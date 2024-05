Monitor AOC Q27B3CF2: eleganza e funzionalità per professionisti

E voi? Cosa ne pensate di questo monitor AOC Q27B3CF2 ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Il monitor AOC Q27B3CF2 sarà disponibile da maggio 2024 al prezzo consigliato di 249,00 € . La Serie B3 di AOC comprende anche modelli Full HD da 24″ e 27″ con supporto regolabile in altezza (24B3CF2, 27B3CF2) o senza (24B3CA2, 27B3CA2), tutti con frequenza di aggiornamento di 100 Hz e connettività USB-C, per soddisfare le esigenze di utenti domestici e aziendali.

Il monitor si distingue per le cornici ultra-strette, perfette per configurazioni multi-monitor. Il pannello IPS da 27″ garantisce una visualizzazione nitida con ampi angoli di visione di 178°/178°, mantenendo immagini vivide da qualsiasi angolazione. Ideale per spazi di lavoro moderni e uffici domestici, il Q27B3CF2 offre qualità visiva e si integra armoniosamente nell’ambiente.

Il monitor AOC Q27B3CF2 da 27″ (68,6 cm) offre una risoluzione QHD ad alta definizione (2560 x 1440) per l’uso domestico e professionale, unendo un design elegante con prestazioni eccellenti. Tra le sue caratteristiche principali figurano una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, connettività USB-C con Power Delivery da 65 W e Adaptive-Sync, rendendolo ideale per migliorare produttività e comfort a un prezzo competitivo.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.