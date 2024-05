Moto G04s in arrivo in India: display a 90Hz e Android 14

Il nuovo Moto G04s di Motorola è in arrivo in India, con processore Unisoc T606, Android 14 e batteria da 5.000mAh

Motorola si prepara a lanciare un nuovo smartphone della famiglia Moto G in India. Si tratta del Moto G04s, la cui presentazione ufficiale è attesa per la prossima settimana, precisamente il 30 maggio. L’annuncio è arrivato grazie a Flipkart, il gigante dell’e-commerce indiano che ha pubblicato una pagina promozionale dedicata al dispositivo sul proprio sito web.

Moto G04s: prestazioni adeguate e software aggiornato

Il Moto G04s punta su un processore Unisoc T606, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage. Al momento non è chiaro se Motorola intenda offrire ulteriori configurazioni di memoria. Nonostante la dotazione hardware non sia da top di gamma, il Moto G04s dovrebbe comunque garantire prestazioni fluide per le attività quotidiane, grazie anche all’adozione del nuovo sistema operativo Android 14.

Lo schermo dello smartphone è un ampio pannello LCD da 6.6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90Hz. Quest’ultima caratteristica si traduce in una maggiore scorrevolezza delle immagini, sia durante la navigazione che nell’utilizzo di giochi e applicazioni. La protezione è affidata al collaudato Gorilla Glass 3 di Corning, che dovrebbe garantire una buona resistenza ai graffi accidentali.

Comparto fotografico essenziale

Sulla parte frontale trova spazio una fotocamera selfie integrata in un foro centrale, dotata di un sensore da 5MP. Sul retro, invece, la configurazione è piuttosto essenziale, con un sensore principale da 50MP. Sebbene le specifiche non lascino presagire particolari magie fotografiche, il Moto G04s dovrebbe comunque soddisfare le esigenze di chi scatta foto occasionali.

Moto G04s: autonomia generosa e dotazione completa

Uno dei punti di forza del Moto G04s si preannuncia essere l’autonomia. Lo smartphone integra infatti una batteria capiente da 5.000mAh, che unita alla presunta efficienza energetica del processore, dovrebbe garantire una giornata intera di utilizzo senza pensieri. Il supporto alla ricarica rapida da 15W consentirà inoltre di recuperare velocemente i livelli di carica.

Dal punto di vista della connettività, offre un lettore di impronte digitali laterale, un jack cuffie da 3.5mm per gli amanti dell’audio cablato e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Non manca nemmeno il supporto al Dolby Atmos, che dovrebbe migliorare l’esperienza di intrattenimento multimediale.

Disponibilità e prezzo ancora da svelare

Motorola non ha ancora ufficializzato il prezzo di vendita del Moto G04s in India. Tuttavia, considerando la fascia di mercato a cui verosimilmente apparterrà, ci aspettiamo un prezzo competitivo. Lo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, blu, arancione e verde. Maggiori dettagli su prezzo e disponibilità verranno probabilmente forniti durante l’evento di lancio previsto per il 30 maggio.

Che ne pensate dello smartphone Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!