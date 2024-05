Jeffrey Wright sarà nella stagione 2 di The Last of Us

La serie post-apocalittica The Last of Us tornerà in tv con la stagione 2 nel 2025 con la presenza di Jeffrey Wright nel cast

Il candidato all’Oscar per American Fiction Jeffrey Wright è l’ultima aggiunta al cast della seconda stagione di The Last of Us, la serie post-apocalittica di HBO (in Italia in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) tratta dall’omonimo videogioco di successo. L’attore interpreterà un ruolo che conosce molto bene, avendolo già doppiato in The Last of Us: Parte II, il sequel del capolavoro di Naughty Dog per le console PlayStation.

Wright, che torna a HBO dopo le esperienze di Westworld, Boardwalk Empire e Angels in America, per l’ultima delle quali è stato premiato con l’Emmy, interpreterà Isaac, il leader silenziosamente potente di un grande gruppo militare, il Washington Liberation Front (WLF), che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse.

The Last of Us: anche Jeffrey Wright si unisce al ricco cast

Oltre a Wright e Dever, nella stagione 2 incontreremo Isabela Merced nei panni di Dina, uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono. Ci sarà poi Young Mazino, un grande amico di Ellie e Dina e un pilastro della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo. Danny Ramirez sarà Manny, un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui. Tati Gabrielle interpreterà Nora, un medico militare che deve scendere a patti con i peccati del suo passato. Infine, la vincitrice dell’Emmy Catherine O’Hara vestirà panni di un personaggio misterioso.

La seconda stagione di The Last of Us arriverà in tv nel 2025. Accanto a Pedro Pascal e Bella Ramsey ritroveremo Gabriel Luna e Rutina Wesley, nuovamente nei panni di Tommy e Maria, il fratello e la cognata di Joel.

