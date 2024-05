Recensione realme 12+ 5G: la fascia media si fa elegante

Recensione realme 12+ 5G, il nuovo concorrente nel segmento della combattuta fascia media, dotato di Dimensity 7050 e una fotocamera da 50 MP

Realme torna alla carica con un nuovo medio gamma: il Realme 12+ 5G. Dotato del nuovo processore Mediatek Dimensity 7050, un display a 120Hz e un comparto fotografico promettente, questo smartphone ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Scopriamolo insieme in questa recensione completa!

Scheda tecnica

Display : 6.67″, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel, 2000 nits massimi

: 6.67″, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel, 2000 nits massimi SoC : Mediatek Dimensity 7050 6nm

: Mediatek Dimensity 7050 6nm GPU : Mali-G68

: Mali-G68 RAM : 8 o 12GB (espandibili virtualmente)

: 8 o 12GB (espandibili virtualmente) Memoria interna : 256 o 512GB

: 256 o 512GB Fotocamere posteriori : 50 MP, (wide), 8 MP (ultra-wide), PDAF 2 MP, (depth)

: 50 MP, (wide), 8 MP (ultra-wide), PDAF 2 MP, (depth) Fotocamera anteriore : 16 MP

: 16 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, Dual Standby 5G Network

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, Dual Standby 5G Network Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W Dimensioni : 162.9 x 75 x 7.9 mm

: 162.9 x 75 x 7.9 mm Peso : 190 g

: 190 g Altro : lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 14 con Realme UI 5.0

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione realme 12+ 5G

Aprendo la confezione del Realme 12+ 5G troviamo subito un’abbondante dotazione di accessori: un potente alimentatore da 67W (che però sarà assente nella versione finale di vendita), cavo USB-C, manualistica e per chiudere una comoda cover in silicone trasparente.

Lo smartphone sfoggia un design elegante ma al contempo minimale, simile a quello del fratello maggiore. Il retro presenta infatti un vistoso modulo fotografico, stavolta leggermente meno sporgente, mentre la scocca è realizzata interamente in policarbonato. Questa scelta permette di contenere i costi e rendere il telefono più leggero e resistente, pur sacrificando la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Sui lati troviamo i classici pulsanti di controllo: bilanciere del volume e tasto di accensione, non manca poi inferiormente l’ingresso USB Type-C 2.0, insieme al carrellino per la SIM e lo speaker audio mono. Frontalmente, un ampio pannello da 6,72 pollici con cornici ottimizzate, che ospita la fotocamera selfie in stile punch-hole, piccola e poco invasiva.

Hardware, connettività e display | Recensione realme 12+ 5G

Sul fronte hardware realme 12+ 5G porta con sé il nuovissimo Mediatek Dimensity 7050 (a 6nm) abbinato a ben 8 o 12 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente) e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione. Ne derivano delle performance di buon livello, stabili e senza alcun tipo di surriscaldamento. Gli unici problemi in tal senso (ma altrettanto giustificati vista la fascia di prezzo) si possono riscontrare in caso di task più impegnative, come un veloce multitasking o un montaggio video complesso.

Il display frontale è poi un AMOLED da 6,67” con refresh rate fino a 120 Hz. Offre colori vivaci e brillanti, un contrasto elevato e un’eccezionale luminosità di picco di 2000 nits, che lo rende perfetto per la visione all’aperto. La connettività è buona, con Bluetooth 5.2, un segnale dati affidabile e un GPS preciso. Il comparto audio è invece solo discreto, con un doppio speaker stereo leggermente sbilanciato verso la parte inferiore, ma adeguato per la fascia di prezzo.

Fotocamere | Recensione realme 12+ 5G

Realme 12+ 5G vanta un sistema di fotocamere posteriori composto da tre sensori: un principale da 50 MP Sony, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP (la cui utilità è discutibile). La registrazione video è possibile fino alla risoluzione 1080p. Tra le numerose funzionalità offerte dall’app fotocamera pre-installata troviamo lo slow-motion, il panorama, il time-lapse, la modalità pro, la modalità 50 MP, la modalità ritratto, la modalità notte, la modalità strada e dei filtri cinematografici realizzati in collaborazione con il regista Claudio Miranda.

La fotocamera principale da 50 MP regala scatti di buon livello, soprattutto all’aperto. Come prevedibile, la qualità tende a diminuire in ambienti poco illuminati o di notte, dove però entra in gioco l’ottima modalità notte di Realme, che sfrutta un algoritmo software ormai ben collaudato (dategli giusto qualche secondo per l’elaborazione software ed il gioco è fatto!).

Da sottolineare anche il performante zoom in-sensor 2x, seppur tecnicamente inferiore al 3x presente sul modello dello scorso anno. Questo zoom sfrutta infatti l’alta risoluzione del sensore per avvicinare il soggetto senza compromettere la qualità dell’immagine (potete valutare voi stessi i risultati nella galleria fotografica). Piccola nota negativa per la ultra-wide che, seppur comoda, offre una saturazione dei colori davvero eccessiva e che stona con le immagini scattate dalla camera principale.

IMG20240502174925

IMG20240502174927

IMG20240502174929

IMG20240502174418

IMG20240502165851

IMG20240502123726

IMG20240502210117

IMG20240502122356

Software e autonomia | Recensione realme 12+ 5G

Il software a bordo è la Realme UI 5.0 basata su Android 14. Come sempre, la personalizzazione di Realme risulta stabile e curata, con animazioni fluide in ogni parte dell’interfaccia. L’esperienza utente è poi arricchita da widget e cartelle ingrandite, che rendono l’utilizzo quotidiano ancor più pratico ed intuitivo.

Unica pecca da segnalare, come spesso accade con i dispositivi di questa fascia di prezzo, è la presenza di numerosi bloatware, ovvero app preinstallate che potrebbero risultare poco utili o addirittura invasive. Tra queste troviamo app di stampo orientale e giochi non particolarmente interessanti (come mostrato nella galleria in basso). Fortunatamente, la maggior parte di queste app può essere disinstallata a proprio piacimento.

Ottimo invece sul fronte autonomia, con circa due giorni interi di utilizzo intenso o più di utilizzo leggero, grazie al capiente modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 67W cablata (molto rapida).

Conclusioni e prezzo

Il realme 12+ 5G riconferma l’eccellente equilibrio dei dispositivi realme, offrendo un dispositivo completo capace di soddisfare quasi tutti gli utenti. Dunque considerando l’ottima esperienza utente garantita dal software e dal solido SoC al suo interno, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!