Recensione Fujifilm X-T5: top gamma senza rinunce

In questa recensione scopriamo Fujifilm X-T5 nuova top di gamma della serie X, che strizza l’occhio all’alta risoluzione grazie al nuovo sensore da 40.2 Mpx

Dopo aver avuto in prova, a suo tempo, la X-T4, andiamo ora alla scoperta della nuova Fujifilm X-T5 che ne riprende la filosofia andandola ad affinare ulteriormente approfittando anche del nuovo sensore da ben 40.2 Mega Pixel: un record su Aps-C!

Caratteristiche tecniche | Recensione Fujifilm X-T5

La Fujifilm X-T5 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 40.2 megapixels prodotta dal 2022. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 15 FPS x 39 RAW, 119 JPEG. Le specifiche nel dettaglio sono le seguenti:

Sensore Formato: APS-C

Risoluzione: 40.2 Mpx

Sensibilità ISO: 80-51200 (inclusa estensione)

Formati file: RAW, JPG

Tempi di scatto: 15′- 1/180000

Compensazione Esposizione: +/- 5 stop

Modalità esposizione: M, S, A, P, Scena

Tipi di esposimetro: Multi-Area, Semi-Spot, Spot

Mount: Fujifilm X

Stabilizzazione: Si

Autofocus (n. aree AF): Intelligent Hybrid AF

Live View: Si

Anti-polvere: Si

Modalità video: 6.2k @ 30fps + mod 4k 60p

WiFi: Si

GPS: No

USB: Si – Type-C

Touchscreen: Si

Display: 3.0″, 900 x 600 pixels, articolato

Mirino: Elettronico, copertura 100%, 0.80x, 1280 x 960 px

Flash incorporato: no

Memoria: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) (doppio Slot)

Otturatore: Meccanico ed Elettronico

Batteria: Li-Ion. Fujifilm NP-W235

Simulazione pellicola

Corpo macchina | Recensione Fujifilm X-T5

Iniziamo questa recensione di Fujifilm X-T5 dicendovi che il feeling con la macchina è ottimo fin dai primi istanti. La sensazione è di avere in mano un corpo del tutto nuovo e non una “semplice” evoluzione della X-T4. I pulsanti sono tutti al posto giusto, persino più comodi di quelli della X-H2s, e molto personalizzabili come da tradizione Fujifilm. Sempre presente il doppio slot, la tropicalizzazione ed ovviamente la stabilizzazione sul sensore. Totalmente differente, invece, il display. Non più articolato ma con un meccanismo “particolare” alla Fujifilm vecchia maniera: reclinabile in due direzioni (orizzontale e verticale) per la massima fruibilità a livello fotografico.

Questo tipo di articolazione, a differenza dello snodo sul lato, rende lo schermo pronto immediatamente in generi come street e paesaggio e comodo anche per scatti verticali. Riteniamo la scelta molto azzeccata anche per differenziare la X-T5 da X-H2 (con cui condivide il sensore) ed X-H2s. Presente l’ingresso per il microfono ma, come su X.T4, assente quello per le cuffie che può essere ricavato con adattatore dalla porta usb-C. Ottimi gli sportellini, che restano aperti e non si chiudono da soli come su altri corpi, e buona l’ergonomia generale di tutte le porte presenti.

DSC7347

DSC7346

Touchscreen bene implementato come da tradizione, con le gestures che vanno a facilitare il setting di livelli, istogramma, etc. Ovviamente, la navigazione all’interno delle foto scattate beneficia ampiamente del tocco su schermo, per una gestione davvero rapida che prescinde dalla pressione di altri tasti. Come su T4, anche sulla Fufjifilm X-T5 trovano posto ben 5 ghiere per gestire, rispettivamente ISO, tempi, compensazione esposizione, modalità di scatto e switch da modalità foto/video.

DSC7348

DSC7343

Presenti anche le due ghiere “classiche” anteriori e posteriori con anche la possibilità di funzionare come tasto extra personalizzabile. Questo, unito anche alle ghiere presenti sugli obbiettivi della serie X, garantisce un ottima velocità operativa. Da segnalare che la parte posteriore, come posizionamento di tasti e ghiere etc, è la migliore di Fujifilm: meglio che sulle ammiraglie, ogni tasto è al suo posto. Ottima l’autonomia con le batterie Fujifilm NP-W235 che confermano la loro efficacia. Semplicemente splendido il mirino, a pari risoluzione rispetto alla T4, offre un ingrandimento di ben 0.80X.



DSC7342

Stabilizzatore, sistema di messa a fuoco, raffica e otturatore | Recensione Fujifilm X-T5

Su X-T5 troviamo il processore X-Processor 5, che garantisce prestazioni doppie rispetto al predecessore, se ciò non dovesse bastare, questa unità ha consumi inferiori e sfrutta un’AI per l’elaborazione dei dati. La stabilizzazione, su X-T5, garantisce fino a 7 stop sulla carta con ottiche adeguate nonostante la maggior risoluzione del sensore. Il sistema di messa a fuoco compie un ulteriore step in avanti rispetto alla già ottima X-T4, grazie alle nuove possibilità di personalizzazione in base al soggetto. Scende, per via della maggior risoluzione, la raffica rispetto a X-T4. Ma andiamo con ordine: lo stabilizzatore ci ha convinto, lo abbiamo trovato perfettamente adeguato rispetto alla densità del sensore e con prestazioni veramente eccelse in ogni condizione.

Grandi passi in avanti lato AF proprio grazie al nuovo processore che è dotato della possibilità di riconoscere il soggetto e sfrutta la tecnologia Deep Learning AI. Ottima la densità dei punti di messa a fuoco ma sopratutto la possibilità di inseguire gli occhi del soggetto in modo preciso. Chiaramente è possibile selezionare anche diversi soggetti come animali, automobili, moto, treni, aeroplani ed uccelli. Questo è possibile grazie alla maggior quantità di pixel a rilevamento di fase proprio grazie alla miglior risoluzione. L’algoritmo di previsione dell’AF è lo stesso della X-H2s. Per cui, sul campo, non abbiamo mai riscontrato alcun tipo di criticità con qualunque soggetto. Impressionante il tempo minimo di scatto, 1/180000, che consente di utilizzare ottiche molto luminose in piena luce, ma sopratutto apre le porte a nuovi orizzonti creativi.

Queste caratteristiche, unite alla raffica di ben 15 fps, rendono la X-T5 una discreta fotocamere di azione. Il che non è male vista la risoluzione offerta. Da questo punto di vista perdiamo qualcosa rispetto alla X-T4 (che offriva 18 FPS) ma abbiamo di più a livello di qualità sul singolo fotogramma. Possiamo quindi ritenerci soddisfatti.

Funzionalità video | Recensione Fujifilm X-T5

Fujifilm X-T5 dispone di una parte video molto solida. Si seguito le specifiche video della fotocamera:

[6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps

[Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording)

[Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording)

Abbiamo a disposizione, come contenitori, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264 internamente a 10 bit in 4:2:2, e di possibilità di registrare a 12bit in 4:2:2 tramite registratore esterno. Ovviamente presenti tutte le simulazioni pellicola, F-Log ed F-Log2.

Abbiamo a disposizione tutta l’esperienza di Fujfiilm lato video anche in un corpo prevalentemente pensato per foto. Dove è il limite della X-T5, ve lo diremo in un confronto che abbiamo avuto modo di fare con l’ammiraglia: X-H2s. Troverete qui il dettaglio appena l’articolo sarà pronto.

Analisi IQ e Prova sul campo | Recensione Fujifilm X-T5

Su Fujifilm X-T5 debutta il nuovo sensore aps-C da ben 40.2 Mpx: una novità assoluta in questo formato. Questo sensore, X-Trans CMOS 5 HR, integra un algoritmo di elaborazione delle immagini che non compromette il rapporto segnale-rumore anche grazie alla Tecnologia BSI. Proprio grazie a questa tecnologia Fujifilm è riuscita ad offrire questa risoluzione senza andare a peggiore la qualità fotografica: evitando di far passare la luce attraverso il circuito del sensore i vantaggi sono evidenti.

Questo consente al sensore di avere una sensibilità ISO 125 come base e di essere paragonabile a X-T4 come rumore se pur con molta più risoluzione. Non si tratta di un sensore stacked per cui la velocità di lettura è comunque inferiore rispetto al passato e quindi abbiamo una raffica di “soli” 15 Fps che sono comunque da record rispetto ai competitor pari risoluzione senza guardare a soluzioni con costi più che tripli. Altra novità di questo corpo è sicuramente il Pixel Shift.

Sulla carta l’idea alla base è quella della foto sopra stante: grazie al movimento dello stabilizzatore la fotocamera esegue 20 scatti leggermente sfalsati fra di loro per avere un immagine da 160Mpx. Per combinare le foto è necessario passare dal software proprietario FUJIFILM Pixel Shift Combiner su PC. Ovviamente per questa modalità di scatto è necessario il tripod, e non uno leggero.. anzi! Altro requisito importante è che il soggetto non sia in movimento. Sulla carta il risultato dovrebbe essere sensazionale, la realtà su questa X-T5 è un po’ diversa. Ottenere uno scatto perfetto è molto complicato in quanto il software, a nostro avviso, è molto sensibile ad ogni minima imperfezione. Il rischio di micromosso è davvero dietro l’angolo. Per cui, salvo il verificarsi di tutte le condizioni ideali, il pixel shift non è qualcosa di semplice gestione. A patto di avere un set adeguato può però essere un valore aggiunto in generi come lo still life.

Al fine di consentirvi di valutare al meglio la resa sul campo del sensore lasciamo a disposizione, a questo link, i raw degli scatti che pubblicheremo in questa recensione. Dopo aver studiato per qualche giorno la macchina e aver preso confidenza con tutte le funzionalità della stessa abbiamo organizzato le nostre uscite di test al fine di coprire quei generi che non avevamo avuto modo di testare durante la presentazioni, focalizzandoci dove, a nostro avviso, potevano potenzialmente trovarsi le condizioni peggiori per questo corpo. Ci siamo cimentati in qualche scatto sportivo, sul paesaggio, la street ed il reportage con qualche scatto di viaggio anche ad alti ISO. Prima di scendere nei dettagli dei singoli generi, vogliamo soffermaci su come abbiamo post prodotto gli scatti.

Sviluppo con Capture One

Per lo sviluppo dei RAW abbiamo utilizzato l’ultima versione di Capture One disponibile nel momento in cui scriviamo la recensione, la 23. Non abbiamo effettuato una post produzione eccessivamente pesante, ci siamo limitati ad un utilizzo molto basilare delle potenzialità di Capture One per fornire dei risultati facilmente replicabili da chiunque. Con uno sviluppo più accurato dei RAW sarà possibile ottenere dei risultati migliori. Proprio per tale ragione vi lasciamo a disposizione i RAW delle foto in modo che ognuno di voi possa farsi un’idea della lavorabilità degli stessi. In merito alla piattaforma di sviluppo, abbiamo utilizzato il seguente hardware:

CPU: AMD 2950X

RAM: 64gb DDR4

Scheda madre: MSI X399 MEG Creator

Scheda video: GTX 1080

Monitor: Asus Pro Art PA248Q (2 monitor)

Calibratore monitor: X-rite i1 Display Pro

Segnaliamo che Capture One 23 lavora in modo perfetto in RAW Fujifilm. I RAF risultano essere sempre lavorabili, e grazie al nuovo sensore sarà difficile trovarsi difronte dei raw da cestinare. Sottolineamo come, anche questa volta, le simulazioni pellicola facciano davvero la differenza: un ottimo lavoro di gestione del colore che nessun competitor è in grado di eguagliare.

Fotografia di Paesaggio

Tipicamente, con i sensori X-Trans, la fotografia di paesaggio è il genere più impegnato. Già con X-T4 non avevamo riscontrato problemi particolari, la nostra unica lamentela in questo genere poteva essere relativa alla sensibilità base di ISO 160. Con X-T5 arriviamo a ISO 125 nativi, con un ulteriore incremento della gamma dinamica anche grazie alla risoluzione molto più elevata. Inoltre, grazie al display articolato sarà possibile scattare da ogni punto, in orizzontale o in verticale senza nessun problema di sorta. Le accortezze di Fujifilm su X-T5 per la comodità di scatto e le doti del sensore la rendono probabilmente la migliore Aps-C per questo genere.

DSF5942

DSF6377

DSF5660

DSF5726

DSF5854

DSF5856

DSF5858

I file sono estremamente facili da lavorare, e non mostrano problemi nei recuperi di luci ed ombre. Ci siamo trovati benissimo anche in condizioni di luce bassa e/o diretta. Vi lasciamo le foto post prodotte in questa galleria ed i RAW qui per le vostre valutazioni.

Fotografia Sportiva

Nell’ambito della fotografia sportiva gli aspetti che contano sono due: rapidità nella messa a fuoco e raffica. Se a questi fattori aggiungiamo anche una buona risoluzione avremo un ottima “arma” nelle nostre mani per questo genere fotografico. Il soggetto ideale per la nostra prova? Un piccolo deltaplano monoposto. Un soggetto, apparentemente semplice, ma con un movimento rapido e, sopratutto, posto su di uno sfondo uniforme ma con condizione di luce non favorevole. Ovviamente non è stato facile per X-T5 riuscire a star dietro al soggetto ma, grazie al buon autofocus e alla raffica discreta, siamo riusciti comunque a portare a casa gli scatti. A tal proposito vi alleghiamo gli scatti migliori della serie, effettuati con il 90 f/2, li trovate qui.

DSF5619

DSF5634

Non è sicuramente un risultato perfetto, i frame perfettamente a fuoco nella raffica non sono la maggior parte (anche se tutti sono comunque a fuoco) ma, per una fotocamera che tutto vuole fare tranne che questo specifico genere è un risultato molto valido. Per cui, possiamo promuovere la X-T5 in questo genere con un pareggio rispetto alla T4: vista la risoluzione è un risultato che non speravamo di poter ottenere. Vi lasciamo questi due scatti e le raffiche effettuate al soggetto a questo link per le vostre valutazioni.

Fotografia Reportage/di viaggio

Inutile dirvi che questo è il genere dove la X-T5 non ha rivali. In ogni condizione di luce, qualunque soggetto vi troviate davanti, grazie al concetto stesso del body di X-T5, non sarete mai impreparati. In questo tipo di scatti il display a 3 articolazioni da il meglio di se, e mostra tutti i vantaggi in termini di praticità di questa soluzione.

DSF5931

DSF5910

DSF5888

DSF5881

DSF5866

DSF5843

DSF5735

Le dimensioni non generose del corpo, unite a lenti eccelse e non ingombranti, vi renderanno invisibili per chiunque, a tutto vantaggio della spontaneità dei soggetti. Le caratteristiche del sensore, inoltre, consentono di scattare in qualunque situazione di luce senza problemi. A questo si somma l’incredibile tempo minimo di scatto ed ecco lo strumento perfetto per usare lenti 1.2 ed 1.4 anche con il sole più diretto a tutto vantaggio della creatività.

Con un corpo con queste caratteristiche, lenti come il 16 F/1.4 ed il 33 f/1.4 offrono il meglio, poichè le loro caratteristiche instrinseche ben si sposano con la rapidità del corpo e le possibilità dell’otturature. Siamo rimasti, per questi motivi, positivamente colpiti da come la X-T5 in questo genere, sia praticamente ben più di uno step avanti alla sua progenitrice. Qui i link ai raw.

Still Life

Grazie alla funzionalità pixel shift, X-T5 diventa molto appetibile per questo genere a patto di garantirsi che la fotocamera sia perfettamente immobile durante tutta la sequenza di scatti. I problemi di allineamento sono molto frequenti, ma crediamo che il tutto sarà risolvibile nel tempo con aggiornamenti successivi del software di Fujifilm per la combinazione di quest’ultimi. A tal proposito vi lasciamo in questa cartella i raw da noi scattati ed il risultato ottenuto ad oggi con la combinazione dei file assieme anche agli scatti della galleria che segue.

DSF6382

DSF6466

Al netto delle problematiche riscontrate nel pixel shift, negli scatti singoli i 40.2 Mpx del sensore sono un grandissimo valore aggiunto in questo genere uniti alle ottime possibilità di post produzione che si hanno. Scatti del genere, con set di luci controllato, rappresentano l’occasione per avere il massimo dela IQ che la X-T5 può darci. Il tutto, senza avere nella nostra prova una lente macro: ci siamo “accontentati” del 33 f/1.4 che si è dimostrato anche in questo una lente eccelsa.

La tuttofare al top senza rinunce

Promossa su tutta la linea, con qualche grande differenza rispetto a T4. Al termine di questa recensione possiamo affermare che, con Fujifilm X-T5, abbiamo la fotocamera “come una volta” con un cuore perfettamente moderno. Una top di gamma tutto fare che fa tutto e lo fa bene. Non ci sono rinuncie a livello fotografico, anche in virtù del prezzo cui è possibile acquistarla.

Se siete prevalentemente dei fotografi, questa macchina è il corpo giusto per voi. Il record dei 40.2 Mpx sul formato Aps-C è assoluto, e il pixel shift, per ora immaturo lato software di gestione su PC, è un’ottima promessa che sicuramente migliorerà col tempo.