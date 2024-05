Lumix S9 è la nuova mirrorless con sensore full-frame di casa Panasonic, compatta ed esteticamente accattivante, pensata per i content creator. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Panasonic ha presentato una nuova attesissima fotocamera, si tratta della Lumix S9, una mirrorless con sensore full-frame da 24MP. Una fotocamera di cui si stava molto discutendo nel mondo della fotografia, perché molto attesa per le sue potenzialità e anche per il suo design. Una mirrorless full-frame dalle dimensioni decisamente compatte e dal design accattivante, disponibile in quattro colori, mescola l’innovazione digitale ad un tocco vintage nell’estetica.

Il sensore CMOS full-frame da circa 24,2 megapixel, equivalente a quello della LUMIX S5II, e il motore di ultima generazione catturano contenuti ricchi di dettagli con toni naturali. Inoltre, la fotocamera è dotata delle tecnologie PDAF (Phase Detection Auto-Focus), per il tracking eccellente del soggetto, e Active I.S., che riduce in modo significativo l’effetto mosso dato dalle vibrazioni anche negli scatti a mano libera, per ottimi risultati in qualsiasi situazione.

Lumix S9: la nuova attesissima Panasonic per i content creator

La LUMIX S9 è piccola e compatta ma ricca di funzioni di livello professionale. Grazie al suo sensore full-frame, questa fotocamera offre risultati straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di acquisire video ad alta risoluzione e foto straordinarie con facilità. Una fotocamera pensata per i content creator, con l’intenzione ben chiara di Panasonic di far abbandonare lo smartphone a favore di questa mirrorless che è intuitiva da utilizzare e immediata nel pubblicare i propri contenuti. Permette infatti di acquisire foto con l’effetto sfocato già incorporato e video in 4k/6k.

Lumix S9| caratteristiche tecniche

Corpo compatto e leggero con un peso di circa 403g

Il sensore CMOS full-frame da 24,2 megapixel circa e il motore di ultima generazione offrono potenti prestazioni di imaging.

Tecnologia AF con PDAF (Phase Detection Auto-Focus) con riconoscimento in tempo reale migliorato per prestazioni di inseguimento del soggetto più precise.

Tecnologia di stabilizzazione delle immagini leader del settore con Dual I.S. 2 a 5 assi: 6.5 stop / Body I.S.: 5 stop e Active I.S. compensano le vibrazioni della fotocamera durante gli scatti in movimento. Grazie alla correzione della distorsione prospettica e la modalità High nella funzione E-Stabilization (Video), ora potrai ottenere filmati ancora più stabili durante le riprese in movimento.

Equipaggiata con la nuova modalità video Open Gate ottimizzata per gli smartphone MP4 Lite

Schermo posteriore ad angolo libero per riprese flessibili a tutte le angolazioni

Lumix S9 | reparto video

Dal punto di vista video è bene fare un approfondimento per le novità che si possono notare in questa nuova Lumix S9, soprattutto se visto nell’ottica dei content creator che con questa fotocamera possono davvero mettere da parte lo smartphone.

Open Gate

Dal punto di vista video si possono ottenere tutti i rapporti d’aspetto da un unico scatto utilizzando la modalità di registrazione video Open Gate che sfrutta l’intera altezza del sensore per offrire flessibilità nell’inquadratura e mantenere un’elevata qualità dell’immagine.

Mp4

C’è la possibilità di ottenere il video in 4K in modalità MP4(Lite), perfetto per essere trasferito sul tuo smartphone. Basta usare l’app LUMIX Lab per ritagliare l’immagine in base al rapporto d’aspetto desiderato, ad esempio 16:9, 9:16 o 1:1.

Modalità ad alta risoluzione da 96 MP

In questa modalità, le immagini consecutive vengono scattate automaticamente mentre si sposta il sensore utilizzando il meccanismo B.I.S. (Body Image Stabilizer). Quindi, il motore di elaborazione del segnale ad alta velocità sintetizza le immagini in un file equivalente a 96 megapixel (12.000 x 8.000 pixel). Questo consente di catturare magnifici scenari naturali e opere d’arte ricche di dettagli in una risoluzione ultra-elevata senza ricorrere al treppiede.

V-Log preinstallato

Assicurando la compatibilità con Cinema VariCam Look, più di 14 stop della gamma dinamica e uno spettro cromatico molto ampio, V-Log e V-Gamut vengono forniti preinstallati. Ideale per utenti che desiderano migliorare i video sul computer con calibrazione del colore e altre funzioni in post produzione.

Nuova app LUMIX Lab per una connessione perfetta

Consente il trasferimento ad alta velocità di foto e video dalla fotocamera allo smartphone.

Permette di creare facilmente file LUT originali e di trasferirli dal tuo smartphone alla fotocamera, per apprezzarli direttamente durante la creazione dei tuoi contenuti.

Possibilità di scaricare e utilizzare dall’app file LUT di famosi creator.

Editing semplice e veloce di file video MP4 Lite ottimizzati per la condivisione sui social media.

Prezzi e disponibilità

Lumix S9 sarà disponibile sul mercato italiano a partire da fine giugno nelle versioni: