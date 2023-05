PlayStation Showcase | Annunciata la Metal Gear Solid Master Collection Vol 1!

Sul palco del PlayStation Showcase è arrivata anche la Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, insieme all’annuncio del Remake di Snake Eater: scopriamo insieme che cosa conterrà in questo articolo dedicato

Dopo quasi due anni di voci di corridoio che ne volevano veder arrivare un remake del terzo capitolo, Snake Eater, finalmente il tutto è stato ufficializzato e Metal Gear Solid tornerà, come multipiattaforma, per far rivivere la leggenda di Solid Snake. Sul palco del PlayStation Showcase di ieri sera è stato infatti annunciato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con un teaser trailer che ha mostrato così tanto e così poco contemporaneamente da essere un filmato di Kojimiana memoria. In contemporanea, finalmente, è arrivato anche l’annuncio dell’arrivo della trilogia originale anche su console di attuale generazione. E sottolineiamo il “finalmente”.

Presentata la Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, ulteriori dettagli in arrivo!

Annunciata dunque la Master Collection Vol 1, che, in attesa dell’uscita del remake, permetterà ai fan di rivivere i fasti dei primi tre titoli del franchise. Infiltratevi nelle basi nemiche, completate furtivamente le missioni e rivivete l’emozionante storia cinematografica propria della serie Metal Gear. Il Volume 1 ripropone, in un’unica soluzione, l’inizio dell’era Metal Gear con:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection)

Nel mentre maggiori dettagli sulla Collection verranno svelati prossimamente, il team di sviluppo ha condiviso un messaggio con tutti i fan, che recita:

[…] Contemporaneamente, pubblicheremo la serie METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION, la collezione più completa per celebrare il 35° anniversario della serie. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION consentirà ai fan di giocare ai titoli sulle piattaforme più recenti così come sono stati pubblicati per la prima volta. Ci auguriamo che possiate godere della serie METAL GEAR sulle piattaforme di ultima generazione.

Che cosa ne pensate dell’idea di Konami della Metal Gear Solid Master Collection Vol 1? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!