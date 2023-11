Recensione Fujifilm INSTAX Pal: da tenere sempre in tasca

La nuova FUJIFILM INSTAX Pal, è disponibile sul mercato e noi abbiamo avuto la possibilità di provarla nel quotidiano e in un viaggio, il risultato? Scopritelo nella nostra recensione

Quando FUJIFILM ha lanciato una nuova INSTAX, ci si poteva aspettare un nuovo formato di stampa oppure un aggiornamento di un modello di camera già esistente, invece è arrivata una vera rivoluzione: INSTAX Pal, una fotocamera instantanea che sta letteralmente nel palmo di una mano. La curiosità su questa instantanea era davvero tanta con una domanda fondamentale, “ma scatta veramente?”. Abbiamo avuto possibilità di vederla in anteprima alla sua presentazione ufficiale e sì, scatta veramente. In queste settimane abbiamo anche avuto modo di portarla con noi durante viaggi e nel quotidiano per scoprire davvero tutte le sue potenzialità. Scopriamole insieme nella nostra recensione!

Caratteristiche tecniche | Recensione Fujifilm INSTAX Pal

Dimensioni

42,3 mm × 44,4 mm × 43,0 mm (escluse le parti sporgenti)

Peso 41 g ca.

Esposizione

Apertura: f/2,2

Velocità otturatore: da 1/4 di secondo a 1/8000 di secondo (selezione automatica)

Sensibilità: da 100 a 1600 ISO (selezione automatica)

Controllo esposizione: AE programmata

Compensazione esposizione: da -2 EV a +2 EV a passi di 1/3 EV

Misurazione dell’esposizione: lettura TTL (attraverso l’obiettivo) a 256 segmenti, misurazione multipla

Bilanciamento del bianco: Automatico

Specifiche batteria

Batteria: batteria agli ioni di litio (tipo interno, non rimovibile)

Interfaccia esterna: USB-C (solo per la ricarica)

Tempo di ricarica: da 2 a 3 ore circa

Sensore

Sensore di immagine: CMOS da 1/5 di pollice con filtro a colori primari

Numero di pixel registrati: 2560 × 1920

Obiettivo

Lunghezza focale: f = 16,25 mm (equivalente nel formato 35 mm)

Distanza di scatto: da 19,4 cm a infinito

Flash

Flash automatico / Flash forzato / Flash disinseritoPortata effettiva: da 60 cm a 1,5 m ca.

Autoscatto

Tutto nel palmo di una mano| Recensione Fujifilm INSTAX Pal

Dalle specifiche tecniche quello che attira l’attenzione è l’essenza stessa della INSTAX Pal, ovvero le sue dimensioni: si tratta della macchina fotografica istantanea più piccola mai prodotta prima, che sta nel palmo di una mano. Si presenta come un porta chiavi, con l’idea che può essere quindi portata ovunque anche attaccata alle proprie chiavi di casa. Nella parte posteriore della camera è presente un tasto di scatto molto grande e comodo, che permette di scattare con il pollice se si tiene la camera nel modo classico. Non è presente il mirino, ad eccezione di un accessorio di gomma che può essere utilizzato per tenere la camera al dito per comodità oppure come mirino per avere maggiore idea del campo fotografico di fronte a noi. Questo è tutto ciò che c’è da sapere dal punto di vista dello scatto sulla nuova INSTAX Pal, perché non ha schermo LCD, non ha impostazioni manuali e ha solo tre tasti, di cui uno di accensione, uno di scatto e uno per la scelta del tipo di stampa che vedremo tra pochissimo.

La domanda quindi sorge spontanea, ma le foto istantanee da dove escono? Ed è qui che entra in gioco il cross over con tutto il parco stampanti Bluetooth di Fujifilm.

Un cross over con le stampanti INSTAX | Recensione Fujifilm INSTAX Pal

Stampare le foto istantaneamente con INSTAX Pal è possibile, soprattutto se si mette in collegamento con una qualsiasi stampante della stessa gamma, che può essere una INSTAX Mini LINK o INSTAX Square Link o WIDE. A questo elenco di stampanti si aggiungono anche la Mini Evo Hybrid e Mini LiPlay, che essendo instantanee con bluetooth possono essere collegate facilmente. la A questo Noi ci siamo portati la INSTAX in una vacanza autunnale a Lanzarote insieme alla Mini LINK 2 per poter vedere direttamente i nostri scatti. Collegarle è molto semplice: avviene attraverso un tasto sotto la piccola camera che permette di selezionare la L di stampante e quindi collegarsi alla stampante accesa più vicina.

La stampa avviene direttamente, senza bisogno di collegare la camera e la stampante tra di loro e senza bisogno di scaricare app. Una volta che la stampante è accesa e la INSTAX Pal è impostata sulla lettera L, qualsiasi foto scattata verrà stampata all’istante. Una modalità davvero sorprendente che ci riporta anche a quella sensazione di non vedere la nostra foto in anteprima e scoprirla proprio solo nel momento della stampa. La qualità della stampa è in linea con le instantanee Fujifilm, quindi con un gusto analogico che è quello che le rende molto apprezzabili.

Si possono scegliere le proprie foto | Recensione Fujifilm INSTAX Pal

Se invece si vogliono visualizzare le proprie foto e sceglierle, non c’è problema, perchè con il tasto F come Fun) le foto si salvano direttamente nella memoria interna della camera, che tiene fino a 50 scatti, oppure nella memoria esterna, che infatti permette di inserire una micro SD. E così facendo si possono visualizzare direttamente nella App che fornisce la possibilità di modificare le foto, inserire filtri e cornici prima di stamparle oppure di condividerle digitalmente. Questa modalità è molto interessante, perché fornisce una doppia scelta e di consequenza anche un doppio utilizzo della macchina, uno più rivolto alla stampa, l’altro più rivolto ai contenuti digitali.

Una instantanea molto divertente, ma non solo

La INSTAX Pal è una fotocamera davvero divertente, portarla in giro in vacanza o nel quotidiano è ciò per cui è adatta: piccola, maneggevole, esteticamente molto gradevole e contemporanea. Il suo utilizzo fa sorridere, perché sebbene sia pensata per una società molto rivolta verso il digitale e i social, non si dimentica che per scattare bisogna premere un bottone e soprattutto questo grande bottone può essere premuto davvero da un pubblico ampio, adulti e bambini. Una camera che chiaramente si rivolge alla Generazione Z e alle esigenze di velocità, possibilità di essere online e di raccontare quello che si fa, ma non solo! Il suo essere immediata e divertente la rende una camera adatta a chi vuole divertirsi con la fotografia con la sensazione di poter avere una fotocamera che si può tenere tra le dita.

Sul mercato è già disponibile ad un prezzo di 99,99 euro IVA inclusa. Il prezzo sicuramente è importante per una camera così piccola e che per poter stampare deve avere anche una stampante bluetooth di appoggio. Ma per chi possiede già una INSTAX Link di qualsiasi tipo è sicuramente un’ottima integrazione, piacevole soprattutto per chi viaggia tanto e vuole stampre le sue foto INSTAX. Con il Natale che si avvicina, la INSTAX Pal sembra anche la scelta naturale come idea regalo, perché è originale e in grado di sorprendere.

8 Il divertimento sul palmo di una mano Punti a favore Le dimensioni

Le dimensioni Estetica accattivante

Estetica accattivante Le due modalità di stampa o salvataggio Punti a sfavore Il prezzo poco sopra la media