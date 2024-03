iPad non si accende? Scopri come correggere lo schermo nero!

Il vostro iPad non si accende? In questo articolo dedicato andremo ad illustrarvi uno strumento utile per correggere lo schermo nero

Il tuo iPad improvvisamente si rifiuta di accendersi, mostrando solo un inquietante schermo nero? Non temere, sei nel posto giusto! In questo articolo ti guideremo passo dopo passo verso la risoluzione del problema, analizzando le possibili cause e fornendoti una soluzione professionale, garantita e senza perdita di dati.

Nello specifico, per riparare lo schermo nero di iPad ci affideremo a Tenorshare ReiBoot un apprezzatissimo software di terze parti che, sfruttando un innovativa Intelligenza Artificiale, è in grado di riparare centinaia di bug di iPhone e iPad in pochi passaggi guidati! Continua a leggere per saperne di più!

iPad non carica e non si accende? Le cause!

Se il tuo iPad ha lo schermo nero, non si carica o non si accende affatto, le cause possono spaziare da problemi hardware a bug di iPadOS, soprattutto se l’aggiornamento è stato eseguito di recente.

Ecco una breve panoramica delle principali cause:

Batteria scarica:

La causa più comune è una batteria completamente scarica. Assicurati di collegare il tuo iPad ad un caricabatterie e attendi almeno 30 minuti prima di riprovare ad accenderlo. Problemi software:

Un bug o un aggiornamento software corrotto possono causare malfunzionamenti, incluso lo schermo nero su iPad. In particolare, il recente iPadOS 17.4 ha portato con sé diversi problemi di funzionamento. Problemi hardware:

Un difetto hardware, come un danno del display o del connettore di ricarica, può impedire l’accensione del tablet. In questo caso, solo l’assistenza Apple può aiutarti a risolvere. Problemi di jailbreak:

Se hai eseguito il jailbreak del tuo iPad, alcune modifiche potrebbero causare incompatibilità e blocchi del dispositivo.

Come risolvere lo schermo nero su iPad con Tenorshare ReiBoot

L’iPad ha lo schermo nero o è bloccato in loop dopo l’aggiornamento a iPadOS 17 o versioni successive? Probabilmente ti starai chiedendo cosa possa essere andato storto. Se sei sicuro che non si tratti di un problema hardware, è plausibile che sia proprio il recente aggiornamento la causa del problema.

Bug, bug e ancora bug!

Sebbene Apple sia nota per la sua attenzione ai dettagli, negli ultimi anni ha spesso rilasciato aggiornamenti con qualche bug di troppo che, in alcuni casi, hanno perfino compromesso l’esperienza d’uso del dispositivo. Ricordate i problemi come il “battery drain” di qualche anno fa? Ecco, ci riferiamo proprio a questo!

Schermo iPad bloccato? Come comportarsi?

In uno scenario così complesso, Tenorshare ReiBoot può essere la soluzione di cui hai bisogno. Si tratta di un software altamente specializzato progettato per risolvere una serie di problemi comuni di iPhone, iPad e Mac, inclusi quelli relativi allo schermo nero.

Perché scegliere Tenorshare ReiBoot?

ReiBoot per iOS si propone di riparare oltre 150 bug di iOS, iPadOS e macOS, incluso lo schermo nero su iPad. La sua interfaccia intuitiva lo rende accessibile anche agli utenti meno esperti, mentre la sua sicurezza è garantita da un sistema progettato per non compromettere i dati archiviati sul dispositivo.

Ma non solo, utilizzando un’innovativa intelligenza artificiale generativa, ReiBoot è in grado di risolvere i bug di sistema senza comportare la perdita di dati o la reimpostazione del tablet.

Cosa offre Tenorshare ReiBoot?

Interfaccia semplice e intuitiva.

Sblocca iPad bloccato che non si spegne.

Corregge 150 bug software di iPhone e iPad.

Compatibile con tutti i modelli di iPhone e iPad.

Disponibile per Windows e Mac.

Prima di iniziare;

Scarica e installa Tenorshare ReiBoot su Windows o Mac.

Se necessario, concedi le autorizzazioni per associare iPad al PC.

iPad schermo nero ma funziona? Ripara i bug di iOS 17!

Passo 1. Avvia il ReiBoot e procedi come segue;

Collega al computer, l’iPad con schermo bloccato. Clicca sul pulsante [Inizia la Riparazione].

Passo 2. Nella schermata successiva;

Clicca su [Ripara Ora]. Se il problema specifico dell’iPad che non si accende non è in elenco, procedi lo stesso.

Passo 3. Seleziona la scheda [Riparazione standard].

La riparazione standard corregge oltre 150 bug senza formattare iPad. La riparazione profonda è più efficace, ma potrebbe inizializzare il tablet.

Passo 4. Nella schermata successiva, scarica il firmware compatibile con la riparazione.

Clicca su [Scarica]. Se il download non è disponibile, clicca su “Importare il firmware locale”. Attendi che il software concluda il download del firmware.

Passo 5. Clicca su [Riparazione Standard Ora]. Attendi qualche secondo affinché ReiBoot corregga i problemi dello schermo di iPad, così come tutti gli altri bug di iOS 17.

Se la riparazione standard non dovesse essere sufficiente a far sì che l’iPad si accenda correttamente, potrebbe essere necessario considerare una riparazione profonda. Questa opzione è più efficace, ma va considerato che potrebbe comportare la perdita dei dati.

Altri consigli:

Oltre a risolvere il problema dello schermo nero dell’iPad con Tenorshare ReiBoot, puoi anche provare alcuni altri suggerimenti:

Controlla la porta di ricarica : Assicurati che la porta di ricarica dell’iPad non sia ostruita da polvere o detriti. Prova a utilizzare un altro cavo di ricarica e un altro adattatore di corrente.

Forza il riavvio del tuo iPad : Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante Home (o il pulsante di riduzione del volume su iPad con Face ID) per circa 10 secondi finché non vedi il logo Apple.

Controlla i danni fisici : Se l’iPad ha subito danni fisici, come una caduta o un urto, potrebbe essere un problema hardware. In questo caso, è necessario contattare il supporto Apple.

Ripristina in modalità DFU : La modalità DFU (Device Firmware Update) è un metodo di ripristino più profondo di iPhone e iPad, utile per correggere problemi software più impegnativi. Tuttavia, è più complicato da eseguire e richiede la formattazione del tablet.

Guida per accedere alla modalità di recupero

Conclusioni

Se il tuo iPad è bloccato con uno schermo nero, potrebbe essere estremamente frustrante e complesso da risolvere. Se il problema è dovuto a danni fisici come cadute, pressioni o contatto con liquidi, è probabile che sia un problema hardware e richieda assistenza Apple. Se invece, lo schermo nero è comparso dopo un aggiornamento di iPadOS o l’installazione di un’applicazione da store di terze parti, sfruttando il recente sideload, Tenorshare ReiBoot potrebbe essere la soluzione. Questo software è sicuro, efficace e compatibile con tutti i modelli di iPad, consentendo una risoluzione rapida, semplice e senza nessuna perdita di dati.