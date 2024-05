FUJIFILM: sponsor degli Stati Generali del Cinema Indipendente

FUJIFILM è sponsor ufficiale del convegno Stati Generali del Cinema Indipendente, organizzato da AIR3, che si terrà martedì 28 maggio presso Anteo Palazzo del Cinema di Milano

Anteo Palazzo del Cinema di Milano, una delle più importanti realtà in Italia per quanto riguarda la produzione, la distribuzione e il sostegno al cinema di qualità ospiterà gli “Stati Generali del Cinema Indipendente”, il prossimo 28 maggio. Oltre al patrocinio del Comune di Milano, al sostegno di Lombardia Film Commission, l’evento vedrà coinvolta FUJIFILM in qualità di sponsor.

Il Convegno vedrà la presenza di autori, produttori, distributori, esercenti e altri protagonisti della filiera indipendente e ha l’obiettivo di favorire il confronto, la collaborazione e l’innovazione nel settore cinematografico indipendente, promuovendo l’autorialità e la qualità del Cinema Indipendente italiano.

FUJIFILM è entusiasta di supportare questa iniziativa che mira a creare un ambiente fertile per artisti, registi e tutti coloro che credono nella forza dell’autorialità nel mondo del cinema.

Durante la giornata, saranno presenti panel aperti al pubblico per discutere e generare proposte concrete dedicate al settore, tra cui l’attuazione delle potenzialità del Cinema Indipendente, il sostegno alle politiche di finanziamento esistenti e l’esplorazione di nuove soluzioni attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato. Il fine è riportare l’attenzione sull’indipendenza e l’autorialità delle storie cinematografiche.

Tra i panel in programma, uno speciale intervento firmato FUJIFILM tenuto dal Direttore della Fotografia Filippo Genovese e dal Team di FUJIFILM, dal titolo “Qualità e versatilità per un’immagine filmica da camere Super 35 al Large Format“.

Inoltre, sarà allestita un’area dedicata ai prodotti e alle soluzioni FUJIFILM per il mondo del Video Professionale e Cinematografico. I partecipanti avranno l’opportunità di testare le fotocamere mirrorless FUJIFILM e le ottiche FUJINON, grazie alla presenza di uno spazio interattivo e di esperti dello Staff FUJIFILM a disposizione per fornire supporto tecnico.

La partnership tra AIR3 e FUJIFILM Italia rappresenta un importante passo avanti verso l’obiettivo comune di promuovere l’espressione artistica e l’autorialità nel Cinema Indipendente.