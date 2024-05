Anime Breakfast: Spy x Family Code White, una recensione tra spie e killer

In questa nuova puntata di Anime Breakfast, stavolta una recensione, andiamo a scoprire insieme se Code White, il nuovissimo film di Spy x Family, ha centrato l’obiettivo: il divertimento più totale fra spie e killer

TITOLO ORIGINALE: Gekijō-ban Supai famirī kōdo: howaito. GENERE: Animazione, avventura, commedia. NAZIONE: Giappone. REGIA: Takashi Katagiri. CAST (doppiatori giapponesi): Takuya Eguchi, Saori Hayami, Atsumi Tanezaki, Kenichiro Matsuda, Yuko Kaida, Ayane Sakura, Hiroyuki Yoshino, Kensho Ono. CAST (doppiatori italiani): Mattia Bressan, Elisa Giorgio, Valentina Pallavicino, DURATA: 110 minuti. DISTRIBUTORE: Sony Pictures. USCITA: in Italia dal 24 aprile 2024.

Che Spy x Family sia, attualmente, una delle serie comedy animate più apprezzate del mondo dell’animazione giapponese è indubbio. Disponibile nel catalogo di Crunchyroll, la serie adatta l’omonimo manga di Tatsuya Endo, serializzato su Shueisha Shonen Jump a partire dal 2019, e consta attualmente di due stagioni più, per l’appunto, un film animato. Code White, questo il sottotitolo della pellicola, è arrivato anche nei cinema italiani grazie a un accordo fra la stessa Crunchyroll e Sony Pictures. Abbiamo avuto l’occasione di vederlo e abbiamo deciso di parlarvi di Spy x Family Code White in questa recensione, nonché nuovo episodio della settimanale rubrica Anime Breakfast! Iniziamo.

Una breve sinossi

Per chi non la conoscesse, Spy x Family segue le rocambolesche vicende di Twilight, una spia d’élite, incaricato di infiltrarsi in una prestigiosa scuola e avvicinarsi a un politico di alto rango. Per far ciò, Twilight assume l’identità fittizia di Loid Forger ed è “costretto” a creare un’altrettanto fittizia famiglia, di cui assume il ruolo di padre premuroso. A fargli da consorte, Loid sceglie Yor Briar, una donna all’apparenza gentile, ma che di professione fa la killer, e Anya, una dolcissima bambina presa in adozione che ha la capacità di leggere nella mente. Padre spia, madre assassina, figlia telepate: che cosa vorreste di più?

Ah sì, giusto, il cane: Bond. Un cane che ha la capacità di prevedere il futuro. Che si chiama Bond. Come James Bond. Andiamo avanti.

Un lungo e bellissimo filler | Spy x Family Code White recensione

Capirete dunque bene come ha fatto Spy x Family ad infilarsi così prepotentemente in tutte le classifiche e negli indici di gradimento di lettori e spettatori: i personaggi. Punta di diamante di tutta la produzione, ciascuno dei comprimari funziona in maniera autonoma e concomitante rispetto agli altri. Ci spieghiamo meglio: da soli sono già ben scritti, caratterizzati e interessanti. Insieme, creano un’opera corale che difficilmente vi lascerà indifferenti e, altrettanto difficilmente, non riuscirà a strapparvi più di un sorriso.

Code White è un lungometraggio inedito, che non adatta alcun capitolo del manga. Un filler lungo due ore, insomma, che si va ad inserire fra la prima e la seconda stagione dell’anime e che riprende, dunque, alcuni eventi delle puntate precedenti. Sicuramente, considerando che i concetti di base vengono ripresi nei primi minuti e che, comunque, non si tratta di un’opera così difficile da seguire, potreste tranquillamente godervelo anche senza conoscere cosa è accaduto nella prima stagione. Va pur detto che potreste perdervi qualche riferimento, però.

Atmosfera fuori stagione | Spy x Family Code White recensione

Ad ogni modo, in una dissonante atmosfera natalizia, caratterizzata da mercatini caratteristici e neve a volontà, Code White vede Loid sempre impegnato nel suo dovere da spia e sempre più in difficoltà nel tenere in piedi la cosiddetta Operazione Strix, ossia proprio quella che vorrebbe vederlo avvicinarsi al politico Desmond tramite il suo secondogenito nonché compagno di scuola della piccola Anya. Visti gli scarsi risultati raggiunti fino a quel momento, però, l’Operazione Strix è a rischio e i superiori di Loid stanno pensando di strappargliela per darla a qualcuno di più “competente”.

Anya scopre tutto grazie alla sua telepatia ed è più determinata che mai ad aiutare suo padre e, in generale, a preservare quella famiglia che tanto ama, seppur fittizia. Loid decide dunque di sfruttare una gara di cucina che avrà luogo proprio all’Istituto Eden della figlia per poter portare acqua al suo mulino. E per fare in modo che Anya possa vincere questa competizione, l’intera famiglia dovrà recarsi a Frigis, gelida nazione madre della ricetta del dolce tanto caro al preside dell’Istituto Eden, nonché giudice della gara di cucina.

Intrighi e tradimenti | Spy x Family Code White recensione

Che cosa ci si potrà mai aspettare dai protagonisti di Spy x Family in una situazione come questa? Ovviamente uno sfacelo. La nostra famiglia si ritroverà al centro di un complotto internazionale che rischia di minare le sorti politiche dei due più importanti paesi del mondo e di portare a un conflitto di dimensioni colossali. A ciò aggiungiamo l’improvvisa gelosia di Yor, che teme che Loid voglia sostituirla come moglie fittizia con un’altra più consona rispetto a lei, e le eterne marachelle a fin di bene (che poi però finiscono malissimo) di Anya e del tenerissimo Bond.

Amalgamiamo dunque tutti gli elementi che già conosciamo e che hanno reso grande Spy x Family, ossia lo spionaggio, l’azione al cardiopalma e le tenerissime gag con la piccola Anya, per ottenere una pellicola che riesce a tenervi incollati allo schermo e a strappare, in più di un’occasione, qualche sonora risata. In tal senso, pur essendo un filler, Code White riesce pienamente nell’intento di inserirsi a gamba tesa nell’universo di Tetsuya Endo, riprendendone tutte le caratteristiche base e amplificandole in una stupenda commedia in cui tutti, ma proprio tutti, sono protagonisti. Bond compreso.

Tanta azione ben rappresentata | Spy x Family Code White recensione

Ad accompagnare il tutto, troviamo anche una buona dose d’azione frenetica, specialmente sul finale, ricca di pallottole, gas letali e combattimenti all’ultimo sangue. In questo contesto si nota l’ottimo livello delle animazioni, create dalle sapienti mani di Wit Studio e Cloverworks, nonché dell’ottima regia di Takashi Katagiri, per un risultato veramente eccezionale. Anche le scene in CGI, che spesso possono risultare dissonanti, sono ottimamente realizzate e integrate al resto della scena grafica. Un ottimo lavoro.

Conclusioni

Siamo dunque giunti alle battute finali di questa recensione di Spy x Family Code White e vogliamo consigliarne la visione a tutti, ma proprio tutti. Sia agli appassionati della serie, ormai giunta alla seconda stagione, sia alle famiglie che cercano un film animato semplice e divertente. Forse un po’ fuori stagione, ammettiamo che una release sotto Natale avrebbe fatto più figura, ma decisamente anche fuori dal tempo. Spy x Family diverte, sempre, e Code White ne è la conferma definitiva. Promossissimo!

Attualmente Spy x Family Code White è ancora disponibile nelle sale dei cinema italiani! Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV! E se volete recuperare le prime due stagioni dell’anime, vi rimandiamo al catalogo di Crunchyroll con il link qua sotto!

7.8 Bond, James Bond! Punti a favore Una commedia divertente e avvincente

Una commedia divertente e avvincente Personaggi iconici e che funzionano troppo bene

Personaggi iconici e che funzionano troppo bene Comparto animato ben riuscito Punti a sfavore Atmosfera fuori posto

Atmosfera fuori posto Un lungo, lunghissimo filler, seppur ben realizzato

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.