Migliori videogiochi in uscita | Maggio 2024 

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Maggio 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Aprile è terminato: aspettiamo i primi caldi di Maggio 2024 con la sua nuova line-up di videogiochi!

Iniziamo con Endless Ocean Luminous, titolo per Nintendo Switch che vi porterà nel cuore dell’oceano per una spettacolare esplorazione sottomarina. Con oltre 500 specie marine da individuare e una vasta porzione di fondale da solcare, siamo sicuri che questo titolo vi accompagnerà nei vostri momenti di relax per lungo tempo, complici la delicata illuminazione sottomarina e una colonna sonora che carezzerà il vostro udito.

Tra i migliori videogiochi in uscita a Maggio 2024 c’è sicuramente Senua’s Saga: Hellblade II! Dpo la sua prima, tremenda avventura, Senua ha imparato ad accettare la sua peculiare sensibilità. È con questa nuova sicurezza in se stessa che la guerriera si imbarca in un viaggio verso l’Islanda, per vendicarsi finalmente della brutalità dei vichinghi e della morte del suo amato Dillion. Ma la strada rimane irta di di ostacoli e di avversari.. reali o meno.

Continuiamo con Nine Sols, action platform 2D con una grafica cartoonesca e un cast di creature antropomorfe. Nel desolato regno di New Kunlun, un eroe è in viaggio per sconfiggere e detronizzare i nove Sol, nove potenti tiranni. Ma questi sono ben protetti, e non sarà facile arrivare a loro: Yi avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per resistere a tutti i nemici che troverà sulla sua strada.

A Maggio 2024 esce anche Until Then, indie game in pixel art ambientato nelle Filippine. Mark Borja è un ragazzo come tanti impegnato a sopravvivere a un nuovo anno scolastico e alle relazioni con i suoi coetanei. Ma un incontro speciale sta per cambiare la sua vita per sempre, mettendo in moto una serie di circostanze misteriose. Un titolo che esplora i temi dell’amore, dell’amicizia, del valore delle scelte e delle infinite possibilità dei “se…”.

Per la serie “graditi ritorni” segnaliamo due giochi molto diversi tra loro: il primo è Paper Mario: Il Portale Millenario, remake dell’omonimo titolo per Game Cube ora in uscita su Nintendo Switch. La Principessa Peach, seguendo una pista per un antico e leggendario tesoro, è finita nei guai! Per ritrovare Peach, Mario parte alla ricerca delle Stelle di cristallo e del Portale Millenario… ma questa caccia al tesoro fa gola a molti avversari!

Concludiamo con Ghost of Tsushima Director’s Cut: dopo tanta attesa (e rumor) finalmente il porting per PC è realtà – e se non avete ancora avuto modo di giocare questa magnifica storia, adesso non avete più scuse. 1274: l’isola giapponese di Tsushima viene invasa da una flotta mongola. Toccherà a Jin, l’erede del clan Sakai, a cimentarsi nell’impresa di sconfiggere i mongoli e scacciarli dal Giappone. Ma la via del samurai potrebbe non essere sufficiente, e Jin dovrà trovare alleati e nuovi strumenti per riuscire nella sua missione. Oltre al gioco base, questa edizione comprende anche l’espansione Iki Island e la modalità co-op Legends.

Migliori videogiochi in uscita | Maggio 2024



2 maggio – Endless Ocean Luminous – NS

2 maggio – Touhou Mystia’s Izakaya – NS

7 maggio – Prison Architect 2 – PS5, XSX, PC



7 maggio – Venture to the Vile – PC

8 maggio – V Rising – PC

9 maggio – Animal Well – PS5, PC, NS



9 maggio – Gift – PS5, XSX, PC, NS



9 maggio – Crow Country – PS4, PS5, PC



9 maggio – Rainbow Cotton – PS4, PS5, XBO, PC, NS



9 maggio – Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



13 maggio – Homeworld 3 – PC



14 maggio – Biomutant – NS



14 maggio – Neptunia Game Maker R:Evolution – PS4, PS5, NS



16 maggio – Ghost of Tsushima Director’s Cut – PC



20 maggio – World of Warcraft: Cataclysm Classic – PC, MacOS



21 maggio – Neptunia: Sisters vs. Sisters – XBO, XSX



21 maggio – Senua’s Saga: Hellblade II – XSX, PC

21 maggio – Paper Trail – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



21 maggio – System Shock – PS4, PS5, XBO, XSX



22 maggio – Wuthering Waves – PC, IOS, Android



23 maggio – C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield – PS5, PC, NS



23 maggio – Morbid: The Lords of Ire – PS5, XSX, PC, NS



23 maggio – Until Then – PS5, PC



23 maggio – Paper Mario: Il Portale Millenario – NS



23 maggio – World of Goo 2 – PC, NS

23 maggio – Song of Silence – PC

23 maggio – Hauntii – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



24 maggio – Dragon Ball Xenoverse 2 – PS5, XSX



24 maggio – 33 Immortals – XSX, PC



28 maggio – MultiVersus – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



29 maggio – Nine Sols – PC



30 maggio – Tokyo Psychodemic – PS4, PS5, PC, NS



30 maggio – Umbraclaw – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



31 maggio – F1 24 – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



TBA – The Political Machine 2024 – PC