Ferrari: ecco dove vedere il film biopic

Tra tutti i generi cinematografici, non possiamo negare che le pellicole dedicate ai grandi personaggi del passato destano sempre un certo interesse. Sembrano infatti non passare mai di moda e creare intorno a sé un nutrito pubblico, pronto a scoprire la storia artistica o personale, dietro al personaggio storico o al loro beniamino. Tra gli ultimi, possiamo citare Napoleon, Back to Black e Ferrari. Proprio su quest’ultimo ci concentreremo oggi, per scoprire dove poter recuperare questo film, dedicato ad uno dei maggiori esponenti del mondo dei motori italiani. La pellicola, dopo essere stata in sala, è ora disponibile su diverse piattaforme. Scopriamo quali.

Perché vedere Ferrari?

La pellicola Ferrari, uscita a fine 2023, è solo l’ultimo di una serie di film dedicati al fondatore della famosissima casa automobilistica che porta il suo nome. L’imprenditore e pilota è qui impersonato da un quasi irriconoscibile Adam Driver, che ne racconta i lati caratteriali più privati. Ferrari non si sofferma infatti sull’intera vita del protagonista, bensì su uno spaccato, quello della fine degli anni ‘50, periodo difficile per l’uomo, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per la vita privata a causa del rapporto con la moglie e il dolore per la perdita del figlio.

Al fianco di Driver troviamo Penélope Cruz, nei panni di Laura Ferrari, Shailene Woodley in quelli di Lina Lardi, Patrick Dempsey in quelli di Piero Taruffi e Gabriel Leone in quelli di Alfonso de Portago.

Dove poter vedere Ferrari in streaming?

Dopo essere passato per le sale cinematografiche, ora Ferrari è finalmente disponibile anche in streaming. La pellicola è infatti disponibile in moltissime piattaforme e sarà facile recuperarla.

Ferrari si potrà trovare facilmente su Prime Video e Now Tv. Se sei iscritto a queste piattaforme, potrai accedere direttamente al film da questi link:

Ma non è tutto, perché c’è anche la possibilità di recuperare il film anche senza l’abbonamento ad una piattaforma. Tim Vision e YouTube offrono la possibilità di acquistare o noleggiare Ferrari ad un costo più contenuto. Ecco i link al film:

Buona visione!

Se siete amanti del mondo dei motori, non potete proprio perdervi questa nuova pellicola, dedicata ad uno del geni del mondo automobilistico italiano. Quindi che state aspettando? Correte su una delle piattaforme sopracitate e godetevi questo biopic! Non dimenticate poi di farci sapere se vi è piaciuto!

