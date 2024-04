Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal: conveniente!

Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal, un’ottima scelta per chi cerca convenienza e qualità

Il mercato degli smartphone diventa ogni anno più affascinante e, allo stesso tempo, più costoso. Come si può allora accedere al meglio della tecnologia mobile senza spendere una fortuna?

La risposta è semplice: acquistare dispositivi ricondizionati. Per dimostrarlo, abbiamo testato un iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal. Curiosi di sapere come si è comportato? Ecco il nostro test completo!

Qualità estetica | Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal

Iniziamo con l’aspetto che immediatamente salta all’occhio: la qualità estetica. Questa può essere selezionata dall’utente prima dell’acquisto del prodotto, poiché il sito ufficiale di CertiDeal offre numerose opzioni per ogni modello di iPhone, ognuna con differenti livelli (o gradi) di qualità.

Il modello che abbiamo testato si presenta in ottime condizioni e maschera efficacemente la sua natura di ricondizionato (semmai ce ne fosse bisogno). Si ha l’impressione di tenere in mano un prodotto quasi nuovo, attentamente rifinito e visivamente attraente sia sul retro che nella parte frontale, ma lasciamo parlare le immagini:

Autonomia | Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal

Uno degli aspetti che più preoccupa gli acquirenti nell’acquisto dell’usato è indubbiamente la qualità e la durata della batteria. Con CertiDeal, questa preoccupazione è ridotta al minimo grazie ai numerosi test (oltre 30) effettuati da esperti e alla garanzia di qualità offerta, permettendovi così di riposare sonni tranquilli… e soprattutto di lasciare a casa i vostri caricabatterie!

L’unico piccolo inconveniente, ma che non dipende da CertiDeal, è una notifica di iOS che ci informa sull’origine della batteria, impedendo all’utente di monitorarne lo stato.

Altri dettagli

Oltre all’ottima autonomia, siamo rimasti soddisfatti anche della qualità del display, che offre colori brillanti e neri profondi, al pari di un modello nuovo almeno, nel caso di iPhone 11 infatti, parliamo ancora di tecnologia IPS (non al livello degli ultimi OLED per intensità e contrasto).

In ogni caso, anche il comparto fotografico risulta di ottimo livello. Abbiamo infatti scattato diverse foto e video, sia in condizioni di luce intensa che di scarsa illuminazione, e i risultati sono sempre stati più che soddisfacenti.

Processo di acquisto | Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal

Vediamo ora ciò che per molti potrebbe sembrare uno scoglio: l’acquisto online, che tuttavia vi anticipiamo essere semplice e veloce. Il sito web di CertiDeal è infatti molto intuitivo e offre una vasta gamma di iPhone ricondizionati tra cui scegliere. Si può selezionare il modello (sono presenti anche gli ultimi iPhone 15), il grado estetico (che va da buono a premium), la capacità di memoria e il colore. Il dispositivo viene spedito tra i 6 giorni e le 24h, a seconda del modello selezionato e della disponibilità.

Ma arriviamo al punto cruciale, perché scegliere un dispositivo ricondizionato anziché uno nuovo? Ci sono diversi motivi, qui elenchiamo i tre principali:

Risparmio economico: I dispositivi ricondizionati sono notevolmente più economici rispetto ai modelli nuovi.

I dispositivi ricondizionati sono notevolmente più economici rispetto ai modelli nuovi. Qualità garantita: I dispositivi ricondizionati da CertiDeal sono sottoposti a rigorosi test e sono garantiti 24 mesi.

I dispositivi ricondizionati da CertiDeal sono sottoposti a rigorosi test e sono garantiti 24 mesi. Sostenibilità: L’acquisto di un dispositivo ricondizionato è una scelta più sostenibile rispetto all’acquisto di un modello nuovo, in quanto si riduce l’impatto ambientale.

Conclusioni

In definitiva, non possiamo che consigliare l’acquisto di un ricondizionato CertiDeal, grazie alla garanzia di qualità, alla notevole possibilità di scelta e alla resa finale dei prodotti. Se avete ancora dei dubbi ma volete comunque provare con mano uno dei ricondizionati proposti, sappiate che è possibile testare un dispositivo per ben 21 giorni, così da abbattere definitivamente ogni dubbio!

Per accedere al catalogo CertiDeal e iniziare a risparmiare, cliccate qui. Nel frattempo, noi ci rivediamo alla prossima recensione, qui su tuttotek.it.