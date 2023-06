GeekMall annuncia enormi sconti su biciclette elettriche e generatori di corrente selezionati. Scopriamo tutti i dettagli!

GeekMall, una delle principali piattaforme di e-commerce nota per la sua vasta selezione di gadget tecnologici, offre ora enormi sconti su una selezione di prodotti popolari. Le offerte includono una gamma di elettronica, dalle centrali elettriche portatili alle biciclette elettriche, tutte con notevoli ribassi.

Soluzioni energetiche trasformative: plasmare il futuro dell’energia portatile

Bluetti AC200MAX

Il primo prodotto è Bluetti AC200MAX, una pionieristica centrale elettrica espandibile che sta rivoluzionando l’alimentazione off-grid. Con due porte di espansione, l’AC200MAX può collegare fino a due moduli batteria Bluetti B230 o B300, aumentando fino all’incredibile capacità totale di 8192 Wh. Offre inoltre un generatore inverter da 2048Wh 2200W, in grado di alimentare elettrodomestici come frigoriferi, condizionatori, griglie elettriche e altro ancora. Una serie di varie porte garantisce la massima compatibilità con tutti i tuoi dispositivi, rendendolo perfetto per le attività all’aperto o per l’uso di emergenza. L’AC200MAX è ora disponibile a soli 1234,99€, offrendo una sostanziale riduzione di 565€ dal prezzo normale, con il codice promozionale 1W8TETKP .

Generatore Portatile BLUETTI PowerOak EB70

In offerta anche il generatore portatile BLUETTI PowerOak EB70, una centrale elettrica portatile che unisce innovazione e tecnologie all’avanguardia. Con un’impressionante capacità di 716 Wh e una potenza nominale di 1000 W, questo generatore fornisce un’alimentazione affidabile per attività all’aperto o interruzioni di corrente. Undici porte di uscita assicurano la ricarica simultanea per una varietà di dispositivi e un pad di ricarica wireless da 15 watt aggiunge un ulteriore livello di praticità. L’EB70 può essere ricaricato completamente entro 3-4 ore utilizzando pannelli solari o una presa a muro CA, rendendolo uno strumento indispensabile per gli appassionati di outdoor. Con il codice promozionale KMY3DM2K , l’EB70 può essere tuo a 389€, con un risparmio di 310€ sul prezzo normale.

Trasporto ecologico: biciclette elettriche ad alte prestazioni

Bicicletta elettrica Shengmilo MX03

Per gli appassionati di e-bike, la bicicletta elettrica Shengmilo MX03 impressionerà sicuramente. Dotato di un robusto motore Bafang da 500 W e di una batteria agli ioni di litio da 48 V 15 Ah di lunga durata, lo Shengmilo MX03 promette un’autonomia notevole e prestazioni superiori. Questa bici elettrica è inoltre dotata di pneumatici Mountain Fat da 26 * 3,0 pollici per un’eccellente trazione su tutti i tipi di terreno, un sistema di trasmissione Shimano a 7 velocità per una guida sicura e stabile e freni a disco idraulici per un arresto rapido ed efficace. Ora è in vendita a 1179€ con il codice promozionale ZYRAA88P , con un risparmio di 220€.

Bicicletta Eleglide Citycrosser 27,5″.

Infine, la bicicletta Eleglide Citycrosser da 27,5″ offre un equilibrio tra potenza e resistenza con un potente motore brushless da 250 W e una batteria agli ioni di litio da 360 Wh sostituibile. Capace di raggiungere velocità fino a 25 km/h, la Citycrosser offre una lunga autonomia fino a 75 km in modalità assistita, che lo rende perfetto per lunghe passeggiate in città o in campagna.Incorpora anche un deragliatore professionale Shimano con 7 marce per una guida più facile.

Il Citycrosser è dotato di pneumatici 700x38C CST, più sottili della maggior parte delle bici per ridurre l’attrito e aumentare la velocità, mentre la sua caratteristica antiforatura garantisce la durata. Un display LCD intelligente ti consente di tenere d’occhio la velocità e il livello della batteria e accedere a più funzioni. La bici offre anche cinque rapporti di pedalata assistita e una modalità di spinta a 6 km/h, dandoti il controllo completo sulla tua corsa. I doppi dischi dei freni e la funzione di spegnimento automatico garantiscono la sicurezza consentendo una frenata rapida e fluida.

Disponibile a soli 699,99 € con il codice promozionale M19X29FB , la bicicletta Eleglide Citycrosser costa ora 350€ in meno, offrendo un valore imbattibile per le sue caratteristiche innovative.

Mentre la tecnologia continua ad evolversi e a rendere le nostre vite più confortevoli ed efficienti, questi prodotti di GeekMall si distinguono come ottimi esempi di innovazione che incontra valore. Che tu abbia bisogno di una soluzione di alimentazione affidabile per le tue avventure all’aria aperta o di una nuova bici elettrica per migliorare i tuoi spostamenti, queste offerte di GeekMall rappresentano un’eccellente opportunità per acquistare gadget high-tech con sconti significativi. Ma sbrigati, perché queste offerte non dureranno per sempre!