l’attenzione; l’interno spazioso e confortevole della Kona Full Electric offre un’esperienza di viaggio senza pari, combinando agilità urbana con la versatilità di un SUV. In questo articolo, esploreremo da vicino le caratteristiche distintive di questo veicolo, analizzandone le performance, il design e le tecnologie innovative che lo rendono un vero e proprio punto di riferimento nel panorama automobilistico elettrico.

Le Novità | Prova Hyundai Kona Full Electric

Innovazioni intriganti si celano dietro ogni linea della nuova Hyundai Kona Full Electric, un SUV elettrico che si distingue per il suo design all’avanguardia e le prestazioni senza compromessi. Rivoluzionando il concetto di mobilità elettrica, questo veicolo offre una presenza su strada dinamica e imponente, accentuata dalle sue proporzioni allargate e dalle forme morbide che catturano lo sguardo.

Il frontale minimalista, arricchito dalle Pixelated Seamless Horizon Lamp, non solo aggiunge uno spettacolare tocco estetico, ma migliora anche l’aerodinamica complessiva, ottimizzando l’efficienza energetica. Ma le innovazioni non si limitano alla superficie: l’interno living, progettato per massimizzare lo spazio e il comfort di tutti i passeggeri, rappresenta un altro punto di forza di questa vettura. Con tecnologie smart integrate e un’autonomia di guida best in class, la Hyundai Kona Full Electric promette un’esperienza di guida all’avanguardia, dove la sostenibilità si fonde armoniosamente con la performance e il comfort.

Motorizzazioni | Prova Hyundai Kona Full Electric

La Hyundai Kona Full Electric offre una gamma versatile di motorizzazioni elettriche progettate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di guidatore. Al cuore di questa gamma si trova la versione con batteria da 65,4 kWh, che rappresenta la scelta ideale per coloro che ricercano un’autonomia eccezionale e prestazioni affidabili su lunghe distanze. Con una percorrenza dichiarata di 454 km, questa variante garantisce una libertà di movimento senza pari, consentendo viaggi senza preoccupazioni lungo le strade cittadine o le autostrade.

Inoltre, per coloro che desiderano massimizzare l’efficienza energetica senza compromettere l’autonomia, è disponibile l’opzione Eco Pack, che include cerchi in lega da 17″ e interni realizzati con materiali sostenibili, offrendo un valore aggiunto sia in termini di prestazioni che di sostenibilità. Con una gamma così diversificata di opzioni di motorizzazione, la Hyundai Kona Full Electric si conferma come un’autentica rivoluzione nel mondo della mobilità elettrica, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza di guida.

Gli interni | Prova Hyundai Kona Full Electric

L’interno della Hyundai Kona Full Electric offre un’eccitante fusione di tecnologia avanzata, comfort premium e spaziosità senza precedenti, elevando l’esperienza di guida a nuovi livelli di lusso e praticità. Al centro della rivoluzione degli interni si trovano due imponenti schermi da 12,3 pollici ciascuno, che dominano la plancia con la loro grafica nitida e intuitiva. Il primo funge da quadro strumenti, offrendo al conducente un accesso immediato a tutte le informazioni cruciali di guida, mentre il secondo, dedicato all’infotainment, sfrutta l’ultima versione del software Hyundai, garantendo un’interfaccia fluida e intuitiva, simile a quella di uno smartphone.

Nonostante questa trasformazione digitale, l’ergonomia è stata curata nei minimi dettagli, con la presenza strategica di tasti fisici per il controllo del climatizzatore e di altre funzioni essenziali. L’aumento del passo, di ben 6 centimetri, si traduce in vantaggi tangibili per l’abitabilità interna, soprattutto per i passeggeri posteriori, che ora godono di uno spazio aggiuntivo per gambe e testa, garantendo un comfort ottimale anche durante viaggi più lunghi. La capacità di carico non delude: con una configurazione standard, il vano bagagli offre una generosa capacità di 466 litri, espandibile fino a 1.300 litri abbattendo i sedili posteriori, mentre ulteriori 27 litri di spazio sono disponibili nel vano posizionato sotto il cofano anteriore, garantendo una versatilità senza compromessi per ogni esigenza di trasporto.

Test su strada | Prova Hyundai Kona Full Electric

Durante la prova su strada della Hyundai Kona Full Electric, emergono caratteristiche che ne fanno un’opzione allettante per gli amanti della guida elettrica. La sensazione di comfort è immediatamente percepibile, grazie alle sospensioni che assorbono efficacemente le irregolarità dell’asfalto e all’insonorizzazione dell’abitacolo, che garantisce un ambiente tranquillo anche alle alte velocità. Equipaggiata con un motore da 218 CV, la Kona Full Electric offre una spinta vigorosa e una rapida accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi. Tuttavia, mentre affronta le curve con vivacità, il suo peso considerevole (quasi 1.800 kg) e uno sterzo leggero richiedono una certa attenzione.

Fortunatamente, la tenuta di strada è eccezionale e supportata da un sistema ESP rassicurante, seppur un po’ invasivo. I quattro livelli di freno motore consentono una guida in modalità “one pedal”, rendendo la frenata e la fermata praticamente automatiche con il rilascio dell’acceleratore. All’interno, anche se le finiture potrebbero non raggiungere l’eccellenza, con plastiche dure e poco gradevoli al tatto, il sistema multimediale con schermo da 12,3″ si dimostra intuitivo e reattivo. La possibilità di ricarica tramite la funzione Plug&Charge myHyundai, che avvia automaticamente la sessione di ricarica senza autenticazione, e la funzione V2L, che consente alla vettura di fornire energia a dispositivi esterni, arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida e la praticità della Hyundai Kona Full Electric.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine della nostra prova: la Hyundai Kona Full Electric si distingue come un SUV elettrico all’avanguardia, combinando prestazioni eccezionali, comfort premium e tecnologie innovative. Con la sua autonomia impressionante, l’esperienza di guida dinamica e la praticità degli interni spaziosi, rappresenta un’opzione convincente per coloro che desiderano abbracciare la mobilità elettrica senza compromessi. Confermando il suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione, Hyundai continua a guidare il settore verso un futuro più pulito e intelligente. La Hyundai Kona Full Electric è pronta a ridefinire il concetto di guida elettrica, offrendo un’esperienza senza pari sulla strada.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l’auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.

Cosa ne pensate di questo modello? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.