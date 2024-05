BMW Concept Skytop: i sogni diventano realtà con la nuova cabrio di lusso

Presentata ufficialmente la BMW Concept Skytop, la nuova cabrio di lusso che unisce eleganza, prestazioni e artigianalità italiana in un design esclusivo

Nella bellissima cornice del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2024 ha debuttato la BMW Concept Skytop, una straordinaria cabriolet in cui il lusso su quattro ruote cambia concetto. Ispirata alla tradizione dei grandi carrozzieri italiani come Bertone e Touring, questa esclusiva due posti è un omaggio all’artigianalità e al gusto classico, reinterpretati in chiave moderna. Basata sulla Serie 8 Cabriolet, l’auto ne mantiene solo il parabrezza anteriore, mentre tutte le altre componenti esterne sono state riviste per creare un design unico ed esclusivo. Sotto il lungo cofano, urla il potente motore V8 “vecchia scuola”. A catturare lo sguardo sono anche le linee sinuose e le proporzioni perfette. È infatti più lunga, più larga e più bassa della Serie 8 da cui deriva, sempre all’insegna dell’equilibro.

BMW Concept Skytop: un connubio di eleganza e prestazioni

Il frontale, dominato dal classico doppio rene BMW, è stato reinterpretato con l’illuminazione a LED maggiormente discreta, che non prevarica le luci diurne e lascia alla calandra il ruolo di protagonista. I gruppi ottici, i più sottili mai montati su una BMW, conferiscono un’aria di raffinata eleganza e ospitano ciascuno due segmenti LED divisi, un altro richiamo tipico alle BMW d’epoca. L’abitacolo, rivestito in pelle pregiata dal profumo inconfondibile, è un vero e proprio salotto per due, con sedili ispirati alle selle da equitazione e dettagli curati in ogni minimo particolare. A cadere all’occhio sono le impunture ispirate alle borse e alle scarpe di lusso.

Il tetto, rimovibile a mano e diviso in due parti, è realizzato in cuoio e può essere riposto nel bagagliaio, anch’esso rivestito in pelle. Una volta in posizione, il tettuccio conferisce alla vettura un aspetto più sportivo, delineando una finestratura schiacciata e mettendo in risalto il mitico gomito di Hoffmeister. La BMW Concept Skytop è un sogno che potrebbe presto diventare realtà. La casa bavarese non esclude la possibilità di produrre una piccola serie limitata, a conferma di come l’innovazione e la tradizione possano fondersi in un’opera d’arte su quattro ruote.

