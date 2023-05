Nintendo Switch: previsto calo nelle vendite, “nessun nuovo hardware”

Nonostante l’hardware del modello base arranchi, Nintendo Switch Pro non verrà a salvare le vendite: parola di un Shuntaro Furukawa realista

Nonostante lo scetticismo iniziale, Nintendo Switch ha registrato continui record di vendite, per poi annichilirli periodicamente anno dopo anno: ora l’hardware ha fatto un altro giro intorno al sole, e la “crisi del settimo anno” sembra essere alle porte. Nel primo trimestre del 2023, la console ha piazzato nelle case dei giocatori tre milioni di unità, unendosi al totale fissato a quota 125 milioni (quest’ultimo dato risale al 31 marzo). Come sempre avviene, le riunioni di fine trimestre con gli investitori non mancano mai di fornire notizie, anche se quelle di oggi potrebbero non essere delle più rosee.

Nintendo Switch, le vendite e l’assenza di nuovo hardware: “Pro a che pro?”

Nel corso dello scorso anno fiscale, ovvero da aprile 2022 a marzo 2023, i 18 milioni di Nintendo Switch venduti rappresentano un calo del 22%. Le previsioni della Grande N, pertanto, si limitano a “solo” 15 milioni, senza neanche troppo ottimismo. Come racconta il sito di economia Bloomberg nel suo ultimo rapporto, il presidente del Colosso di Kyoto Shuntaro Furukawa ha ammesso la dura realtà di una piattaforma tanto ambiziosa da puntare al doppio ciclo vitale: la console rallenterà il ritmo di marcia ora che ha raggiunto il suo settimo anno di vita, e l’idea di vendere 15 milioni di unità è “un po’ esagerata”.

“Una costanza nelle vendite sarà difficile da ottenere al settimo anno di vita della console”, dichiara Furukawa. “Il nostro traguardo di 15 milioni potrebbe essere fin troppo ottimista. Ma faremo del nostro meglio per alzare la domanda delle console entro la stagione natalizia al fine di riuscirci.” In tutto questo, Furukawa ha espressamente smentito le voci sul nuovo hardware per l’anno fiscale in corso (fino al prossimo marzo). Nonostante questo, si continua a parlare di un successore per la console in lavorazione presso l’azienda kyotense. L’imminente Tears of the Kingdom sembra essere l’ultima grande uscita, e i rumor circa l’assenza di un Direct per il mese di giugno paiono avvalorare l’indiscrezione.

