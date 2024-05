Energia oltre i limiti con la nuova centrale elettrica portatile BLUETTI AC240 Wheatherproof IP65

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la nuova centrale elettrica portatile BLUETTI AC240 resistente alle intemperie

BLUETTI, pioniere nelle soluzioni energetiche portatili, si prepara a rivoluzionare nuovamente le avventure all’aperto con la sua ultima innovazione: la centrale elettrica portatile AC240 IP65 resistente ad acqua e polvere.

Partendo dal successo del suo predecessore, l’AC60, un generatore solare all-weather da 600W/403Wh, BLUETTI alza ora l’asticella con l’AC240. Previsto per il lancio il 20 maggio, questo dispositivo offre maggiore potenza, ricarica più veloce, capacità espandibile e altro ancora. È progettato per dare forza ad avventurieri, appassionati di outdoor e soccorritori, consentendo loro di superare i propri limiti indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Protezione classificata IP65 contro tutti gli elementi

Ti sei mai trovato senza alimentazione durante un acquazzone mentre esploravi l’aperto? Con l’AC240, le preoccupazioni per il meteo sono un ricordo del passato. Progettata con protezione classificata IP65, questa centrale è impermeabile alla polvere e resistente a getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi angolazione. Utilizzando tecnologia e protezioni brevettate, tra cui condotti d’aria indipendenti, scomparti elettronici sigillati, drenaggio speciale, ventole rivestite con vuoto e porte protette a doppio strato, l’AC240 garantisce che l’acqua rimanga fuori e la tua energia rimanga accesa.

Anche se dell’acqua dovesse riuscire a infiltrarsi, la ventola di scarico integrata la espelle rapidamente, mentre il sistema di dissipazione del calore garantisce una rapida evaporazione durante il funzionamento. Che tu stia affrontando condizioni difficili in un’avventura overland, navigando in mare aperto o affrontando un cantiere impegnativo, l’AC240 è pronta per qualsiasi sfida che la natura ti ponga.

Una soluzione energetica completa per l’outdoor

Sia che si tratti di comfort all’aperto o di sfide di sopravvivenza, l’energia è importante. L’AC240 è la tua riserva di energia all-in-one, che ti consente di rimanere connesso al mondo anche quando esplori lontano dalla rete elettrica. Con un peso di soli 33 kg e all’incirca delle dimensioni di un microonde standard, si adatta perfettamente al tuo bagagliaio e ti accompagna silenziosamente in qualsiasi viaggio.

Con una straordinaria potenza di uscita di 2.400 W, l’AC240 alimenta senza sforzo una serie di dispositivi tra cui frigoriferi, condizionatori d’aria per finestre, forni a microonde, riscaldatori e macchine per il caffè. La sua batteria LFP da 1.536 Wh può sostenere un frigorifero da 20 piedi cubi (1.2 kWh/giorno) per almeno un giorno. Inoltre, con la sua modalità powerlifting, anche carichi resistivi come una piastra elettrica possono erogare fino a 3.600 watt, garantendo che nessun compito sia troppo impegnativo.

Dotata di una moltitudine di prese, tra cui 4 prese CA standard, una presa per auto, 2 porte USB-A, due porte USB-C e una porta RV 12V/30A, l’AC240 soddisfa diverse esigenze di alimentazione. Ideale per proprietari di camper o barche, si integra perfettamente nei sistemi di alimentazione fuori rete per avventure autosufficienti.

Grazie alla ricarica rapida in corrente alternata di 1,1 ore a 2.400 W, sarai sempre in vantaggio. Per i viaggi lunghi, abbina l’AC240 ai pannelli solari pieghevoli BLUETTI per l’assorbimento solare, garantendo un flusso costante di energia pulita, ovunque ti portino le tue avventure.

Potenza espandibile, backup ininterrotto

Non preoccuparti mai di rimanere senza energia in natura grazie al versatile AC240, che supporta l’espansione della capacità per darti energia extra in scenari ad alto consumo energetico in qualsiasi momento. Un AC240 può accettare fino a quattro pacchi B210, da 2.150 Wh ciascuno, per una capacità totale di 10.136 Wh. Questi pacchi possono anche funzionare in modo indipendente come power bank resistenti all’acqua con tre uscite DC e opzioni di ricarica.

Inoltre, con la sua reattiva funzione UPS, che rileva rapidamente le interruzioni e passa automaticamente all’alimentazione a batteria entro 15 millisecondi – una velocità leader del settore – il sistema AC240 offre una soluzione semplice e robusta per l’alimentazione elettrica ininterrotta sia all’interno che all’esterno.

Robusta e intelligente

L’AC240 è costruita per resistere alle intemperie e al passare del tempo. Utilizzando la batteria al litio ferro fosfato più sicura e affidabile, può raggiungere fino al 100% di profondità di scarica e mantenere l’80% della sua capacità originale anche dopo aver superato 3.500 cicli di carica, equivalenti a circa 10 anni di utilizzo. Migliorata dall’avanzato BLUETOPUS AI BMS, un sistema di gestione della batteria basato sull’intelligenza artificiale, l’AC240 garantisce un funzionamento sicuro, prestazioni ottimali e una maggiore durata.

Grazie al supporto del controllo tramite app, puoi gestire l’energia, regolare la velocità di ricarica, cambiare le modalità UPS e altro ancora. Inoltre, con una garanzia di 6 anni, l’AC240 offre anni di servizio affidabile, garantendoti tranquillità a lungo termine.

Disponibilità e prezzo

La centrale elettrica BLUETTI AC240 sarà disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale BLUETTI e sullo store Amazon a partire dal 20 maggio alle ore 15:00 CET, con un prezzo esclusivo early bird di 1699 euro, valido dal 20 maggio all’11 giugno. Puoi ottenere un ulteriore sconto di 100 euro utilizzando il codice coupon “TUTTOTEK”.

Inoltre, in quella data sarà disponibile anche il suo modello premium, l’AC240P, con una maggiore capacità di 1.843 Wh e possibilità di espansione con le batterie B210P.

Su BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI si è impegnata per un futuro sostenibile offrendo soluzioni di accumulo di energia verde convenienti per l’uso interno ed esterno.

BLUETTI ha avviato il programma LAAF (Lighting An African Family) per garantire spazi abitativi ben illuminati e uguali opportunità di apprendimento per i residenti africani nelle zone rurali. Dal suo lancio, il programma ha aiutato oltre 12.000 famiglie africane in Kenya, Nigeria, Camerun e altrove.

Con anni di innovazione e un impegno concreto per l’ambiente, BLUETTI ha curato un ampio e affidabile portafoglio di prodotti su misura per avventure, alimentazione di emergenza e vita fuori dalla rete, generando un impatto tangibile e positivo sulla riduzione della nostra impronta di carbonio per il mondo che condividiamo.

Ecco perché BLUETTI è diventata un leader del settore che è presente in oltre 100 paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita BLUETTI online su https://it.bluettipower.eu/