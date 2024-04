Prova Peugeot E-208 156CV 2024: grinta e carattere da vendere

In questa prova vediamo da vicino la nuova Peugeot E-208 156CV 2024, automobile di nuova concezione che abbina ottimi interni e non solo

La Prova della Peugeot E-208 156CV del 2024 offre un’immersione entusiasmante nel mondo dell’elettrificazione automobilistica. Con il suo motore elettrico da 156 cavalli, questa vettura promette un’esperienza di guida dinamica e responsabile, sposando le performance brillanti con la sostenibilità ambientale.

Caratterizzata da un design moderno e accattivante, la E-208 si propone come un’opzione al passo coi tempi per coloro che cercano un’auto urbana efficiente e all’avanguardia. In questa prova, esploreremo da vicino le sue caratteristiche tecniche, le prestazioni su strada e il comfort dell’abitacolo, per fornire un quadro completo di ciò che questa vettura elettrica ha da offrire.

Le novità | Prova Peugeot E-208 156CV 2024

Le novità introdotte sulla nuova auto della casa automobilistica francese, rispetto alla sua gemella a combustione interna sono sorprendenti e mirate a migliorare l’esperienza di guida e il comfort degli occupanti. Mentre le parti in lamiera rimangono invariate per mantenere i costi sotto controllo, Peugeot ha rivisto la disposizione delle funzioni di illuminazione sui fari e sulle luci, ora arricchiti da tre strisce di luci diurne sul paraurti anteriore. Inoltre, le ruote e la grafica della scritta Peugeot sono state oggetto di aggiornamenti, con il marchio ora in lettere più grandi sulla striscia di plastica che collega le luci.

All’interno, il quadro strumenti è stato rinnovato con una combinazione di indicatori a lancetta e uno schermo da 3,5 pollici sull’allestimento base Active, mentre sulle versioni più avanzate è presente uno schermo da 10 pollici, che offre una visualizzazione a più piani per una sensazione tridimensionale. Una delle modifiche più significative riguarda lo schermo multimediale, ora unico da 10 pollici su tutte le versioni, con diverse risoluzioni tra l’allestimento base e gli altri due. Anche le funzionalità offerte sono state ottimizzate, con il sistema Peugeot i-Connect disponibile su tutte le versioni e un’opzione per l’aggiornamento al Peugeot i-Connect Advanced, che include un navigatore TomTom e un sistema di riconoscimento delle istruzioni più ampio e versatile.

Motorizzazioni | Prova Peugeot E-208 156CV 2024

La gamma di motorizzazioni della Peugeot E-208 156CV del 2024 offre una varietà di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, puntando sulla versatilità e sull’efficienza. Al cuore della gamma troviamo la versione completamente elettrica, dotata di un potente motore da 156 CV alimentato da una batteria da 51 kWh, che garantisce un’autonomia omologata di 400 km. Recentemente, Peugeot ha introdotto una nuova variante elettrica con motore da 136 CV e batteria da 46 kWh, offrendo un’alternativa più accessibile con un’autonomia fino a 363 km. Entrambe le versioni offrono opzioni di ricarica flessibili, con una potenza di ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua, consentendo una ricarica rapida e conveniente. Con queste soluzioni innovative, Peugeot si conferma all’avanguardia nell’elettrificazione automobilistica, offrendo prestazioni eccezionali unite a una guida completamente senza emissioni.

Gli interni | Prova Peugeot E-208 156CV 2024

All’interno della Peugeot E-208 156CV del 2024, l’attenzione alla qualità e al comfort dell’abitacolo è evidente fin dal primo sguardo e al tocco. Materiali di alta qualità, come il nuovo tessuto Alcantara con impunture di colore verde nella versione GT, contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e raffinata. Le plastiche morbide al tatto dominano la scena, anche se alcune aree più basse presentano plastiche leggermente più dure. Pratici vani portaoggetti sono distribuiti strategicamente nell’abitacolo, mentre il climatizzatore automatico assicura un comfort ottimale durante il viaggio.

La presenza di tre porte USB anteriori e una posteriore consente una facile ricarica dei dispositivi, mentre la piastra per la ricarica wireless, collocata in uno sportellino sotto lo schermo centrale, aggiunge un tocco di modernità e praticità. Per quanto riguarda la tecnologia, la E-208 vanta il rinomato i-Cockpit di Peugeot, caratterizzato da un volante compatto e un doppio schermo digitale da 10 pollici per il quadro strumenti e il sistema di infotainment. Il quadro strumenti offre una visualizzazione 3D di serie e una serie di opzioni di personalizzazione, mentre lo schermo centrale, ora di serie su tutti gli allestimenti, offre una grafica moderna e intuitiva, completa di navigazione precisa e piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless.

Test su strada | Prova Peugeot E-208 156CV 2024

La Peugeot E-208 156CV del 2024, dotata di una batteria da 48,1 kWh, promette un’esperienza di guida elettrica coinvolgente e dinamica. Durante la nostra prova su strada, abbiamo avuto modo di apprezzare le sue prestazioni in diverse condizioni, mantenendoci sempre nel rispetto dei limiti di velocità e beneficiando di una temperatura ambientale mite. La capacità di ricarica, fino a 11 kW in corrente alternata (optional, con 7,4 kW come standard) e fino a 100 kW in corrente continua, garantisce una flessibilità nella gestione dell’autonomia. Tuttavia, Peugeot non ha apportato miglioramenti significativi in questo settore rispetto al modello precedente, mantenendo alcune limitazioni come l’impossibilità di limitare la ricarica della batteria a una determinata percentuale direttamente dal veicolo.

La ventilazione dell’abitacolo e altre funzionalità possono essere controllate tramite l’applicazione MyPeugeot anziché attraverso il sistema multimediale dell’auto. Tuttavia, questi dettagli non offuscano l’esperienza di guida della E-208, che si rivela piacevole e silenziosa sia in città che su strade extraurbane. Grazie alla sua stabilità e alla sensazione di agilità data dallo sterzo più rapido del normale, la E-208 offre un equilibrio tra comfort e dinamicità, confermandosi come una scelta attraente per chi cerca un’auto elettrica versatile e divertente da guidare.

Conclusioni

È il momento di tirare le somme, la Peugeot E-208 156CV del 2024 si presenta come un’auto elettrica all’avanguardia, capace di coniugare prestazioni brillanti con un design accattivante e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Con una gamma di motorizzazioni elettriche in grado di soddisfare diverse esigenze di guida e un’attenzione particolare alla qualità degli interni e alla praticità delle funzionalità, la E-208 si distingue come una scelta eccellente nel panorama delle vetture a zero emissioni. Con una prova su strada che ha confermato le sue qualità dinamiche e il comfort di guida, la Peugeot E-208 si conferma come un’opzione competitiva per coloro che cercano un’auto elettrica che non faccia compromessi.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l’auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.

Cosa ne pensate di questo modello? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.