CoD: Black Ops 6 è il gioco misterioso dell’Xbox Direct

“GG a chi ha indovinato”: Xbox si congratula con chi ha predetto il nuovo CoD, Black Ops 6, come protagonista sotto i riflettori del Direct

Come abbiamo menzionato al termine dell’articolo dedicato a CoD: Black Ops 6, il misterioso titolo che seguirà l’Xbox Direct è proprio l’ultimogenito della saga militaristica di Activision. A rivelarlo è stato il gigante di giada stesso, che ha voluto battere il cinque ai fan più perspicaci con il tweet qui sotto. Dunque l’elusivo “[CENSURA]” ora ha un nome ufficiale, e in questo caso il momento “a-ha!” di Microsoft è stato tale da richiedere un secondo post da parte del vicepresidente marketing della croce smeraldo, Aaron Greenberg. Se vi siete persi data e ora della presentazione, a proposito, il tweet non manca di includere anche quest’informazione cruciale. Ve lo lasciamo consultare.

GG a chi ha indovinato. Non perderti l’Xbox Games Showcase seguito dal Call of Duty: Black Ops 6 Direct domenica 9 giugno, alle ora italiana: https://t.co/c1Y8cBErmq | @CallofDutyIT #XboxShowcase #BlackOps6 https://t.co/X59iY2iQQr pic.twitter.com/j2O78Ggv24 — XboxItalia (@XboxItalia) May 23, 2024

Il caldo giugno di CoD: Black Ops 6, protagonista indiscusso dell’Xbox Direct

L’Xbox Direct sviscererà a dovere le informazioni su CoD: Black Ops 6 attualmente al di fuori della nostra portata il 9 giugno, nello specifico alle sette di sera. Ci armeremo di zampirone per l’occasione, così che le zanzare non ci disturbino mentre carpiamo ogni novità ancora in cerca di conferme. Alludiamo nella fattispecie alle piattaforme su cui è previsto il gioco, attualmente non ancora confermate, e alla (per ora) presunta campagna open world per il giocatore singolo. Similari sono i dubbi sul periodo di uscita, idealmente previsto per ottobre, e sulla disponibilità tramite Game Pass al day one. E stando come d’autunno sugli alberi le foglie nella trincea dell’attesa, non mancheremo di tenervi aggiornati al primo colpo sparato.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come riempireste i buchi tra le informazioni finora note? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.