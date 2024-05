HP 15-fc0039nl: il notebook fa parte delle offerte volantino Unieuro

Le offerte volantino Unieuro sono tornate con grandi novità, tra cui il notebook HP 15-fc0039nl, di cui scopriremo caratteristiche tecniche e prezzo

Le offerte volantino Unieuro sono arrivate. Tra le tante, particolare attenzione merita l’offerta che riguarda il notebook HP 15-fc0039nl. Questo modello, appartenente alla fascia media del mercato, si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per le caratteristiche tecniche bilanciate. È ideale per studenti, professionisti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile a prezzo contenuto. Dentro la scocca troviamo il processore AMD Ryzen 5 7520U, un chip quad-core con frequenza di clock fino a 4.3 GHz. Ciò significa che può gestire senza problemi le attività più comuni, come navigazione web ed editing di documenti. Affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5, garantisce un multitasking reattivo, anche con più applicazioni aperte contemporaneamente. Lo spazio di archiviazione è affidato a un veloce SSD PCIe NVMe da 512 GB, che offre tempi di avvio rapidi, caricamento veloce delle applicazioni e ampio spazio per documenti, foto, video e altri file. Il prezzo del notebook HP 15-fc0039nl è di 499,90 euro anziché 569,90 euro.

HP 15-fc0039nl, ecco il notebook inserito tra le offerte volantino Unieuro

Lo schermo da 15.6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia antiriflesso assicura immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e un’ottima visibilità anche in ambienti luminosi. La scheda grafica integrata AMD Radeon assicura prestazioni adeguate alla riproduzione di contenuti multimediali e l’utilizzo di software di editing grafico leggero. La batteria a lunga durata consente di lavorare o studiare per diverse ore senza bisogno di collegare il notebook alla presa di corrente. Invece, il design sottile e leggero lo rende facilmente trasportabile in borsa o nello zaino.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre un’esperienza di digitazione confortevole, mentre il touchpad di precisione supporta la tecnologia multi-touch. La connettività è garantita dalla presenza di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C, due porte USB Type-A, una porta HDMI e un lettore di schede SD. Il sistema operativo Windows 11 Home chiude il cerchio. Meglio approfittare subito di questa offerta volantino Unieuro e portare a casa un dispositivo in grado di soddisfare le esigenze quotidiane.

