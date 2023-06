Capcom Showcase: recap di tutti gli annunci di giugno 2023

N on solo Microsoft: il Capcom Showcase di giugno 2023 è stato pregno di annunci, li abbiamo riassunti tutti per voi nel nostro recap

Con la vagonata di “World Premiere” della presentazione Xbox, viene facile sospettare che la casa di Street Fighter avesse sparato le sue cartucce nelle dirette altrui: così non è stato, come vedrete dal nostro recap di tutti quanti gli annunci che hanno costellato il Capcom Showcase di giugno 2023. Oltre ad avere novità su titoli già annunciati, come la sorpresa di Exoprimal al Summer Game Fest, abbiamo avuto l’occasione di approfondire la conoscenza di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, oltre ai brand più noti del publisher. Mega Man, Street Fighter, Ace Attorney: sono tutti quanti qui per l’occasione!

Exoprimal | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Partiamo il nostro viaggio tra gli annunci del Capcom Showcase con il gioco che alla presentazione di Geoff Keighley ha saputo sorprendere tutti. Un secondo beta test per Exoprimal è previsto da venerdì 16 giugno alle 02:00 del mattino fino lunedì 19 giugno alle 01:59 del mattino su Xbox Series X ed S, Xbox One, Windows, PS5 , PS4 e Steam. Tra i nuovi elementi spiccano la co-op a dieci giocatori e uno sguardo approfondito a Dino Survival, modalità principale. Il gioco esce il 14 luglio e sarà anche su Game Pass al day one. Per questo motivo, alle 19:00 di oggi sarà presente all’Xbox Games Showcase Extended.

Ghost Trick: Phantom Detective | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

A tredici anni dall’originale Ghost Trick: Phantom Detective, il grande classico fa il suo ritorno su piattaforme current- e next-gen. E un suo assaggio fa lo stesso anche prima del day one! La demo del gioco è infatti disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Nel gioco, da detective passati a miglior vita, nei panni di Sissel potremo possedere gli oggetti per venire a capo dei vari casi da risolvere, compreso il nostro. Con il preordine sono disponibili contenuti aggiuntivi su quasi tutte le piattaforme, ma su PS4 per averli occorre comprare il titolo entro il 31 luglio. Il day one è il 30 giugno.

Dragon’s Dogma 2 | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Che c’entra il motore grafico dei remake di Resident Evil con i giochi di ruolo d’azione? Dragon’s Dogma 2, ecco cosa. I giocatori scelgono le loro opzioni offensive, e i vari elementi come terreno e nemici alterano lo scenario con dinamismo. I pedoni controllati dall’IA tornano dall’originale Dragon’s Dogma, la cui mappa è grande un quarto di quella del seguito, e accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi, con una IA dinamica in stile amiibo. Il gioco è in sviluppo per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Un annuncio per il quale non abbiamo nulla da obiettare. Dopo le peripezie di Phoenix Wright, tocca al successore portare giustizia in tribunale con Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Il gioco presenta nuove feature, come il supporto a nuove lingue con annesse clip audio e il supporto di Phoenix Wright ed Athena Cykes. La collection che include Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice arriverà nel 2024 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows e Steam. Ci vorrà più di “Un attimo!”, ma attenderemo senza alcuna “Obiezione!”

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Con il Future Games Show ci siamo tenuti sul vago, ma ora abbiamo novità su Kunitsu-Gami: Path of the Goddess direttamente dalla fonte. Abbiamo tra le mani un seguito spirituale di Okami, gente! Ci aspetta un mix di strategia e azione in un mondo ispirato al giappone antico… il tutto condito con il RE Engine, il sopracitato motore grafico dei remake di Resident Evil. Infuria uno scontro epico tra il regno degli spiriti e quello dei mortali, mentre gli abitanti del villaggio combattono per purificare la montagna sacra su cui vivono. Per purificare la terra e sigillare le Furie, la Sacerdotessa della pietra spirituale deve eseguire un rito di purificazione, ma ha bisogno di una guida per spianare la sua strada. Per ora non sappiamo altro!

Street Fighter 6 | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Le novità su Street Fighter 6 riguardano la sola scena competitiva. Il milione di copie vendute ha dato a Capcom modo di parlare non solo delle tre modalità di gioco principali del gioco – World Tour, Fighting Ground e Battle Hub – ma anche dell’imminente evento eSport, il Capcom Pro Tour 2023. Sono inclusi Premier online, Premier offline ed eventi World Warrior con un premio di un milione di dollari per il vincitore della Capcom Cup X. La Street Fighter League: Pro JP 2023 avrà inizio il 7 luglio con nove squadre, 36 giocatori e con l’opportunità di essere incoronati il miglior team del Giappone. Insomma, ci aspettano ancora sganassoni!

Mega Man X DiVE Offline | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Vi ricordate i tempi bui di Mega Man Xover? Gioite, perché stavolta oltre ad iOS e Android il titolo in questione è anche previsto su Steam! Il pretesto narrativo, in Mega Man X DiVE Offline, è quello del cyberspazio, motivo per incontrare tanti volti nuovi del franchise, tra boss e alleati. Il Deep Log comprende oltre 900 livelli giocabili, tanti potenziamenti e più di 100 personaggi da sbloccare. Con l’ampia varietà di missioni a disposizione, è possibile guadagnare ricompense con cui sbloccare personaggi e, di nuovo, altre missioni. Il gioco è previsto entro la fine dell’anno!

Pragmata | Capcom Showcase: tutti gli annunci di giugno 2023

Durante la presentazione, si può dire che la “one last thing” di Capcom fosse la presenza di qualche novità su Pragmata. Oltre a un assaggio dell’ambientazione fantascientifica sulla crosta selenica, il trailer dell’action-adventure ha mostrato la protagonista Diana condividere il suo messaggio: un biglietto con cui il team di sviluppo si rammarica del posticipo del gioco (noi ci siamo inteneriti per gli sviluppatori, fate voi). Il team di sviluppo apprezza la pazienza di tutti mentre lavora per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori. Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Auguri!

Dopo tutti questi annunci, il Capcom Showcase ci ha ricordato che il publisher spegne la sua quarantesima candelina questo mese. Per l’occasione, il parco a tema digitale Capcom Town mira a commemorare il traguardo. Attrazioni, museo digitale, elezioni dei propri personaggi disponibili e titoli classici da giocare: il parco offre questo e molto altro, con la possibilità di portarsi a casa premi per aver partecipato. L’invito è esteso a tutti i fan della storia pluriennale del publisher, naturalmente. Noi, dal canto nostro, ringraziamo Capcom per aver fatto un regalo a noi con tutti questi annunci!

