Che cos’è un logo vettoriale?

Che cos’è un’immagine raster ed una vettoriale, che cosa le differenziano e in quali contesti usarle: lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato

Un logo vettoriale è un’immagine grafica composta da punti, linee e curve definite da equazioni matematiche. Questo tipo di file può essere scalato all’infinito senza perdere qualità, a differenza delle immagini raster che sono composte da pixel. I formati vettoriali più comuni sono .SVG, .EPS e .AI. Grazie alla loro flessibilità, i loghi vettoriali sono ideali per un’ampia gamma di usi professionali, dai siti web ai cartelloni pubblicitari.

Se non si dispone di un’immagine vettoriale, è possibile trasformare le immagini in vettoriali utilizzando diversi software, come spiegheremo nel blog.

Quando si usano i loghi vettoriali?

I loghi vettoriali sono essenziali in molte situazioni grazie alla loro scalabilità e qualità. Ecco alcuni casi tipici in cui si utilizzano i loghi vettoriali:

Materiali di stampa: Biglietti da visita, brochure, poster e cartelloni pubblicitari, dove la qualità dell’immagine deve essere mantenuta a qualsiasi dimensione.

Media digitali: Siti web, profili social e pubblicità online, dove un aspetto nitido e chiaro è fondamentale.

Prodotti promozionali: Magliette, tazze e altri articoli brandizzati che richiedono loghi di alta qualità che possano essere ridimensionati facilmente.

Segnaletica: Insegne di negozi, wrapping di veicoli e display fieristici, dove la grafica deve essere chiara e scalabile.

Quando si usano le immagini raster?

Le immagini raster sono composte da pixel e sono migliori in situazioni dove sono necessarie alte dettagli e variazioni di colore complesse. Ecco alcuni usi comuni delle immagini raster:

Fotografie: Immagini ad alta risoluzione per siti web, riviste e stampe fotografiche.

Grafica web: Icone, pulsanti e altri elementi che non richiedono ridimensionamento.

Opere d’arte complesse: Illustrazioni dettagliate o immagini con sfumature di colore intricate.

Perché passare da raster a vettoriale?

Ci sono molti motivi per convertire un logo da raster a vettoriale:

Scalabilità: I loghi vettoriali possono essere ridimensionati senza perdere qualità, risultando perfetti per vari utilizzi.

Modificabilità: I file vettoriali sono più facili da modificare, permettendo cambiamenti di colore, forma e altri elementi senza compromettere la qualità dell’immagine.

Dimensione del file: I file vettoriali sono generalmente più piccoli rispetto alle immagini raster di alta qualità, facilitando la condivisione e l’archiviazione.

Versatilità: I loghi vettoriali sono adatti sia per media digitali che per la stampa, garantendo coerenza su tutte le piattaforme.

Come vettorializzare un logo in Photoshop?

Photoshop è principalmente un programma basato su raster, ma può ancora essere utilizzato per preparare il tuo logo per la vettorializzazione. Ecco come fare:

Scansiona il tuo logo: Scansiona il disegno del tuo logo a una risoluzione elevata (300 DPI o superiore). Apri in Photoshop: Importa l’immagine scansionata in Photoshop. Regola i livelli: Migliora il contrasto utilizzando la regolazione dei livelli (Ctrl+L o Cmd+L). Pulizia dell’immagine: Usa lo strumento pennello e gomma per perfezionare le linee e rimuovere eventuali imperfezioni. Crea tracciati: Usa lo strumento penna per disegnare tracciati attorno agli elementi principali del logo. Esporta tracciati: Salva i tracciati come file Illustrator (.AI) per ulteriori modifiche.

Se non si può usare Adobe photoshop, si può anche usare un servizio vettoriale online come logovector.it

Come vettorializzare un logo in Illustrator?

Illustrator è il software di riferimento per vettorializzare i loghi. Segui questi passaggi per un processo di vettorializzazione senza intoppi:

Importa l’immagine: Apri il tuo logo scansionato in Illustrator. Usa Ricalco immagine: Seleziona l’immagine e vai su Oggetto > Ricalco immagine > Crea. Regola le impostazioni nel pannello di Ricalco immagine per ottenere il livello di dettaglio desiderato. Espandi l’immagine: Clicca su ‘Espandi’ per convertire il ricalco in tracciati vettoriali modificabili. Raffina i tracciati: Usa lo strumento selezione diretta e lo strumento penna per affinare i tracciati vettoriali, assicurandoti che le linee siano lisce e precise. Aggiungi colori e effetti: Applica i colori, le sfumature e gli effetti desiderati per completare il design del logo. Salva come vettore: Salva il logo in un formato vettoriale come .AI, .SVG o .EPS, assicurandoti che possa essere utilizzato in qualsiasi dimensione senza perdita di qualità.

Conclusione

Optare per un formato vettoriale per il tuo logo garantisce che esso rimanga nitido, scalabile e versatile su tutti i supporti. Capire la differenza tra immagini vettoriali e raster e sapere come convertire e vettorializzare il tuo logo è essenziale. Seguendo questi passaggi dettagliati, potrai trasformare il tuo logo in una grafica vettoriale di alta qualità, migliorando l’identità visiva del tuo brand e garantendo un aspetto professionale in ogni applicazione. Buona progettazione!