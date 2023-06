Future Games Show 2023: recap di tutti gli annunci

Dopo il primo red carpet estivo di Geoff Keighley tocca al Future Games Show: ecco tutti i grandi annunci di rilievo dall’edizione 2023

Abbiamo parlato a lungo dei molti annunci dal sostituto estivo dell’E3, ma questa settimana vuole lasciarci senza fiato e a dimostrarlo sono stati tutti i vari trailer del Future Games Show 2023. Non ce ne voglia Geoff Keighley se non è il suo spettacolo il solo protagonista: abbiamo un altro red carpet videoludico pregno di novità da sviscerare. E come abbiamo fatto con l’apripista di giugno, qui sotto abbiamo incluso il video integrale per chi tra voi si è perso l’enorme mole di novità. (Sul pre-show con Jules Gill e i molteplici inviti a prendere parte alle varie promozioni del canale ufficiale, poi, glisseremo in favore degli annunci dai doppiatori Yuri Lowenthal e Laura Bailey, presentatori della serata.) Per tutti gli altri, che si voglia un semplice riassunto o che si preferisca un punto della situazione dopo la visione integrale, sotto con l’elenco!

Highwater | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Tra tutti i vari annunci del Future Game Show 2023, ad aprire le danze è stato Highwater. Per l’occasione, Tamara Jokic e Gilad Barakan hanno esemplificato la natura musicale del titolo indie: la Jokic ha intonato un brano in spagnolo, con Barakan alla chitarra. La canzone era intervallata a spezzoni di gameplay in cui lo stile artistico simil-Out of this World del gioco ha offerto scorci suggestivi tra le onde. Ma non si campa di sola esplorazione sul gommone: non appena il ritmo del brano ha iniziato a incalzare, così ha fatto anche il gameplay, tra azione e risoluzione di enigmi. Il gioco uscirà in estate su tutte le piattaforme, Nintendo Switch incluso.

Resistor | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Il secondo a fare la sua comparsa è Resistor, da Long Way Home e PQube. In questo titolo, che presenta un indubbio focus narrativo (“CaRPG”, così è stato descritto), nel mondo apparentemente post-apocalittico le gare a bordo di veicoli a reazione la fanno da padrone. Il tutto, poi, è arricchito da un’intrigante veste grafica in cel-shading che non ha mancato di mandarci un po’ in salivazione. Non abbiamo una data di uscita ben precisa, ma se non altro sappiamo che (per la seconda volta di fila nella presentazione, nondimeno) abbiamo un caso di multiplatform a tutti gli effetti. Il gioco infatti uscirà su ogni piattaforma, Switch compreso!

Instinction | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

I mononimi non sono finiti, a quanto pare. Yuri Lowenthal ha mandato in sollucchero Laura Bailey annunciando che Instinction vanta un tema preistorico, in una gag che verrà riciclata più volte nel corso dell’evento. La visuale in prima persona lascia intendere che ci troviamo di fronte a un erede spirituale di Jurassic Park: Trespasser, visto che più che trovarci nella preistoria sono i dinosauri ad essere da noi. Più o meno. Il “materiale pre-alpha” non ci ha dato molti spunti di riflessione, ma è già possibile iscriversi per partecipare all’early access in arrivo su Steam più avanti nell’anno… e vendere cara la pelle a suon di piombo, pare.

Star Trucker | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Stavamo per avere un sussulto all’idea di vedere un remaster del fallimentare Big Rigs: Over The Road Racing “così, per il meme”. E invece no: in Star Trucker vivremo un’esperienza da autista di TIR… con la differenza che lo faremo nello spazio profondo. L’aspetto da simulatore si amplifica ulteriormente considerando che la visuale in prima persona si estende anche all’interno dell’abitacolo. Il gioco è previsto il prossimo anno, ma (così come per quasi ogni titolo della serata) Lowenthal e Bailey sono stati rapidi ad invitarci a metterlo nelle nostre liste dei desideri su Steam. Vedete voi cosa fare, in tal senso!

Lords of the Fallen | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Se avete nostalgia per Legacy of Kain: Soul Reaver, abbiamo l’annuncio per voi. HexWorks, il team di sviluppo dietro Lords of the Fallen, sta tirando a lucido l’originale gioco di ruolo d’azione… o meglio, ne sta per proporre (testualmente) un “successore spirituale”. Sia come sia, il gioco prevede “boss enormi” e una narrazione immersiva che ci vedrà fare i pendolari tra il mondo dei vivi di Axiom e la terra dei morti di Umbral. Sarà possibile, con tutte le meccaniche soulslike che ne derivano, passare da un mondo all’altro quasi del tutto liberamente. Più tempo passiamo ad Umbral e più nemici cercheranno di farci la pelle, “boss brutali” inclusi. 13 ottobre, con preordine e Wishlist già da ora.

Head Bangers Rhythm Royale | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Per un repentino cambio d’atmosfera, ci pensano Glee-Cheese e Team17. In questo titolo dalla grafica molto più “gommosa” di quanto ci avesse fatto intuire l’inizio del teaser, tra un siparietto in stile Rabbids e l’altro i piccioni si affrontano a (letterale) suon di sfide musicali. Questa, in poche (e confuse) parole, è la premessa di Head Banger Rhythm Royale, che promette già da ora di colmare il vuoto lasciato da Rhythm Paradise. E non abbiamo menzionato il gioco musicale della Grande N per caso: oltre alle piattaforme next-gen, infatti, il titolo è in dirittura d’arrivo quest’anno anche su Nintendo Switch!

The Last Faith | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

I soulslike si chiamano un po’ tutti a vicenda, specie ora che gli eventi per la stampa di settore non mancano mai di ricordare l’accoglienza del grande pubblico nei confronti del genere. Sarà per questo che The Last Faith è stato annunciato come una variante in pixel art di Bloodborne, anche se lo scorrimento laterale dell’azione rende molto difficile evitare i confronti più diretti con Blasphemous. Iscrivendovi sul sito potete già proporvi come beta tester, mentre il gioco ha messo gli occhi su tutte le piattaforme in circolazione, Nintendo Switch incluso. Ebbene sì, i fan dell’ibrida hanno già molto di cui banchettare!

Steel Seed | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

L’italianissimo Carlo Bianchi, dal similarmente nostrano team di sviluppo Storm in a Teacup, ci presenta un “platformer d’azione stealth”. Il tutto si traduce in un’amalgamazione di generi un po’ difficile da inquadrare, viste le linee di confine così… confuse. Ad ogni modo, Steel Seed vanta un’ambientazione post-apocalittica enorme, ispirata a vari manga diversi in cui l’eroina Zoe e il suo robot da compagnia Koby dovranno sopravvivere con tutti i dettami realistici che ne derivano durante il gameplay. Non mancheranno le schivate e, naturalmente, le eliminazioni furtive. Il gioco è previsto solo su piattaforme next-gen.

Distant Bloom | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Derivativa com’è diventata l’industria videoludica, non ci stupiremmo se i publisher cercassero un nuovo carrozzone su cui saltare. Che l’influenza di Tunic sia voluta o no, però, il fascino di Distant Bloom è davvero difficile da ignorare. In questo titolo dovremo esplorare un mondo desolato con una visuale aerea, in perfetto stile Zelda top-down. La variazione sul tema, però, estende il tutto a un inventario comprensivo di risorse da gestire con una meccanica di crafting, mentre la colonna sonora in stile SEGA Mega Drive impreziosisce il quadro d’insieme. Ricostruiremo il mondo da zero quando il gioco uscirà su Steam.

Go Fight Fantastic | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Spesso e volentieri, quando l’animazione occidentale omaggia quella giapponese, fanno capolino le accozzaglie di vocaboli ai limiti del parodistico. Non sappiamo se sia a questo che Go Fight Fantastic deve il suo bizzarro nominativo, ma lo stile artistico cel-shading di quest’avventura con visuale dall’alto lascia ben poco spazio ai dubbi. A questo si aggiungono poi delle graziose cutscene in stile manga e, tra le altre cose, la possibilità di giocare in co-op e di cambiare al volo i personaggi utilizzati alla pressione di un singolo tasto. Sia per Go Fight Fantastic che per Distant Bloom sono disponibili delle demo a tempo limitato. E non essendo l’ultima volta che ce lo sentirete dire, iniziate pure ad aprire Steam!

En Garde! | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Probabilmente i fan Disney più accaniti tra voi avranno risposto con “Il francese mi manda in bestia!”, ma vi assicuriamo che i Bassotti in salsa Alexandre Dumas non c’entrano nulla. Piuttosto è la spadaccina Adalia de Volador, “tra le pagine dimenticate della storia”, a farsi strada a suon di fendenti per ferir fugacemente i fetidi felloni. E la protagonista di En Garde! è tanto “giocosa” quanto lo è lo stile artistico, cartoonesco al punto tale da far impallidire Fortnite. Combattete la tirannia in ogni sua forma oggi stesso, con la demo dello scanzonatissimo gioco disponibile su Steam già da ora.

Alaskan Road Truckers / Alaskan Truck Simulator | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Ringraziamo i presentatori per essere riusciti nella non facile impresa di complicare la visita all’anagrafe da parte di uno dei giochi dalle premesse più semplici della serata. Ad ogni modo, rispetto a Star Trucker si rimane con i piedi, o meglio con le ruote, per terra. In Alaskan Road Truckers / Alaskan Truck Simulator potrete vivere la vita da camionista a 360 gradi (e cavalli): dalle fermate agli acquisti, dalle riparazioni alle consegne, fino a costruire il vostro business. Potrete porgere i vostri più sentiti omaggi alla tomba di Big Rigs quando il gioco, comunque si chiami al day one, uscirà su tutte le piattaforme eccetto Nintendo Switch.

The Bookwalker: Thief of Tales | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Altresì noto come “The Pagemaster era già stato preso”, l’intrigante The Bookwalker: Thief of Tales si basa su una premessa molto intrigante. Il gioco ci metterà nei panni dell’eponimo Bookwalker, un lettore apparentemente in grado di viaggiare tra i libri… manifestandosi in essi con un libro al posto della testa. O almeno questo è quanto abbiamo colto dal trip mentale di stasera. Il gioco è previsto il 22 giugno 2023 su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch. Se volete carpire voi stessi in cosa consista l’esperienza, però, vi consigliamo di dirigervi verso il marketplace della vostra piattaforma di riferimento, perché la demo è disponibile da oggi!

Deceit 2 | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Questo titolo è il primo dei giochi concepiti apertamente con Unreal Engine 5 in mente, e tiene fede alla descrizione “macabra” riservatagli dai presentatori. L’atmosfera di Deceit 2, infatti, non ha nulla da invidiare ai deliri sadici di Saw. Le criptiche immagini rapidamente intervallate tra loro mirano a depistare lo spettatore, ma una parola alla volta si fa strada un messaggio inquietante: “Di chi ti fiderai?” Augurandoci di non fare scelte sbagliate, iniziamo a dirvi le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile: tutte, ad eccezione di Nintendo Switch. L’orrore non ha mai fine… intendiamo il gioco. Ovviamente.

Life by You | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Se vi siete stancati delle microtransazioni nel gioco di ruolo in prima persona “La Vita Vera”, forse Life By You potrebbe fare maggiormente al caso vostro. King Choi, salutandoci dal team di sviluppo Paradox Tectonic, ci ha anticipato cosa aspettarci da questo simulatore di vita già annunciato a marzo. Il 12 settembre 2023 ci attende l’early access su PC, ma come ci ha dimostrato Choi “andando al lavoro” nei panni del suo avatar, ci attendono conversazioni reali e un controllo pressoché totale sui personaggi. La ciliegina sulla torta? Un supporto totale sul fronte delle mod! Per chi preordina sono previsti dei contenuti esclusivi. Potete scoprire di più sul canale YouTube ufficiale del gioco.

VR Showcase #1: C-Smash VRS | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Come “spettacolo nello spettacolo” abbiamo il VR Showcase, dedicato interamente alla realtà virtuale. Quando con il Summer Game Fest abbiamo alluso a uno spazio sempre maggiore per il VR non scherzavamo! E proprio di spazio si parla con C-Smash VRS, remake di un gioco di SEGA uscito per lo sfortunato Dreamcast in esclusiva per PSVR2. Il gioco ci permetterà di darci allo squash a bordo di una stazione spaziale, con un accompagnamento musicale a cura di Ken Ishii. Se questo non bastasse, è disponibile una demo del titolo, che uscirà al gran completo tra due settimane, il 23 giugno 2023.

VR Showcase #2: MADiSON VR | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Citeremmo Giacomo Poretti se potessimo farlo, ma per essere concisi vi basti sapere che sì, quanto vi aspetta in MADiSON VR potrebbe essere in grado di svuotarvi rapidamente le viscere. Come esperienza horror, quella offerta da Bloodious Games si preannuncia claustrofobica e opprimente. Il brevissimo teaser ci ha mostrato “solo” due mani pregne di lividi sul parquet, poco prima che (in rapida successione) la fotocamera per terra viene strappata via, le dita del malcapitato si attorcigliano contro ogni legge naturale e veniamo trascinati nel buio da chissà quale forza oscura. Che altro? Ah, già. 2023.

VR Showcase #3: VR Skater | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Chi non ha mai sognato di vivere un’esperienza da skater senza passare per l’ospedale? Okay, non siamo più negli anni novanta e le battute sul pericolo sono decisamente fuori moda. Ad ogni modo, VR Skater promette ciò che dice il nome: un simulatore di skater in cui visualizzare solo la tavola e i controller di PSVR2 (nonché PICO) da tenere in mano, in un’esperienza decisamente immersiva. Il montaggio del materiale di gameplay non manca poi di mettere in evidenza le canzoni utilizzate su licenza. Due nomi che fanno la loro comparsa nella tracklist sono Slackrr e Prop Dylan, ma sicuramente non mancheranno di aggiungersi altri.

VR Showcase #4: Firewall Ultra | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Frank Marm da First Contact Entertainment ci parla con entusiasmo del suo pupillo in esclusiva su PSVR2. Naturalmente, con la visuale in prima persona, non poteva certo mancare uno sparatutto, ma a fare di Firewall Ultra un vero e proprio gran finale sul fronte delle console non è certo la trama. Il pretesto narrativo infatti è semplice: il nostro compito è reperire delle informazioni, alternando le sparatorie all’interazione con l’ambiente circostante. No, la vera star è il DualSense: preparate le ghiandole salivari, appassionati di Sony, perché fanno capolino tutte le funzionalità del grandioso controller!

VR Showcase #5: Wallace & Gromit The Grand Getaway | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

La “one last thing” (ultima cosa, ndt) dell’intermezzo VR è l’esclusiva più difficile da prevedere. Come gran finale per la realtà virtuale, infatti, la star è un mondo di plastilina che, lo ammettiamo, ci ha inizialmente portati a ricordare il buon vecchio The Neverhood, dalla matita di Doug TenNapel. E invece no, perché si tratta di Wallace & Gromit: The Grand Getaway. L’iconico duo targato Aardman fa dunque il suo ritorno nella sfera videoludica, con una novità inaspettata. In una grande doccia fredda per l’utenza PS5, infatti, il gioco grazierà Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. La data? 2023.

Surviving Deponia | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Perlopiù nota in Italia per la pubblicità gratuita dal canale YouTube del duo iNoobChannel, la serie Deponia ci sorprende su due fronti con un inatteso ritorno. Tralasciando il fatto stesso che torneremo di nuovo a vestire i panni dell’amabile idiota Rufus, in Surviving Deponia dovremo, prevedibilmente, sopravvivere. Il teaser promette una “nuova era” con la “stessa immondizia”, ma con regole inedite. Si tratterà infatti dell’ingresso del brand nel genere survival, pur essendo il gioco ambientato nello stesso mondo. L’early access su Steam è previsto entro fine anno. Gloria all’Organon!

Homeseek | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Se ci dovessero parlare di un futuro in cui l’acqua diventa preziosa come l’oro come ha fatto Yuri Lowenthal, ci verrebbero in mente due cose: una è una variante della sigla di Fringe, l’altra è Homeseek. In questo gestionale strategico, oltre ad esplorare un mondo post-apocalittico dovremo sfruttare in modo intelligente le nostre risorse per costruire città fiorenti. Non manca però anche una buona dose di multiplayer online. Non è un miraggio: l’oasi piena d’acqua potabile esiste davvero, e la raggiungeremo il 20 luglio 2023. Fino ad allora, è possibile aggiungere il titolo alla nostra lista dei desideri su Steam.

Laika: Aged Through Blood | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Toglietevi dalla testa qualunque caso di omonimia con la cagnolina spedita nel cosmo dai sovietici, perché Laika: Aged Through Blood ci riporta sul filone post-apocalittico con una sostanziale differenza. Il mondo di gioco infatti è animato con sprite disegnati a mano, e dovremo sopravvivere nei panni di una volpe fuorilegge. Non fatevi fuorviare però dal cast di animali antropomorfi: è davvero un mondo adulto à la Mad Max, con tutta l’emoglobina che ne deriva. Ci aspettano dialoghi al pepe e, avendo Laura Bailey definito il gioco come un “motorvania”, anche tante acrobazie in moto. Il 19 giugno 2023 ci aspetta una demo, e il day one sarà su tutte le piattaforme, Switch compreso.

Space Gears | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Sapete cosa ci fa girare gli ingranaggi? Se intendiamo l’espressione in senso positivo, non può che trattarsi di Space Gears. Tra cento anni, in un futuro distante ma anche no, Marte è in guerra. Sì, lo sappiamo: come abbiamo fatto a mandare tutto a rotoli pure lì? Che importa? Quel che serve sapere è che ci attende un titolo strategico con elementi da MOBA, in cui schierare i nostri mech contro altri loro simili e vedere chi finisce per primo in rottamazione. Se volete approfondire il tutto, può tornarvi utile il fatto che sia disponibile una demo del gioco già a partire da oggi stesso. Finché c’è, beninteso: vi ricordiamo che gran parte delle demo è a tempo limitato.

Layers of Fear | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Già dal livore della voce con cui la protagonista apre il trailer, possiamo già aspettarci che le cose in Layers of Fear siano destinate a mettersi male. “Talento, prestigio, riconoscimento: mi hai tolto ciò che mi spettava, ma il maltolto può venire recuperato.” Bloober Team e Anshar Studios uniscono le forze per farci rivivere “I ricordi, gli incubi” che “non hanno mai lasciato questo posto”. E mentre la voce narrante perde la trebisonda quando un libro intitolato FAUST (pieno di domande) cade a terra, le allucinazioni prendono il sopravvento, tra macchine per scrivere impazzite, telefonate da un figlio probabilmente defunto e un sussurro demoniaco che ci ricorda quanto sia “Bello riaverti, scrittrice”. Edizione standard e deluxe, ovunque fuorché su console Nintendo.

Enchanted Portals | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Non sappiamo se il senso di dejà vu che Yuri Lowenthal ha dimostrato nei confronti di Enchanted Portals sia dovuto alle somiglianze scomode con Cuphead, ma per noi è solo frutto della prima metà del trailer. I due programmatori che lavorano al gioco hanno sapientemente teso uno sgambetto a tutti noi: il video si apre come identico a quello della campagna Kickstarter, per poi rivelare che gli autori hanno mantenuto la promessa. Ci sono più trovate rispetto a Cuphead, come più livelli run & gun e, cosa più intrigante, più stili artistici con cui dare ad ogni livello un’identità molto, molto ben distinta. Bravi, ragazzi, così si fa!

Paradisi a pezzi e nuovi traslochi | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Piccolo paragrafo “duplice” perché, francamente, su Shattered Heaven non c’è molto da dire. È un gioco di ruolo, che annovera la creazione di mazzi per gestirne gli scontri a turni. Tutto molto bello, ma il gioco è già disponibile su PC! Molto meglio invece parlare dell’inatteso annuncio di Moving Out 2. Il “simulatore di traslochi” targato Team17 torna con una presentazione che fa il verso alla frenata in moto di Akira (una delle scene più omaggiate dell’animazione, tra parentesi) e alle sigle anni ottanta. Il gioco è in dirittura d’arrivo su tutte le piattaforme, compreso il buon vecchio Switch.

Prima carrellata, “Ones to Watch” | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Gli “Ones to Watch” sono quel che dice il nome della carrellata: “quelli da tener d’occhio” (relegati ironicamente a una rapida carrellata). Tra gli “indie migliori” in arrivo abbiamo Odinfall, “presto” solo su Steam, Punch Club 2 Fast Forward su PC e console, Deathground in arrivo solo su PC, Venture to the Vile nel 2024 su PC e console, Unrecord su PC con console da confermare e, infine, Cross Blitz in arrivo su Steam entro fine anno. Non vogliatecene, ci atteniamo solo ai ritmi a cui l’evento ci ha voluto sottoporre in primo luogo. Persino i presentatori ci incoraggiano a guardare la pagina Steam dell’evento per conto nostro!

Warhaven | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

E a ricevere uno spazio tutto per sé, invece, è… un gioco che ha già avuto il suo bel paragrafetto nel recap del Summer Game Fest. Non avremmo potuto farlo apposta neanche volendo. Warhaven è, come già anticipato nell’altro articolo, il “fantasy brawler” di Nexon, in cui due squadre da sedici giocatori ciascuna si impartiscono amorevolmente fendenti e compagnia cantante. L’intento di fornire un’alternativa fantasy ai titoli multiplayer più in voga si estende alle fasi di loadout, dove sono nientemeno che i draghi a portarci sul campo di battaglia. Ci ripetiamo di nuovo: in uscita su Steam in autunno, e demo a tempo limitato nello Steam Next Fest.

Steamworld Build | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Il mondo steampunk con i robot a vapore più amati della scena indie fa il suo ritorno! Ebbene sì, l’universo di Steamworld ha ancora cartucce (vaporose) da sparare. E la roulette del filone videoludico gira ancora una volta, conducendo gli automi ucronici (è una parola vera) al genere dei gestionali. Sapete già che significa: città da costruire, strutture da erigere ed eventuali schermaglie che, a quanto abbiamo capito, i robot dovranno sbrigarsi da soli. Steamworld Build ci attende più in là nel corso dell’anno, ed uscirà su tutte le piattaforme. Compreso Nintendo Switch, visto che il mondo di gioco ha debuttato su 3DS come è facile dimenticare.

Daymare 1994: Sandcastle | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Il made in Italy videoludico continua a fare capolino, ma con quanto abbiamo avuto modo di apprezzare da Ubisoft Milano ci mancherebbe altro. Si passa però a un altro team di sviluppo, che torna ad omaggiare Resident Evil con il prequel di Daymare: 1998, intitolato appropriatamente Daymare 1994: Sandcastle. L’uscita del titolo è prevista per il 30 agosto 2023, e sarà disponibile su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch. Una cosa è certa: la paura fa novanta… o forse dovremmo dire anni 90, giusto? Forse è il caso di passare al prossimo annuncio, ce ne sono ancora tanti…

New Cycle | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Premettendo che non si tratta di quello che arriva una volta al mese, il nuovo ciclo di Core Engage è il gioco letteralmente intitolato New Cycle. Anche qui abbiamo a che vedere con un gestionale, nel quale costruire le nostre strutture in uno scenario (di nuovo) post-apocalittico. La componente strategica del gioco, però, vedrà le varie location sulla mappa farsi occasionalmente la guerra tra loro. Il gioco è previsto entro la fine dell’anno in corso. Se la cosa vi incuriosisce, siete caldamente invitati ad aggiungere questo titolo alla vostra lista dei desideri su Steam. E pensate che i presentatori hanno ripetuto questo dettaglio per quasi ogni annuncio!

Ruffy and the Riverside | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Con uno stile grafico che strizza l’occhio a Paper Mario al punto tale da rischiare un tic, uno dei titoli più originali della serata è stato Ruffy and the Riverside. Tra gli animali della foresta, l’eponimo orso ha il potere di scambiare le cose tra loro. La gloriosa alternanza tra poligoni e sprite pieni di carattere porta molto alla mente anche Tomba! (o Tombi! per noi europei) sulla primissima PlayStation. Il gioco ci dà appuntamento per quest’inverno su Steam e, in una bizzarra inversione di esclusività sul fronte console, su Nintendo Switch. Piattaforma su cui il prossimo Prince of Persia farà più furore, stando alla ripartizione dei like al trailer su YouTube…

Seconda carrellata, Unreal Engine 5 | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Anche se abbiamo rinunciato a segnarci i nomi dei tantissimi progetti comparsi su schermo, non si può negare che la carrellata dedicata ad Unreal Engine 5 sia una planimetria perfetta di ciò che ci aspetta dal prossimo anno. Tra tech demo e giochi veri e propri, molti creatori si sono sbizzarriti a spremere il motore grafico come un limone, risultando anche in stili artistici fantasiosi. Non è mancato poi lo spazio dedicato al gameplay, vista l’azione a metà della carrellata. Al termine, in una sola schermata sono stati ringraziati tutti gli sviluppatori che hanno contribuito allo spettacolo.

Fretless: The Wrath of Riffson | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Con un piglio scanzonato degno di Tenacious D, fa capolino un titolo con carattere da vendere. I rhythm game in pixel art non sono (ancora) tantissimi, ma si tratta di una nicchia che siamo ben felici di veder crescere se le nuove reclute sono tutte come Fretless: The Wrath of Riffson. Come lascia intuire l’atmosfera tra l’epico e la caciara, l’influenza di Scott Pilgrim è tangibile, dalla “battaglia tra le band” vista nel trailer alle improponibili pose plastiche dei vari personaggi. Vedremo come se la caverà questo omaggio visivo ai giochi PC dei primi anni novanta, ma non se ne parla prima del 2024.

PaleoPines | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Per la somma gioia di Laura Bailey, abbiamo un altro gioco a tema preistorico. I simulatori agresti mancavano nella scheda bingo di stasera, ma per nostra fortuna Modus e Italicpig hanno unito le forze. Il risultato è PaleoPines, dove potremo accudire i nostri dinosauri, farne delle cavalcature provette e, perché no, farci aiutare da loro a gestire il nostro ranch. Come condimento, poi, abbiamo una succulenta influenza artistica da My Time at Portia che non guasta mai. Il gioco è previsto per il 26 settembre, con l’ormai più che consueto invito ad aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam.

HammerWatch II | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

I giochi di ruolo d’azione non sono di certo mancati questa serata (sebbene lungi dall’essere il filone in esubero nell’arco della presentazione), ma questo non è un buon motivo per fermarsi! L’attrattiva di HammerWatch II è ugualmente analoga ad altri omaggi retrò visti stasera. Tra pixel art e visuale dall’alto, c’è tutto ciò che potreste desiderare per un’esperienza classica nella sua modernità. Cosa potreste volere di più? Che ne dite di una demo su Steam? Potrete infatti provare il gioco con mano dal 19 al 26 giugno, quindi tra poco più di una settimana. Tenete pronta (ovviamente) la vostra Wishlist!

Terza e ultima carrellata, “Ones to Play” | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Da “quelli da tenere d’occhio” a “quelli da giocare”. Gli Ones to Play sono tutti i giochi dei quali è disponibile la demo su Steam. E chi siamo noi per non elencarli tanto rapidamente quanto la diretta di ieri sera? World’s Worst Handyman arriverà a tutti gli effetti su Steam in data da destinarsi, Paper Trail esce a inizio 2024 su PC, console e Netflix games, Mythwrecked: Ambrosia Island sarà su PC e console “presto”, Stick it to the Stickman sarà su PC quest’anno, Remedium arriverà “presto” su PC e, infine, Laysara Summit Kingdom arriva quest’anno su Steam e GOG. Come menzione d’onore abbiamo Puzzles for Clef, sviluppato in Ucraina e previsto su Steam e Nintendo Switch il 27 luglio.

Station to Station | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Attenzione: treno in transito al binario della nostalgia, allontanarsi dalla linea gialla! Station to Station riprende l’estetica voxel già apprezzata in ottimi indie come Riverbond e la sfrutta in tandem con illuminazioni davvero di prim’ordine. Il tutto per… un simulatore di treni. Il gameplay prevede anche di pianificare delle combo strategiche, nonché di arricchire il proprio diorama personale con città più che vive, vivissime. La demo è disponibile ora su Steam; un motivo come un altro, se siete interessati, per fissare come capolinea la vostra lista dei desideri del marketplace.

REKA | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Ci sono giochi che abbiamo bene o male inquadrato, altri che ci hanno sorpreso, altri ancora che abbiamo capito a fatica… e poi c’è REKA. Non sappiamo ancora stabilire se il gioco sia open world o meno, ma sappiamo che per la nostra esplorazione faremo tappa alla nostra capanna semovente, che oltre ad essere personalizzabile… ehm… si regge sulla metà inferiore di un pollo gigante. Ma tranquilli: le opzioni per modificare a piacimento la nostra dimora mobile ovipara sembrano già da ora superare ogni nostra più rosea aspettativa. Il gioco è previsto per il prossimo anno, per il momento solo su Steam.

Company of Heroes 3: Console Edition | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

“Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita”, direbbe la buon’anima del tenente T.D. Sosso da Hogs of War. SEGA riporta in auge la sua serie militaristica con strategia in tempo reale, e come possono aspettarsi i fan di lunga data in Company of Heroes 3: Console Edition c’è spazio per tutto ciò che il genere ha da offrire. Questo significa che prenderemo le redini di carri armati, forze di fanteria e chi più ne ha, più ne metta. Oltre ad elementi di gameplay come una pausa tattica, l’ispirazione storica dietro al gioco permette di combattere anche in diorami dal look inconfondibilmente italiano. Il gioco arriva esclusivamente su console next-gen il 30 maggio… e i sottotitoli spagnoli non lasciano spazio a dubbi: ci aspetta poco meno di un anno intero all’uscita.

Stray Gods: The Roleplaying Musical | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Con la Pauline di Kate Higgins in Super Mario Odyssey, abbiamo preso confidenza con doppiatori e doppiatrici intenti a scaldare le corde vocali anche davanti a un bello spartito. Sarà per questo che l’ultima rivelazione è proprio Laura Bailey, sia dentro il trailer di Stray Gods: The Roleplaying Musical che fuori. In questo gioco musicale targato Humble Games e Summerfall Studios, ci attende un mondo di creature simil-fantasy ispirate alla mitologia greca, come Apollo e Persefone, mentre gli alberi di dialogo offrono molte differenti opzioni con eventuali risvolti romantici. Il gioco arriva su tutte le console, Switch incluso, il 3 agosto 2023.

Reveil | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Fermateci se l’avete sentita nell’arco della serata: un’esperienza horror in prima persona… già dobbiamo fermarci? Allora dovremmo specificare che si tratta di un horror psicologico di carattere narrativo. “Svegliati, Walter, e trovaci”: questo l’imperativo che riecheggia nell’arco del trailer di Reveil. Nel circo abbandonato, le continue illusioni del protagonista lo portano a perdere gradualmente il contatto con la realtà. In altre parole, un ritorno in grande stile della statistica di sanità mentale che rese Eternal Darkness: Sanity’s Requiem un gioco tanto amato in tempi non sospetti!

Pacific Drive | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Con enfasi su “drive”, aggiungeremmo. Alexander Dracott, con Paul Dean, Karl Kohlman e Nicole Olson al seguito, parla delle sue esperienze di guida personali a bordo della sua station wagon e di come queste abbiano spinto i ragazzi di Ironwood Studios a trasformarle in un videogioco a sé. Il risultante Pacific Drive, nonostante l’atmosfera surreale, è ben ancorato alle reali necessità di fare rifornimento di carburante, girare manualmente la chiave e non solo. Potremo esplorare il vasto “sandbox” promesso dal team di sviluppo a bordo di un’auto da personalizzare e gestire, quando il gioco uscirà su Steam, Epic Games Store e PS5 nei prossimi mesi.

Cookie Cutter | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Se quella dei videogiochi animati con sprite disegnati a mano è una moda, speriamo sia tutto fuorché passeggera. Nell’atmosfera cyberpunk brutale che lo contraddistingue, Cookie Cutter ci dà le redini di una ragazza androide nella mappa di un metroidvania. I combattimenti con i nemici, dal canto loro, seguono dinamiche più simili ai beat-em-up. A proposito di “canto”, la parola capita a fagiolo visto che nei combattimenti la protagonista sfrutterà anche la sua chitarra elettrica. Scopriremo quest’estate, solo su PC, quanto bene il gioco aderisca ai dettami del genere, tra uno scontro “epico” con i boss e un’espansione della tentacolare mappa.

The Precinct | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

Avete presente quando, anni fa, LEGO City Undercover capovolse i ruoli di Grand Theft Auto mettendoci dalla parte della legge? Ebbene, dopo i compromessi di L.A. Noire abbiamo un anti-GTA a tutti gli effetti. Con una visuale dall’alto dinamica come nell’ottimo GTA Chinatown Wars per Nintendo DS (e PSP, va bene), The Precinct ci dona un distintivo di cui, non ne dubitiamo, molti giocatori sono più che pronti ad abusare. Il titolo di Fallen Tree Games implementa anche meccaniche da cover shooter, permettendoci di sfruttare i ripari negli scontri a fuoco. Il gioco e la sua ambientazione anni ’80 ci aspettano sulle sole piattaforme next-gen.

Luto | Future Games Show 2023, tutti gli annunci

A quanto pare Reveil non bastava! L’orrore in prima persona fa capolino anche in Luto, ma è la descrizione di Yuri Lowenthal a contraddistinguerlo come si deve: “un po’ P.T. e un po’ Edith Finch”. Il che vuol dire che, se siete ancora in lutto (gioco di parole non voluto) per il progetto incompiuto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro, potete consolarvi con quest’omaggio, ricco di trip mentali come imposto dalle sue muse. Il gioco sarà disponibile solo per piattaforme next-gen, ma in un risvolto inatteso per gli amanti del genere horror la demo è reperibile sui marketplace già da oggi!

Il gran finale

Quale potrebbe mai essere quella che Yuri e Laura hanno definito “l’ultima cosa”? Se pensavate ad un titolo in stop motion con visuale a scorrimento laterale, o avete visto l’evento o ci dobbiamo congratulare noi con voi per la vostra arte divinatoria. In arrivo nel 2024 solo su Epic Games Store, l’inatteso The Spirit of the Samurai ci permetterà di alternarci tra tre personaggi da usare, tra un samurai, uno spirito della foresta e un gattino, sotto la guida della leggendaria kitsune del folklore nipponico. Combatteremo contro le forze degli inferi viaggiando al tempo stesso tra più differenti mondi.

