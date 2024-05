Alle origini del mito: prima che Il Portale Millenario torni su Nintendo Switch, scoprite la saga di Paper Mario in questa retrospettiva

Il treno dell’hype accelera in attesa che Paper Mario: Il Portale Millenario arrivi su Nintendo Switch tra due settimane esatte (23 maggio) e anche noi faremo lo stesso dedicando una rapida retrospettiva all’intera serie. Con il divorzio da Square dopo l’amatissimo primo GdR mariesco, Nintendo non si arrese e mise al timone del “2” un team di sviluppo fidato. La scelta cadde su Intelligent Systems, già autori di Famicom Wars e di Fire Emblem. Unico scoglio: trovare uno stile artistico con cui distinguere lo spinoff dopo il successo stratosferico di Super Mario 64. L’intuizione, dopo tre concept che internamente non riscossero molto successo, dal debuttante Naohiko Aoyama: un libro animato vivente, per una visione cartacea del Regno dei Funghi. Con l’okay di Shigeru Miyamoto, Super Mario RPG 2 divenne “Mario Story”. Da noi noto con un nome più… cartaceo.

“A fagiolo”, diremmo, due anni prima di Superstar Saga | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Se volete un motivo per cui dedicare una retrospettiva alla serie in occasione di Paper Mario: Il Portale Millenario, pensate al gran bisogno che il Nintendo 64 aveva di un possibile Super Mario RPG 2. Senza Square, infatti, le scelte per i fan dei giochi di ruolo erano solo due: o affidarsi a Quest 64, o comprare una PlayStation. L’alternativa cartacea di Paper Mario, inoltre, rappresentava il debutto in Europa del mero concetto di gioco di ruolo dedicato al baffone. Con una trama epica (e Bowser nell’unico ruolo antagonistico della serie, a ben guardare), il gioco ha sia semplificato che amplificato i concetti introdotti da Square anni prima, delegando il fulcro strategico alle tessere da equipaggiare e ad alcuni nemici del baffone il ruolo di alleati in battaglia.

La seconda volta è quella buona | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Ricevuta carta bianca per un sequel, Intelligent Systems si è da subito messa al lavoro. Il titolo di cui stiamo finalmente per ricevere il remake è l’emblema dell’espressione “Squadra che vince non si cambia”: Ryota Kawade è rimasto alla regia, con l’intento di evolvere senza rivoluzionare. A venire stravolti sono stati solo gli stereotipi dei giochi di ruolo nipponici: dopo il villaggio in pericolo ed altre situazioni tipiche, hanno rapidamente preso posto omaggi e parodie che si spingono dal noir al wrestling, passando poi per i film di Stanley Kubrick. Non mancano gli elementi autoreferenziali, ma in generale l’ambientazione al di fuori del Regno dei Funghi si riflette nelle nuove idee di gameplay, come i dialoghi tra Peach e il computer cosmico e i livelli a scorrimento laterale di Bowser. Tutti elementi, questi, che hanno reso Il Portale Millenario l’episodio più amato della saga.

Illusioni ottiche | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Dal trionfo della tradizione all’anarchica iconoclastia. Più o meno. L’idea di Kawade venne durante un viaggio in treno: come sarebbe il mondo 1-1 di Super Mario Bros. dalla prospettiva di chi c’è dentro? La risposta ce l’ha data Super Paper Mario nel 2007, su Wii. Al posto delle battaglie a turni, vediamo ora un platformer a cavallo tra 3D e 2D, in cui cambiare la prospettiva a piacimento. Gli scontri, dal canto loro, implementano comunque gli attacchi consecutivi e i punti vita, trasformando l’esperienza in un gioco di ruolo d’azione. Senza contare Luigi, Peach e Bowser giocabili in diverse istanze. Sulla trama preferiamo non rovinarvi nulla: al di là di un matrimonio combinato tra Peach e Bowser (in anticipo di dieci anni su Odyssey), vi attende la struggente storia del Conte Cenere.

3D accartocciato | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Nel 2012, con il Nintendo 3DS in rapida ascesa verso l’olimpo kyotense, era già palese che la serie parallela Mario & Luigi avrebbe mantenuto intatte le basi introdotte da Super Mario RPG anni prima. Tanto valeva, dunque, spogliare di Paper Mario: Sticker Star tutto ciò che legava la serie al suo filone di appartenenza. Ottimo showcase dell’hardware, ma anche troppo zelante nell’aderire (gioco di parole non voluto) all’estetica cartacea. Ogni scontro a turno si svolgeva grazie agli adesivi, che facevano anche da ricompensa al termine della battaglia. In altre parole, un gioco di ruolo in cui i combattimenti si rivelano praticamente inutili. Aggiungendo poi il veto di Miyamoto sulle sotto-specie più articolate di Toad e nemici (e un Bowser completamente afono), otteniamo il punto più basso della serie.

HD scolorito | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Il discorso resta quasi del tutto analogo per Paper Mario: Color Splash, uscito su Wii U nel 2016. Lo stesso produttore Risa Tabata ha fatto eco a quanto detto qui sopra: “Dal momento che esiste anche la serie Mario & Luigi che è strutturata come un gioco di ruolo, noi abbiamo deciso di differenziarci da loro concentrandoci maggiormente su altri aspetti, come la risoluzione di puzzle e sull’umorismo.” Il gioco sostituisce gli adesivi con inchiostro colorato e carte, ma al di là di una fedeltà eccessiva all’estetica da libro animato non rimane granché. Solo l’eco lontano dei diktat di Miyamoto, come (appunto) usare “solo i personaggi di Mario già esistenti” ed “eliminare la storia, ritenuta superflua”. Abbiamo parlato di “kyokan” nello speciale sul game designer, ma è qui che sembra veramente una bestemmia.

La brutta pallina di carta diventa un cigno | Road to Paper Mario: retrospettiva della serie, prima de Il Portale Millenario

Nel 2020 abbiamo visto su Nintendo Switch l’ultimogenito (o penultimogenito, dovremmo dire?) della serie, Paper Mario: The Origami King. Anche qui la storia verte principalmente sull’aspetto cartaceo del mondo di gioco, portandolo al suo zenit ideologico: gli origami, introdotti come un concetto quasi contro natura. A ristabilire l’ordine, invece, ha provveduto il gameplay: Mario combatte da solo per la terza volta di fila, ma (gasp!) ha degli strumenti, passa all’offensiva al momento opportuno e occorre la strategia più adatta per allineare i nemici roteando il campo di gioco. A rischio di suonare scontati, è (se ci concedete un gioco di parole anglofono) letteralmente una battaglia a turni!

Ridiamo la storia a chi ha fatto la storia

Passando così rapidamente in rassegna la serie Paper Mario, è normale che la nostra retrospettiva in vista de Il Portale Millenario abbia saltato diversi dettagli. Ci sarà tempo e spazio per appuntamenti individuali in futuro (o in passato), ma per ora congediamoci con un’osservazione. Nella sua missione (che noi definiremmo autodistruttiva) intrapresa negli ultimi anni, Miyamoto ha fatto de “la trama non serve” il suo kyokan, nonostante si sia poi smentito nelle interviste a seguire. Noi vorremmo solo ricordare una cosa: se c’è un merito che riconosciamo ai giochi di ruolo, gameplay divertente a parte, è proprio la loro capacità di espandere il mondo di Mario grazie alla trama. Del resto, come abbiamo ricordato nell’incipit il titolo giapponese del primo capitolo era proprio Mario Story: qualcosa dovrà pur dire.

