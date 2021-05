Migliori programmi per creare giochi | Maggio 2021

Hai un’idea per un nuovo videogame? Ti mostro i migliori programmi per creare giochi e i linguaggi di programmazione da conoscere

Da qualche tempo ti frulla nella testa l’idea di realizzare un videogame e ti stai chiedendo di cosa hai bisogno per realizzarla.

Innanzitutto hai bisogno di due cose fondamentali:

un software per lo sviluppo di giochi

la conoscenza un linguaggio di programmazione

Esistono molti software per la realizzazione di videogiochi di altissimo livello, e spesso sono gratuiti per uso privato o comunque hanno dei costi molti bassi per gli sviluppatori indipendenti. Questi software ti permettono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono un videogioco, come le grafiche, i modelli 2D/3D e cosa fondamentale, la parte logica del gioco. Per far funzionare il tuo gioco, far camminare, saltare o sparare il tuo personaggio, hai bisogno di conoscere almeno un linguaggio di programmazione.

Come vedremo in seguito, il linguaggio da utilizzare dipende dal programma per creare giochi che si utilizza.

Indice

Quale linguaggio di programmazione? – Migliori programmi per creare giochi

C

C è un linguaggio di programmazione imperativo di natura procedurale, rilasciato nel 1972. I programmi scritti in questo linguaggio si compongono di espressioni matematiche e istruzioni imperative raggruppate in procedure parametrizzate in grado di manipolare diversi tipi di dati.

C++ è probabilmente il linguaggio di programmazione più utilizzato al momento nella creazione di videogames. Nonostante sia un linguaggio complicato da apprendere, ha dei vantaggi rispetto ad altri linguaggi, come il controllo diretto dell’hardware e dei processi grafici, che sono molto imporranti nello sviluppo di un videogioco.

C++ è un linguaggio orientato agli oggetti (OOP), che significa che è possibile utilizzare strutture interne per organizzare al meglio il codice in blocchi riutilizzabili (Classi e Oggetti). C++ è un derivato di C, tuttavia i due presentano molte differenze e incompatibilità, che sono aumentate nel corso degli anni.

C# è un altro linguaggio molto popolare, più semplice da apprendere rispetto a C++. La sua conoscenza approfondita è utile nella creazione di videogiochi di qualsiasi tipo e per qualsiasi architettura. Come nel caso di C++, anche questo linguaggio di programmazione sviluppato da Microsoft è orientato agli oggetti (OOP).

Java

Java ha un ruolo importante nell’industria dei videogames. Utilizza gli stessi principi OOP di C++, ma a differenza di quest’ultimo è pensato per essere il più indipendente possibile dalla piattaforma di esecuzione. È anche uno dei linguaggi primari per lo sviluppo di giochi per Android, grazie anche al crescente numero di moduli e librerie di terzi parti.

Phyton

Phyton è uno dei linguaggi di programmazione del momento, grazie alla sua semplicità e versatilità. Questo linguaggio offre agli sviluppatori tecniche OOP (Object Oriented Programming), proprio come C ++ e Java. Grazie a Pygame, un insieme di moduli Phyton, è possibile prototipare i propri videogiochi in modo rapido.

I migliori programmi per creare giochi

Unity – Migliori programmi per creare giochi

Unity è un motore grafico multipiattaforma ampiamente usato per la creazioni di videogiochi. Per utilizzare Unity è necessario avere delle conoscenze di C#, che possono essere acquisite anche attraverso i tutorial offerti dalla stessa Unity.

Unity supporta gli assets creati in 3ds Max, Maya, Blender, ed altri software simili, oltre ad offrire un ampio catalogo di grafiche, modelli, texture di alta qualità, sia gratuiti che a pagamento Oltre alle versioni Plus e Pro a pagamento, Unity è disponibile anche in versione gratuita, per chiunque abbia un fatturato grazie ai videogames inferiore ai $100,000/anno.

Unreal Engine 4 – Migliori programmi per creare giochi

Unreal Engine 4 è il motore grafico di casa Epic Games, nota per giochi come Fortnite e Unreal Tournament. Uno degli aspetti che rendono unico Unreal Engine 4 è il Sistema Visuale di Scripting, che permette di sviluppare rapidamente la logica dei propri giochi senza scrivere una riga di codice. Per coloro che sono a proprio agio con la programmazione classica, è possibile utilizzare senza problemi C++.

Come per la maggior parte dei programmi per creare giochi attuali, anche Unreal Engine permette di esportare le proprie creazioni su PC, console, smartphone e sistemi VR. Il loro modello di pagamento prevede l’utilizzo gratuito del software a fronte del pagamento di una royalty del 5% sul fatturato, qualora questo superi i $3,000 ogni 3 mesi. Nel corso del 2021 verrà rilasciata la versione 5 di Unreal Ungine, che porta diverse novità molto importanti.

GameMaker Studio 2 – Migliori programmi per creare giochi

Sviluppato dalla software house YoYo Games, GameMaker Studio 2 è disponibile sul mercato da ormai 3 anni. Grazie alle sue features e all’interfaccia drag-and-drop per la creazione di variabili e logica del gioco, è considerato uno dei migliori software per principianti. Ad ogni modo, avere una conoscenza anche basica di C può tornare utile nella programmazione di scenari più complessi. GameMaker Studio 2 non è gratuito. Esistono 3 versioni (Creator, Developer e Console), con prezzi a partire da $39, ed è possibile provarlo gratuitamente per 30 giorni prima dell’acquisto.