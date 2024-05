Beetlejuice Beetlejuice: Danny DeVito nel nuovo trailer!

Dopo tanti anni di attesa, finalmente torna sul grande schermo l’iconico Beetlejuice nel nuovo film sequel dell’originale del 1988. Nel nuovo trailer di Beetlejuice Beetlejuice troviamo un inaspettato Danny DeVito!

La Warner Bros ha pubblicato online sui propri canali il nuovo trailer di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del tanto amato film del 1988 diretto dal leggendario e gotico Tim Burton. Dopo aver ricevuto le prime informazioni sulla trama del nuovo film, ora la Warner Bros ci delizia con un nuovo trailer che ci ha dato anche una grande sorpresa, riservata solo agli occhi più attenti! Nel trailer, infatti, anche se per una breve frazione di secondo, vediamo un altro grande attore che ha lavorato per tanti anni con il regista. Parliamo infatti di Danny DeVito, ovvero il famoso attore che aveva già recitato con il protagonista Michael Keaton in un altro iconico film con Burton alla regia, ovvero Batman – Il Ritorno, del 1992, dove DeVito ha interpretato l’iconico villain Il Pinguino.

Michael Keaton torna in azione nel trailer di Beetlejuice Beetlejuice

Nel nuovo film, il grande Michael Keaton torna nei panni dell’iconico Beetlejuice, con una Winona Ryder cresciuta e con una figlia, interpretata da Jenna Ortega. Nel trailer, Danny DeVito appare in una breve frazione di secondo in cui appare nei panni di un custode zombie con le cuffie alle orecchie che pulisce il pavimento di un seminterrato. Il film uscirà il 5 settembre 2024 e vede il ritorno di Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara. Tra le new entry troviamo invece Justin Theroux, Willem Dafoe, che interpreterà l’avvocato zombie dell’aldilà Wolf Jackson, Arthur Conti e Monica Bellucci, che sarà la moglie di Beetlejuice, Dolores, mentre Jenna Ortega sarà appunto la figlia di Lydia, Astrid. A occuparsi della sceneggiatura sono Alfred Gough e Miles Millar, con ovviamente il ritorno di Tim Burton alla regia.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Ditecelo con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.