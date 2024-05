Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, i migliori videogiochi indie in uscita a maggio 2024: cinque perle promettenti e interessanti, vediamole

Non solo tripla-A! Come sempre, il mese di maggio porta con sé tantissimi titoli interessanti, Da Paper Mario: Il portale Millenario a Hellblade II: Senua’s Saga, anche in questo periodo pre-estivo è tempo di sborsare una buona somma per cercare di mantenere sempre fresco il nostro hobby preferito. Come sempre, però, possiamo trovare diversi titoli interessanti anche nel mercato indipendente. Scopriamo i migliori indie in arrivo a maggio 2024 in questo articolo dedicato!

1 – NEROBI | Migliori videogiochi indie in uscita a Maggio 2024

Nerobi è un giovane sognatore che vive in un mondo grigio e monotono. Un giorno, trova un misterioso portale che lo trasporta in una terra fantastica e colorata chiamata Nerobi. In questo nuovo mondo, Nerobi dovrà affrontare sfide emozionanti, risolvere enigmi impegnativi e combattere contro nemici bizzarri per salvare il regno di Nerobi dal malvagio stregone Negativo.

Sviluppato e pubblicato da Black Train Games e pubblicato lo scorso 7 maggio, NEROBI è disponibile in Early Access su Steam. Cliccate qui!

2 – Paper Trail | Migliori videogiochi indie in uscita a Maggio 2024

Paper Trail è un puzzle game arrivato il 21 maggio su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S, sviluppato e pubblicato da Newfangled Games.

In Paper Trail, vesti i panni di Paige, una giovane studentessa che lascia la sua casa per la prima volta per frequentare l’università. Attraverso un mondo di carta pieghevole e vibrante, Paige dovrà risolvere enigmi, superare ostacoli e affrontare sfide emotive per affrontare la sua indipendenza e scoprire se stessa.

3 – Lorelei and the Laser Eyes | Migliori videogiochi indie in uscita a Maggio 2024

Lorelei and the Laser Eyes è un puzzle adventure sviluppato da Simogo e pubblicato nientemeno che da Annapurna Interactive, un nome che sarà ben noto a tutti gli appassionati di videogiochi indipendenti. Arrivato il 16 maggio su PC e Nintendo Switch, il gioco segue una donna convocata da un uomo eccentrico in un vecchio hotel dell’Europa centrale per partecipare a un progetto. Si ritrova quindi coinvolta in un gioco di illusioni sempre più pericoloso e surreale.

4 – Cryptmaster | Migliori videogiochi indie in uscita a Maggio 2024

Pubblicato lo scorso 19 maggio, Cryptmaster è un dungeon crawler particolarmente interessante e… strambo. Sviluppato da Ion Storm Inc. e pubblicato il 19 maggio 2024 per PC. In Cryptmaster, i giocatori assumono il ruolo di avventurieri che esplorano un mondo fantasy generato proceduralmente pieno di misteri, pericoli e tesori. Dovranno affrontare mostri, risolvere enigmi e completare missioni per progredire nel gioco e diventare potenti eroi.

5 – Hauntii | Migliori videogiochi indie in uscita a Maggio 2024

Hauntii è un gioco d’avventura con elementi roguelike sviluppato da Moonloop Games e pubblicato il 23 maggio per PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Windows).

In Hauntii, il giocatore assume il ruolo di un fantasma di nome Hauntii che vaga per l’Eternità, un regno ultraterreno. Guidato da misteriose creature luminose chiamate Eterniani, Hauntii esplora questo mondo surreale, combattendo contro creature ostili e svelando i segreti del suo passato.

Questi erano dunque i migliori videogiochi indie in uscita a maggio 2024 secondo noi! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti