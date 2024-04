Recensione Fujifilm GFX100 II: full frame con prestazioni al top

In questa recensione presentiamo la Fujifilm GFX100 II full frame top di gamma con altissime prestazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa mirrorless largo formato a cui è difficile rinunciare

Dopo aver assistito al lancio della Fujifilm GFX100 II e aver potuto toccare con mano le sue potenzialità, abbiamo avuto questa macchina fotografica in recensione e possiamo confermare che siamo di fronte ad una macchina definitiva, perché ha tutto ciò che si potrebbe desiderare. Ma andiamo con ordine e iniziamo la recensione della Fujifilm GFX100 II per entrare nei dettagli.

Caratteristiche tecniche | Recensione Fujifilm GFX100 II

Pixel effettivi: 102 milioni di pixel

Sensore Formato: full frame, medio formato

Risoluzione: 102 Mp

Sensore: 43.8mm x 32.9mm GFX 102MP CMOS II HS con filtro a colori primari

Processore d’immagine: X-Processor 5

Sistema di pulizia sensore: Ultra Sonic Vibration

Supporto memoria: Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~2TB) Tipo UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90

Schede di memoria: CFexpress Type B (~2TB) SSD (~2TB)

Formato file per foto: DCF: Conforme a Design rule for Camera File system (DCF2.0) PEG: Exif vers. 2.32 HEIF: 4:2:2 10bit, RAW: 14bit/16bit RAW (RAF original format), TIFF: 8bit/16bit RGB (solo conversione RAW in-camera)

Tempi di scatto: 30″ – 1/32000

Compensazione +/- 5 stop in passi di 1/3

Modalità esposizione: M, S, A, P

Tipi di esposimetro

Multi-Area, Semi-Spot, Sp

Touchscreen: Si

Mirino: Elettronico, copertura 100%, 1.00x

Risoluzione mirino: 2048 x 1536 px

Flash incorporato: No

Otturatore: Meccanico ed elettronico

Batteria: Fujifilm NP-W235, 16.00 Wh

Tropicalizzazione: Si

Peso: 1030 g

Dimensioni:152 x 117 x 99 mm

Corpo macchina | Recensione Fujifilm GFX100 II

Dopo aver visto le specifiche tecniche, ci concentriamo sul corpo macchina che getta delle ottime premesse prima ancora di iniziare a scattare: siamo di fronte a 1030 g di peso e una dimensione di 152 x 117 x 99 mm, quindi molto contenuto per una fotocamera full frame a medio formato. L’abbiamo portata con noi a spasso per una giornata intera e con obiettivo montato ha un’ottima ergonomia,tipica di Fujifilm, ma che stupisce su una fotocamera che si porta dietro un sensore così importante.

Primo elemento di stupore di questa fotocamera è un sorprendente mirino ottico, da montare e presente nella scatola, che offre un ingrandimento 1x che permette una visione reale di quello che si sta scattando. Inoltre, questo mirino supporta l’accessorio EVF-TL1, che lo rende inclinabile, rendendolo ancora più prestante. Insieme al mirino abbiamo ovviamente uno schermo LCD touchscreen totalmente reclinabile che rende la fotocamera perfetta per l’utilizzo su treppiede per gli shooting in studio o per i video. Non abbiamo battery grip integrato, come invece nel caso della GFX 100 a largo formato, perché lo scopo qui è alleggerire il corpo di quel primo modello. Il battery grip si può acquistare a parte e offre uno slot di 3 batterie, anche questa, un’ottima soluzione.

Proprio per il suo utilizzo professionale, possiamo vedere anche un ingresso per SD e CF, ma soprattutto per type C che permette di collegare direttamente dispositivi hardisk esterni per lo scarico diretto durante un lavoro. Un vantaggio davvero importante per lavori di video o fotografia in studio. Nello slot degli attacchi, troviamo anche una porta HDMI di tipo A, un jack per microfono e un connettore LAN.

Il sensore | Recensione Fujifilm GFX100 II

Un capitolo a parte lo merita il sensore, perché qui siamo di fronte a un sensore CMOS HS II Stacked, affiancato da un processore X-Processor 5 che scrive su SD, CF e anche hardisk esterno. Questo sensore supporta 100 Mp che conferisce un’immagine di una risoluzione tale da cui è possibile ottenere crop di immagini di qualità estremamente alta. Questo sensore si appoggia ad una stabilizzazione a 5 assi, con una compensazione a 8 stop e questo lo si nota in fase di scatto e di tempi lunghi. Sebbene abbiamo messo la fotocamera alla prova su treppiede, questa si presta alle perfezione anche a mano libera e lo possiamo vedere dalle immagini dei dettagli architettonici che abbiamo ottenuto.

Una fotocamera professionale | Recensione Fujifilm GFX100 II

Siamo di fronte ad una fotocamera adatta ad uso professionale, per il tipo di prestazioni che offre e la qualità dell’immagine che sembra essere tridimensionale da quanto è piena nei colori e ricca di dettagli. Una fotocamera perfetta per gli shooting in studio, per il mondo della moda, per il mondo dell’arte e dei beni culturali. Noi infatti l’abbiamo messa alla prova proprio in ambito di architettura e opere d’arte, come lo stesso lancio organizzato da Fujifilm all’interno del Museo Diocesano di Milano, ci aveva suggerito.

Una delle ragioni che conferma il suo utilizzo è anche il tipo di file che offre: abbiamo scattato in RAF e Jpeg contemporaneamente, potendolo scegliere nelle impostazioni, così da valutare il risultato dei file ottenuti. La qualità del Jpeg è eccelsa e dal punto di vista delle correzioni di colore, esposizione, luci, ombre, è già perfetto senza aver bisogno di lavorazione, se non per raggiungere risultati ben precisi. Per quanto riguarda i file RAW necessitano un computer con una potenza adeguata per accoglierli e un programma adeguato, come Capture One, pensato proprio per la lavorazione di file pesanti professionali. Un programma classico di lavorazione dei file RAW come Adobe Lightroom in questo caso non è in grado di reggere tutto il flusso di lavoro. I file ottenuti hanno un peso importante, circa 200 MB del RAW non compresso, ma qui abbiamo la possibilità di personalizzare nelle impostazioni il RAW con compressione che lo porta a 60 MB di peso.

La qualità dell’immagine | Recensione Fujifilm GFX100 II

Abbiamo portato in giro la Fujifilm GFX100 II per qualche giorno, per testarne la sua portabilità e per metterla alla prova su un tipo di fotografia dedicato ai beni culturali, l’architettura e la paesaggistica. Possiamo confermare una fotocamera che si presta anche per la fotografia fuori da studio, sebbene sempre statica, quindi con la necessità di montare un treppiede e montare uno shooting organizzato. Le foto in ambito beni culturali, le abbiamo realizzate montando un Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR, che si presta molto bene per questo tipo di fotografia, soprattutto perché si può contare su un’ottima stabilizzazione della fotocamera.

Altro aspetto su cui si può contare e che merita un approfondimento sono gli ISO che reggono a 12.800 con il solo bisogno di ritocco in posto produzione. Parliamo di una fotocamera a medio formato con cui possiamo scattare fino a 1000 ISO e non vedere tracce di rumore. Un risultato davvero impressionante che possiamo notare da questi scatti che abbiamo realizzato all’interno di una Chiesa, quindi con una luminosità ridotta.

DSCF9323

DSCF9320

DSCF9317

Questa resa la possiamo ottenere anche nei dettagli, sempre in ambito artistico, sono in grado di dare una tridimensionalità davvero unica. Stiamo parlando di 100 Mp in lavorazione in ogni scatto, quindi una nitidezza davvero sorprendente, soprattutto per una fotocamera di medio formato. Anche qui possiamo notare i dettagli sfruttando al massimo il nostro 35-70.

DSCF9325



DSCF9328

La messa a fuoco è rapida anche nelle foto di dettaglio e di still life e offrono un ottimo soggetto in primo piano e uno sfocato interessante anche quando siamo con un diaframma a 4.5 quindi non apertissimo.

Veniamo al momento in cui abbiamo provato anche il Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR, quindi parliamo di un’apertura massima, giocando sia sulla fotografia di paesaggio sia sui dettagli architettonici.

DSCF9337

DSCF9338

DSCF9339

Colore, dettagli definiti, profondità | Recensione Fujifilm GFX100 II

Da queste immagini si può notare la definizione del colore, molto acceso, ben definito che in un momento di luce calante, quindi verso l’ora d’oro del tramonto e colori che si avvicinano al magentino, riesce ad emergere anche nei giochi di penombra. Il contrasto è reso davvero in modo magistrale, motivo per cui si presta particolarmente per un tipo di fotografia di architettura e culturale.

I dettagli dell’immagine non si perdono neanche sui bordi, rimangono sempre definiti e in linea e armonia con la parte centrale della foto.

Anche sfruttando l’apertura dell’80 mm al massimo, quindi 1,7 possiamo vedere che il resto dei dettagli sono ben definiti e la profondità di campo rende davvero un ottimo gioco di prospettive. Nella foto qui sopra abbiamo tenuto gli ISO intorno a 500 e abbiamo preferito aumentare le velocità dell’otturatore per testarla anche sulla raffica e siamo di fronte ad una risposta davvero impressionante a livello di rapidità.

DSCF9342

DSCF9345

DSCF9331

Conclusioni

Da tutte le caratteristiche che abbiamo approfondito e dalle immagini che abbiamo prodotto, possiamo confermare quanto abbiamo anticipato all’inizio di questa recensione: ovvero che siamo di fronte ad una fotocamera ad altissime prestazioni a cui è difficile rinunciare. Altissime prestazioni che comportano ovviamente alcuni pegni da pagare: il primo tra tutti dei file molto pesanti da lavorare e da processare e quindi una fotocamera non per tutte le situazioni.

La GFX100 II è una fotocamera professionale e destinata ad un uso professionale. Per quanto il suo utilizzo sia comodo in tutte le situazioni, il flusso di lavoro che otteniamo richiede un computer e un programma di lavorazione delle immagini che sia all’altezza di file che arrivano con 100 Mp. Altro pegno da pagare è il prezzo che di conseguenza è alto. Chiariamo subito: è alto in modo giustificato per quello che offre questa fotocamera, ma ci pone nella situazione di dover acquistarla come prima macchina ad uso esclusivo per il lavoro e per scatti molto specifici: shooting, fotografia di beni culturali, architettura.

Non sono propriamente difetti, perché parliamo di una mirrorless di altissima qualità e una volta provata è praticamente irrinunciabile perché porta la fotografia ad un livello di nitidezza di immagine da cui è difficile tornare indietro.