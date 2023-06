Xbox Showcase | Persona 5 Tactica annunciato con un trailer!

Sul palco dell’Xbox Showcase, Atlus ha mostrato anche il già vociferato Persona 5 Tactica con un trailer: scopriamo insieme i dettagli con questo articolo dedicato

Sul palco di un Xbox Showcase sfavillante che ha visto arrivare, fra le altre cose, l’annuncio di un nuovo Like a Dragon e della data d’uscita di Forza Motorsport, una delle protagoniste assolute è stata decisamente Atlus. L’azienda ha mostrato ben tre titoli non ancora annunciati (sebbene uno sia stato vittima di leak negli scorsi giorni) e fra il remake di Persona 3 e l’annuncio ufficiale di Metaphor: ReFantazio (ex Project Re Fantasy) troviamo anche un nuovo spin-off per l’amatissimo (anche da noi!) Persona 5.

Persona 5 Tactica si mostra con un primo trailer: pronti alla nuova avventura dei Ladri Fantasma?

Persona 5 Tactica è l’RPG strategico che gli amanti dell’avventura dei Ladri Fantasma stavano decisamente aspettando e che arriverà il prossimo 17 novembre. Trovate il trailer di annuncio qua sopra, mentre la sinossi è la seguente:

A causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia. In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del suo aiuto offre loro un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro Erina e l’accordo offerto ai Ladri Fantasma?

Ritornano i Persona e il vasto arsenale a disposizione dei nostri protagonisti in questa nuova variante di Persona 5, che ormai abbiamo potuto provare e rivivere sotto ogni salsa. E non è per lamentarsi eh, non ne abbiamo mai davvero abbastanza. Il gioco sarà disponibile, sin dal day one, tramite il servizio di Xbox Game Pass.

Avete visto il trailer di annuncio di Persona 5 Tactica? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!