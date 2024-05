Prova Opel Corsa Electric: solidità come parola d’ordine

In questa prova vediamo da vicino la nuova Opel Corsa Electric, automobile utilitaria da 136 cavalli con un’autonomia da ben 400km

Nel panorama delle utilitarie elettriche, abbiamo avuto l’opportunità di testare in prima persona la Opel Corsa Electric, concentrandoci sulla sua versione dotata di un motore da 136 cavalli. All’interno di questo articoilo esploreremo anche le altre motorizzazioni disponibili, esaminando le loro prestazioni, autonomia e caratteristiche distintive. Inoltre, ci addentreremo negli interni della Corsa Electric, valutando comfort, tecnologia e spaziosità. Infine, affronteremo il test su strada, mettendo alla prova le capacità dinamiche di questa vettura elettrica nelle diverse condizioni di guida. Non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo nel vivo della prova.

Le Novità | Prova Opel Corsa Electric

In questa nuova fase della Opel Corsa, che giunge quattro anni dopo il suo debutto sul mercato, l’attenzione è stata rivolta a una serie di aggiornamenti significativi. Il model year 2024 segna un’evoluzione sia nel design esterno che negli interni, con un’attenzione particolare alla modernizzazione e all’eleganza. Oltre agli evidenti cambiamenti estetici, è stato fatto un importante passo avanti anche sul fronte della tecnologia di bordo, con un’ampia gamma di nuove funzionalità e sistemi di assistenza alla guida.

Ma la vera rivoluzione avviene sotto il cofano, dove la Opel ha introdotto una serie di motorizzazioni innovative e più efficienti, adattandosi alle crescenti esigenze di sostenibilità e prestazioni. Tra queste novità, spicca l’introduzione di una nuova variante mild hybrid con sistema a 48V, che si affiancherà alla consolidata gamma di propulsori benzina. E, naturalmente, il pezzo forte rimane la versione completamente elettrica, ora denominata Electric, che ci apprestiamo a esaminare in questa prova approfondita.

Motorizzazioni | Prova Opel Corsa Electric

La Opel Corsa Electric offre una gamma di motorizzazioni all’avanguardia, con un’attenzione particolare alla propulsione elettrica. Al centro della sua offerta si trova un potente motore elettrico in grado di erogare 136 CV e una coppia di 260 Nm, alimentato da un pacco batterie da 50 kWh situato strategicamente nel pianale, sotto ai sedili. Questo setup non solo offre prestazioni dinamiche eccellenti ma assicura anche un’ottima distribuzione del peso per una guida bilanciata e reattiva.

Tuttavia, per coloro che cercano un’ulteriore spinta di potenza, è disponibile anche una versione con motore da 156 cavalli, capace di offrire prestazioni ancora più esaltanti. La Corsa Electric è progettata per adattarsi alle diverse esigenze di guida, offrendo tre modalità selezionabili: Normal, Eco e Sport. In modalità Sport, in particolare, si possono sfruttare al massimo le potenzialità del motore elettrico, permettendo di raggiungere i 100 km/h in soli 8,1 secondi, garantendo così un’esperienza di guida emozionante e dinamica.

Gli interni | Prova Opel Corsa Electric

All’interno della Opel Corsa Electric, l’attenzione ai dettagli e alla tecnologia è evidente fin dal primo sguardo. I sedili, rifiniti con nuovi rivestimenti in tessuto, offrono un comfort accogliente per guidatore e passeggeri. Tuttavia, è sul fronte tecnologico che questa vettura si distingue davvero. Il fulcro dell’esperienza a bordo sono i due schermi da 10 pollici posizionati strategicamente: uno per la strumentazione dietro il volante e l’altro per l’infotainment al centro della consolle.

Questi schermi adottano il nuovo software Snapdragon Cockpit sviluppato da Qualcomm, offrendo un’interfaccia intuitiva e moderna. Anche se ancora in fase di perfezionamento per quanto riguarda la reattività e la sensibilità al tocco, questi schermi integrano una serie di funzionalità essenziali, tra cui il sistema di navigazione, i servizi connessi e i comandi vocali attivabili con il comando “Hey Opel“.

Inoltre, la Corsa Electric è dotata di aggiornamenti over-the-air, garantendo sempre le ultime novità software. La connettività non si limita solo al sistema di infotainment, ma si estende anche alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, sia in modalità cablata che wireless. Per una maggiore sicurezza e praticità, la vettura è equipaggiata con retrocamera, sensori di parcheggio e una serie di sistemi ADAS per una guida assistita di livello 2, confermando così l’impegno di Opel per offrire un’esperienza di guida avanzata e sicura.

Test su strada | Prova Opel Corsa Electric

Durante il test su strada della Opel Corsa Electric, è emerso un quadro di prestazioni e maneggevolezza che confermano il suo posizionamento di rilievo nel segmento delle utilitarie elettriche. Il pedale del freno si è rivelato particolarmente ben calibrato, offrendo una corsa relativamente corta e una modulabilità che permette una transizione fluida tra la frenata rigenerativa e quella meccanica, garantendo un’esperienza di guida confortevole e controllata.

La vettura si distingue per la sua eccellente visibilità, che contribuisce a una guida sicura e rilassata in diverse condizioni di traffico. La posizione di guida è ergonomicamente studiata per offrire il massimo comfort al conducente, consentendo lunghe percorrenze senza affaticamento.

Inoltre, la Corsa Electric è dotata di una serie di tecnologie avanzate, tra cui gli ADAS, i sensori di parcheggio e la retrocamera, che si rivelano sempre puntuali e precisi nel supportare il conducente nelle manovre di guida e di parcheggio. In sintesi, il test su strada conferma che la Opel Corsa Electric non solo mantiene i suoi punti di forza, ma li migliora ulteriormente, offrendo un’esperienza di guida all’avanguardia nel panorama delle auto elettriche.

Conclusioni

Opel Corsa Electric si conferma come una scelta eccellente nel panorama delle utilitarie elettriche, offrendo un mix convincente di prestazioni, tecnologia e praticità. Con un prezzo stimato di circa 36.000€, questa vettura rappresenta un investimento ragionevole per coloro che cercano un’auto elettrica accessibile senza compromettere sulle caratteristiche essenziali. La sua motorizzazione efficiente e le tecnologie innovative la rendono adatta sia per gli spostamenti urbani che per viaggi più lunghi, mentre l’attenzione ai dettagli negli interni e la presenza di avanzati sistemi di assistenza alla guida garantiscono un’esperienza di guida sicura e confortevole. In definitiva, la Opel Corsa Electric si distingue per il suo contributo alla transizione verso una mobilità più sostenibile e intelligente.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l’auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.

Cosa ne pensate di questo modello? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.