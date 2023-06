Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, arriva l’annuncio ufficiale!

L’annuncio ufficiale di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged è arrivato! Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al nuovo titolo automobilistico

Mattel e Milestone, leader mondiale nello sviluppo di giochi racing, hanno effettuato oggi l’annuncio di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Il seguito dell’acclamato Hot Wheels Unleashed sarà disponibile il 19 ottobre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store. Con meccaniche, ambienti, stili di veicoli e modalità di gioco completamente nuovi, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged porta il divertimento arcade a un livello superiore, spingendo i giocatori verso orizzonti inesplorati nella loro esperienza di gioco Hot Wheels.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged sarà lanciato con oltre 130 veicoli, tra cui, per la prima volta, anche moto e ATV. Le categorie di veicoli Stock, Powered e Ultimate differenzieranno le prestazioni, mentre i giocatori potranno personalizzare ulteriormente il proprio stile di guida utilizzando i punti abilità per acquistare specifici vantaggi e assemblare il proprio veicolo ideale.

Cinque ambienti distinti attendono i giocatori in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, ognuno con superfici di gara uniche che influiscono sulle performance dei veicoli per un’esperienza di gara più dinamica. I veicoli interagiranno inoltre con diversi oggetti sia in pista che fuori, rendendo le gare ancora più imprevedibili. Oltre a una maggiore varietà di veicoli e ambienti che aprono scenari di gara più movimentati e strategici, le abilità di guida e di manovra vengono messe alla prova con l’aggiunta di due nuove abilità, la schivata e il salto.

La corsa laterale consentirà di effettuare impatti tattici contro gli avversari, di schivare gli ostacoli e di effettuare audaci ribaltamenti fino al traguardo, mentre i giocatori potranno eseguire salti spettacolari in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Premendo un pulsante, i piloti avranno nuove opportunità di sorpassare gli avversari, scoprire scorciatoie nascoste e nuovi tratti di pista. Queste innovazioni, insieme alle funzioni di drift e boost già presenti nel primo gioco, garantiscono che ogni gara possa offrire un’esperienza unica ed emozionante, dando ai giocatori un maggiore controllo sul loro destino.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged sarà caratterizzato da una serie di nuove modalità di gioco che aggiungono un livello superiore di divertimento e di sfide sia online che offline, tra cui eventi che spingono le abilità dei piloti al limite o insegnano loro a padroneggiare l’arte della derapata e ad evitare gli incidenti con velocità e precisione. La modalità split-screen per due giocatori, amatissima dai fan, torna ad alimentare emozionanti duelli sul divano, mentre una serie di miglioramenti, tra cui la possibilità di creare un party con gli amici e l’aggiunta del cross-play*, infiammerà l’esperienza multiplayer online.

Una modalità carriera incentrata sulla storia con quattro personaggi originali è un’altra delle principali novità di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Il background e la personalità di ogni personaggio saranno presentati attraverso cutscene animate che immergeranno i giocatori in una narrazione accattivante, rendendo il loro viaggio nel mondo di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged davvero indimenticabile.

I contenuti generati dai giocatori hanno costituito un ruolo fondamentale nel successo di Hot Wheels Unleashed, che vanta oltre 1 milione di livree e 400 mila tracciati disegnati dai fan di Hot Wheels, per questo in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged le possibilità di scatenare la creatività dei giocatori sono ancora più ampie. Il Track Editor perfezionato introdurrà nuovi moduli e caratteristiche speciali che aumenteranno la diversità dei tracciati generati dai giocatori, mentre un aggiornamento dell’Editor livree introdurrà l’Editor per gli sticker per creare, salvare e condividere modelli e forme originali. Per garantire che tutti possano godere delle creazioni dei loro compagni di gioco, tutti i contenuti generati dagli utenti saranno condivisibili su più piattaforme fin dal primo giorno di lancio di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Luisa Bixio, CEO di Milestone ha dichiarato:

Siamo davvero felici dell’entusiasmo dimostrato dalla stampa e dai giocatori nei confronti del primo titolo, un successo globale che ha raggiunto più di 8 milioni di giocatori in tutto il mondo. Partendo da solide basi che ci hanno garantito un consenso unanime, con Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged abbiamo deciso di creare una nuovissima esperienza di gioco per alzare ulteriormente l’asticella del divertimento arcade. Avere un partner come Mattel al nostro fianco è un motivo di grande orgoglio e siamo pronti a correre ancora più velocemente verso nuovi obiettivi condivisi.

Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel ha a sua volta detto:

Dopo aver da poco celebrato il suo 55° anniversario, l’iconico marchio Hot Wheels continua ad accendere lo spirito di sfida nei consumatori di tutto il mondo attraverso una varietà apparentemente infinita di mezzi di comunicazione, in particolare il gioco. Dopo l’enorme successo di Hot Wheels Unleashed, siamo entusiasti di unire ancora una volta le forze con i nostri talentuosi partner di Milestone per portare ai fan un gioco completamente nuovo con una grafica di altissimo livello ed emozioni ancora più grandi.

Queste le ultime sull'annuncio di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.