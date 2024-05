La fotografia con gli smartphone è ormai semplice e intuitiva e ci permette di scattare foto ovunque: ma come fare belle foto con iPhone? Ecco la nostra guida per sfruttare al meglio tutto il potenziale di iPhone

La fotografia con gli smartphone è semplice e intuitiva, ci permette di scattare foto ovunque e soprattutto ci offre delle potenzialità enormi. Su queste pagine abbiamo già esplorato una guida sulla fotografia con smartphone e 5 consigli per fare foto belle con il telefono. Abbiamo visto le modalità in manuale delle fotocamere degli smartphone per poterli trasformare a tutti gli effetti in una macchina fotografica. Ora nell’ambito della fotografia con smartphone, vogliamo vedere insieme a voi come fare foto belle con Iphone! Per comodità di concentreremo sugli ultimi modelli, iPhone 15 e iPhone 15 Pro, anche se questi trucchi si possono applicare a tutti i modelli Apple.

Fotografia con smartphone: come fare belle foto con Iphone

Una premessa è doverosa, ovvero iPhone 15, ultimo modello di casa Apple, ha un comparto fotografico impressionante: un sensore da 48 megapixel e una risoluzione di 8000×6000 pixel, con la fotocamera impostata di default su 24 mp e la possibilità di cambiarla su 12,24 o 48 megapixel. La fotocamera dell’Iphone 15 ha una caratteristica, ovvero che è improntata sul concetto “punta e scatta”. Infatti sono poche le impostazioni manuali che si possono modificare all’interno della fotocamera, perché tutto si basa sul mettere l’utente nelle condizioni di scattare senza pensare concentrandosi quindi sulla propria creatività.

Siete pronti a scoprire cinque trucchi per fare belle foto con iPhone?

Come fare belle foto con iPhone | La griglia

Con una fotocamera dalle alte potenzialità e con una tendenza “punta e scatta” quello su cui possiamo concentrarci è la creatività e la tecnica di composizione delle foto. Due aspetti che sono fondamentali nella fotografia, a prescindere da quale mezzo fotografico abbiamo in nostro possesso. Proprio per quanto riguarda la composizione delle foto, iPhone 15 e Iphone 15 pro sono dotati all’interno della fotocamera della modalità griglia. La modalità griglia permette di scomporre l’immagine che vediamo in porzioni di quadrati, che rispettano una famosa regola della fotografia: la regola dei terzi. Queste due righe verticali e due righe orizzontali che dividono l’immagine, ci permettono di essere più precisi nel porre i nostri soggetti all’interno della scena, valutando anche soluzioni più creative, ad esempio mettere il soggetto ai margini della scena e non necessariamente al centro.

Come fare belle foto con iPhone | Ritratto

In Iphone abbiamo la modalità ritratto, sempre all’interno della fotocamera, che ci permette di scattare ritratti professionali con il diaframma indicato con f molto aperto a f2. Questo fa in modo che il soggetto sia ben nitido e lo sfondo sia sfocato, donando il famoso effetto bokeh. A questo punto un consiglio che diamo è sfruttare al massimo questa modalità creando dei veri e propri set per poter esaltare l’effetto bokeh. Un piccolo set low cost e artigianale che si può montare anche in casa è quello con le lucine colorate, che siano quelle di Natale o di arredamento, più sono colorate, più donano un bellissimo effetto bokeh dietro al soggetto principale.

Un altro set fotografico, naturale che non ha bisogno di allestimenti è lo sfondo di una città di notte, quindi far posizionare il nostro soggetto principale con lo sfondo delle luci di una città di notte e il gioco è fatto. In questo modo abbiamo la modalità Ritratto del nostro iPhone 15 sfruttata a pieno.

Come fare belle foto con Iphone | La Macro

Un’altra modalità che si può sfruttare al meglio con il nostro iPhone è la modalità Macro. Questa si attiva in modo automatico, con la modalità ultra-grandangolo, una volta che si è abbastanza vicini ad un soggetto. Questa modalità si può sfruttare al meglio nel caso di soggetti naturalistici, ad esempio in mezzo alla natura si può giocare con i dettagli di fiori, insetti oppure sulle gocce di rugiada la mattina presto sulle foglie. Questa modalità entra in automatico quando si è a breve distanza da un soggetto, la parte più interessante è sfruttarla con fotografie di minimalismo e essenziali.

Come fare belle foto con Iphone | Stili

Un’altra possibilità che offre la fotocamera di iPhone 15 è quella di scegliere facilmente gli stili dei nostri scatti che evitano tutto il processo di photo editing. Gli stili predefiniti a disposizione sono, Intenso, Brillante, Caldo o Freddo, che si possono personalizzare ulteriormente regolando i valori di Tonalità e Temperatura. Questa possibilità ci permette di concentrarci ancora una volta sulla nostra creatività e qui, bisogna stare molto attenti! Ovvero pensare a quale stile starebbe meglio sul nostro tipo di foto e se possa essere davvero un valore aggiunto. Un effetto di stile vintage, un po’ tendente al seppia, è molto attrattivo, ma è giusto abbinarlo ad esempio ad un tipo di ritratto particolare oppure ad una foto di gruppo dove non è chiaro il contesto in cui siamo.

Come fare belle foto con Iphone | Accessori

Con uno strumento di questo tipo, con una fotocamera con prestazioni professionali, il nostro iPhone può diventare ancora più prestante con i giusti accessori. Uno di questi? ShiftCam ProGrip, un accessorio ufficiale che funziona come un’impugnatura ergonomica con batteria integrata, simile a quella delle fotocamere. È stata progettata studiando ogni minimo dettaglio: ha un pulsante di scatto wireless, un powerbank integrato con ricarica wireless per evitare che il telefono si spenga durante le riprese più lunghe, un attacco rotante che consente di scattare in verticale o in orizzontale, e un laccetto da polso per una presa migliore e una maggiore stabilità. Questo accessorio consente poi l’utilizzo di altri accessori correlati che si possono avvitare nella parte superiore, uno di questi un faro led per smartphone che lo trasforma proprio in una fotocamera.

Conclusioni

Questi sono solo alcuni consigli che si possono applicare con uno strumento come Iphone, che offre una fotocamera che ci toglie ogni pensiero. Sono consigli che valgono in generale per il mondo della fotografia e che ci aiutano a sperimentare, giocando con la nostra creatività. Fateci sapere cosa ne pensate e teneteci aggiornati sulle vostre sperimentazioni con iPhone!