Corsair RM850x bianco: alimentatore ATX ad alte prestazioni e silenzioso

E voi cosa ne pensate di questa variante cromatica? Fatecelo sapere qui nei commenti e ricordate di seguirci qui sulle pagine di tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e non solo!

Se state cercando un alimentatore potente, efficiente, silenzioso e dal design impeccabile per il vostro PC bianco, l’RM850x White di Corsair è la scelta perfetta. Offre tutto ciò che serve per alimentare il vostro sistema con prestazioni eccellenti, mantenendo un funzionamento silenzioso e risparmiando energia, il tutto con un’estetica mozzafiato che lascerà tutti a bocca aperta.

La vera novità di questa versione è il suo design completamente bianco , che include anche i cavi . Questo lo rende l’accessorio perfetto per chi ha realizzato un build bianco e desidera un’estetica impeccabile e coerente. L’RM850x White si integra perfettamente con qualsiasi componente bianco, creando un look elegante e raffinato che non passerà inosservato.

L’RM850x White vanta le stesse eccellenti prestazioni del modello originale, offrendo ben 850 watt di potenza continua e un singolo rail da +12V per alimentare le schede video più performanti. I componenti di alta qualità garantiscono stabilità e affidabilità anche durante le sessioni di gioco più intense, mentre la certificazione 80 PLUS Gold assicura un’efficienza energetica fino al 93% , riducendo i consumi e il calore generato.

Questo alimentatore ATX da 850 watt offre prestazioni eccellenti, una certificazione 80 PLUS Gold per un’elevata efficienza energetica e un funzionamento silenzioso grazie alla sua ventola a levitazione magnetica.

Sei alla ricerca di un alimentatore affidabile, efficiente e silenzioso per il tuo PC? Il Corsair RM850x potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.