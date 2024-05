Furiosa: George Miller vuole un videogioco di Mad Max fatto da Kojima

Furiosa è da poco uscito nelle sale e la saga cinematografica di Mad Max si amplia. Ma c’è una cosa che il regista George Miller vorrebbe: un videogioco di Mad Max realizzato da Kojima

C’è poco da dire, la saga cinematografica di Mad Max è una delle migliori mai realizzate nella storia del cinema, con il gran maestro George Miller che non ha mai perso un colpo durante la sua carriera da regista, nonostante l’età. Ora che Furiosa è uscito al cinema, ovviamente è iniziata anche il tour per promuovere il film. Proprio durante un evento di presentazione, il regista australiano ha avuto modo di parlare con un altro maestro, Hideo Kojima. Durante la loro conversazione è saltato fuori che George Miller vorrebbe un videogioco di Mad Max realizzato proprio da Kojima. C’era già stato un videogioco basato sulla saga cinematografica, chiamato proprio Mad Max, del 2015, sviluppato da Avalanche Studios, azienda di videogiochi famosa per la saga di Just Cause. Purtroppo però il gioco non ottenne il successo sperato e il regista non lo apprezzò particolarmente.

Kojima realizzerà mai un videogioco di Mad Max?

Nonostante le premesse per il videogioco del 2015 fossero buone, purtroppo non ha sfondato come avrebbe dovuto. Probabilmente per la sua ripetitività, anche se aveva un combat system simile a quello della saga Batman Arkham, molto divertente e violento. Così come lo erano gli scontri in auto, frenetici e ben strutturati. Ma questo non è bastato. George Miller ritiene, tuttavia, che Kojima è il candidato perfetto per realizzare un videogioco su Mad Max. Il regista ha espresso il suo desiderio, anche se purtroppo il maestro Kojima ha già tantissime idee per realizzare altri videogiochi. Ma proprio lui ha dimostrato che cinema e videogiochi possono coesistere. Lo stesso videogioco Death Stranding, con Norman Reedus e Mads Mikkelsen ne è la prova. Chissà se Kojima accetterà mai la proposta di Miller.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un videogioco di Mad Max realizzato dal gran maestro? Ditecelo con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.