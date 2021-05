Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

Piccolo speciale dedicato alla musica della “pianista di Osaka”, Yoko Shimomura: colei che intrise i videogiochi di vivace virtuosismo

Abbiamo parlato di musica e di videogiochi con il vulcanico genio pugliese di Caparezza (e l’abbiamo rifatto con Akira Yamaoka), e ora cogliamo l’occasione per fare l’opposto con Yoko Shimomura. Tesserne le lodi con la nostra recensione di Kingdom Hearts: Melody of Memory è stato sì divertente, ma anche riduttivo. Di solito la conosciamo per due serie, ovvero il già citato crossover tra Disney e Square-Enix e l’ormai purtroppo defunta serie di Alphadream, Mario & Luigi. Tuttavia, l’estro dell’artista ha toccato molti più giochi di quanti penseremmo: andiamo a scoprirne la carriera, fatta di virtù e virtuosismi virtuali.

Curriculum virtuos

Classe 1967 (19 ottobre, per essere precisi), Yoko Shimomura ha amato la musica da ancora prima che i videogiochi esistessero. All’età di “quattro o cinque” anni, ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte. Suonando quasi (e apparentemente) a casaccio, ha iniziato a comporre le proprie prime opere. Stando a lei, l’artista ricorda ancora a memoria il proprio primo componimento. Il passo successivo, l’iscrizione ad un conservatorio, era d’obbligo: la scelta si è rivelata vincente nel 1988, quando l’Osaka College of Music l’ha premiata con un meritatissimo diploma.

In quell’anno, però, il settore videoludico esisteva eccome, e fresca di tocco la musicista faceva già parte dei suoi primi sostenitori. L’idea era quella di insegnare musica a sua volta, ma la passione “fu galeotta” quanto basta da spedire campioni a tutte le allora giovani compagnie a caccia di talenti. Ad accaparrarsi l’estro musicale di Yoko è stata Capcom, che le ha offerto un posto di lavoro in seguito ad un’audizione. Contrariamente a quanto supporremmo, anche il Giappone ha visto male il mondo videoludico, a suo tempo: famigliari e docenti non si capacitavano della scelta, ma alla ragazza non importava. E le nostre orecchie ringraziano.

Shimoryuken – Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

Lavorando per Capcom, Yoko Shimomura ha firmato oltre sedici colonne sonore: il primo dei videogiochi a cui ha lavorato è il poco noto Samurai Sword nel 1988 (qui sotto), ma ben presto la musica della pianista di Osaka sarebbe diventata molto più riconoscibile. Non parliamo “solo” di Gargoyle’s Quest, spinoff per Game Boy di Ghosts ‘n’ Goblins musicato insieme alla collega Harumi Fujita, ma di nientemeno che Street Fighter II: The World Warrior. L’iconico tema di Ryu, il brano che “va con tutto” dedicato a Guile e molti altri classici devono la loro esistenza allo stesso estro musicale di Kingdom Hearts.

Parlando di Squaresoft, fu proprio dopo lo spostamento alla divisione arcade della fu Capsule Computer per lavorare alla colonna sonora di Street Fighter II e dopo aver fatto parte della band musicale di Capcom, Alph Lyla, che l’autrice passò al colosso dei giochi di ruolo. L’idea di fondo è stata da subito quella di comporre brani dal sound più vicino alla musica classica, ma solamente Breath of Fire le ha dato la possibilità di farlo sotto l’ala del precedente publisher. Sarebbe stata dura distinguersi in una software house che già vantava il talento di Nobuo Uematsu, ma per Yoko era già…

Tutta un’altra musica – Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

L’ambizioso (specie per il 1994) Live A Live è stato il primo dei videogiochi di Square per cui Yoko Shimomura ha potuto comporre la musica. L’anno successivo, la pianista avrebbe avuto modo di lavorare alla sua prima colonna sonora per l’idraulico della Grande N con Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (sviluppato da Square). Le è stato chiesto di comporre dei brani insieme a Noriko Matsueda per il gioco di strategia futuristico Front Mission, ma lei ha cercato di tirarsene fuori.

Purtroppo, per quanto la cosa non fosse nelle sue corde, il suo tentativo di rinuncia è accaduto proprio in presenza dell’allora presidente di Squaresoft, Tetsuo Mizuno. Il passaggio generazionale di console l’ha vista scrivere per svariati titoli per PlayStation, tra cui Tobal no. 1, Parasite Eve e Legend of Mana. Tuttavia, quello che anche lei stessa considera il proprio punto di svolta è avvenuto nel 2002: il primo Kingdom Hearts. In seguito al successo (in parte inaspettato) del grande classico per PlayStation 2, la svolta di Yoko è stata professionale ma anche personale: la maternità l’ha portata a lasciare Square e lavorare come freelancer.

Occhio ai funghi della foresta – Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

In qualità di libera professionista, Yoko Shimomura ha potuto tornare nel 2003 al franchise più noto di Nintendo con il primo di una lunga (e, purtroppo, per ora conclusa serie). Parliamo di Mario & Luigi: Superstar Saga per Game Boy Advance, in cui l’artista ha anche dovuto adattare il proprio estro all’altoparlante limitato della console. Ancora più arduo è stato riscrivere molti brani già composti per il primo Kingdom Hearts in vista del seguito/spinoff per la console portatile delle meraviglie, Chain of Memories. Ciononostante, l’autrice ha saputo mantenere intatto il proprio stile (scegliere solo dieci brani dalla saga nella nostra classifica è stato una vera impresa).

A livello di carriera, possiamo anche chiudere qui; al di fuori di Kingdom Hearts e Mario & Luigi, l’unica grande novità nel curriculum dell’autrice è stata il grandioso successo di Final Fantasy XV. Gli altri principali punti di svolta nella carriera, prima di questo punto, secondo la stessa Shimomura sono stati Street Fighter II (per ovvi motivi) e Super Mario RPG: Legend of The Seven Stars. Il suo operato l’ha portata dritta al pantheon dei compositori videoludici più noti, con un curriculum di oltre quarantatre videogiochi. Il suo estro, ormai, trascende il solo mondo delle console.

Musica viva dal vivo – Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

L’artista è una delle poche figure nel mondo dei videogiochi a vantare un proprio album “Greatest Hits” per la propria musica, intitolato Drammatica: The Very Best of Yoko Shimomura. Questa compilation, risalente a marzo 2008, contiene brani da Kingdom Hearts e non solo ma riarrangiati per la prima volta da un’orchestra vera e propria. In un’intervista di quello stesso anno, la pianista di Osaka ha commentato in merito alla possibilità di un concerto live, ed è ciò che è successo con l’orchestra filarmonica di Stoccolma nell’agosto del 2009, con il direttore Arnie Roth alla bacchetta.

Non solo, un mese dopo lo stesso direttore d’orchestra ha condotto un altro concerto della serie Symphonic Fantasies. Il tema della schermata del titolo di Legend of Mana è a sua volta stato oggetto di concerto, nel 2007, per l’evento australiano A Night in Fantasia. Tornando alle sue origini di pianista, Yoko Shimomura ha anche rilasciato degli arrangiamenti per pianoforte, sia per Legend of Mana che per Kingdom Hearts. Nel caso di quest’ultima saga, quattro brani dei due album Piano Collections compaiono in Melody of Memory come brani extra. Occasionalmente, l’autrice ha esplorato anche la musica mainstream, partendo dall’album Murmur del 2007.

Doremi fa volare – Videogiochi & musica: Yoko Shimomura

Il mondo discografico, per la musica dei videogiochi, rappresenta ancora una nicchia, ma in questo campo a Yoko Shimomura la fortuna non è mancata. DOREMI Music Publishing, casa discografica nipponica, ha raccolto la colonna sonora di Legend of Mana a cui abbiamo alluso prima; sempre dalla serie World of Mana, inoltre, sono nate le due compilation Seiken Densetsu Best Collection Piano Solo Sheet Music. Tutti i brani sono stati riscritti da Asako Niwa, e sebbene fedeli agli originali sono concepiti per essere riprodotti da pianisti principianti e talenti di livello intermedio.

Il primo concerto al di fuori del Giappone interamente dedicato al talento dell’autrice è stato a Parigi e a Città del Messico nel novembre del 2015. Il settembre successivo, alcuni dei suoi primi brani per Final Fantasy XV (uno su tutti lo struggente Somnus) sono stati suonati dall’Orchestra Filarmonica di Londra (che i fan di John Williams ricorderanno per Star Wars) agli Abbey Road Studios (i Beatles) della capitale inglese e a Boston. In questi ultimi casi, la stessa Shimomura ha suonato il pianoforte di persona (immagine qui sopra).

Influenze esterne che “Sora levati proprio” – Musica & Videogiochi: Yoko Shimomura

I mentori, se così vogliamo dire, di Yoko Shimomura nell’arte che la pianista ha portato nel mondo dei videogiochi rappresentano influenze non da poco. Sul proprio sito personale, l’artista allude a Ludwig Van Beethoven, Frédèric Chopin e Maurice Ravel. Inoltre, Yoko ha dichiarato di aver amato il “jazz in stile lounge” da quando ne avesse memoria: essendo Dearly Beloved, la melodia delle schermate del titolo nella saga Kingdom Hearts, il suo brano preferito da lei mai composto, possiamo solo immaginare quanto sia stata felice di unire le due cose per Melody of Memory.

Nonostante queste influenze, l’autrice non si è mai negata di spaziare nei generi rock, elettronico, orientale, atmosferico, pop, sinfonico, opera, chiptune ed altri ancora. Tutto ciò che la tocca a livello emotivo può diventare parte integrante di un suo brano, a suo dire. Anche deviare dalla routine con un viaggio la può ispirare, plasmando uno stile in continua evoluzione senza mai perdere la stessa passione che la muove da anni. Per lei, il messaggio della musica deve essere semplice, ma nonostante ciò (o proprio per questo) deve lasciare un’impronta indelebile in chi la ascolta.

Drammaticamente coinvolgente

L’influsso creativo di Yoko Shimomura nella musica dei videogiochi, come per ogni grande artista, per “effetto Simpson” si evince anche dalle parodie. A riconoscerne il talento è infatti anche il canale YouTube del gruppo SiIvagunner, che ha raccolto le numerose rivisitazioni dei brani (o dello stile, a seconda dei casi) della pianista di Osaka nella raccolta Il Settimo Grande Padre. Si tratta di una sorta di equivalente videoludico di un ruolo da guest star in Sesame Street, e il fenomeno si è ripetuto in via più “ufficiale” con i numerosi contributi dell’artista nella serie Super Smash Bros., partendo da Brawl per Wii.

Dal pianoforte sotto le dita a cinque anni fino al riarrangiamento di Cosmo Canyon di Final Fantasy VII per l’arrivo di Sephiroth in Smash, passando per l’umile debutto con Samurai Sword e l’operato più noto per Street Fighter II, Kingdom Hearts e Mario & Luigi, la versatilità alla grande artista non manca di certo. Potremmo elencarne ogni contributo, ogni colonna sonora e ancora non basterebbe a renderle giustizia. Di certo, siamo di fronte ad uno dei grandi nomi dell’industria che elevano l’accompagnamento musicale al di sopra dei suoni elettronici a cui il mondo videoludico, ingiustamente, è associato da sempre.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa grande artista? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.