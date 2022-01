Migliori software online per upscaling immagini | Gennaio 2022

Se cercate i 5 migliori software online per eseguire l’upscaling di alcune immagini, questa guida fa al caso vostro. Scopriamoli insieme

Trovare e utilizzare l’immagine giusta è fondamentale per coinvolgere il pubblico di destinazione, sia che voi stiate creando contenuti per i social media, scrivendo per un blog o progettando un sito web. Decidere fra la qualità o le dimensioni però può nuocere gravemente al nostro intento. Ammettiamolo, un’immagine piccola attira poco pubblico e rischia di passare inosservata, mentre una di grandi dimensioni ma completamente sgranata risulta sgradevole alla vista.

Internet è la maggior fonte di immagini presenti, ma risultano quasi tutte troppo piccole per essere adoperate in maniera adeguata. Tuttavia una soluzione esiste. Online infatti vi sono vari siti che offrono dei software Image Upscaler pronti a venire in nostro soccorso. Questi ci permettono di ingrandire le immagini senza sacrificarne la qualità o la nitidezza. Questi strumenti possono essere utilizzati gratuitamente o tramite pacchetti a pagamento.

Ecco i 5 migliori software online

Di seguito vi riportiamo la lista con i 5 migliori software online che vi permetteranno di eseguire l’upscaling delle immagini in maniera semplice e veloce. Ovviamente il tutto senza sacrificarne la qualità. Andiamo a scoprirli insieme.

Waifu2x – Migliori software online per upscaling immagini

Quando si tratta di upscaling delle immagini, Waifu2x è sicuramente il nome più conosciuto e affidabile. Questo strumento di ingrandimento permette di salvare le immagini dalla sfocatura mentre vengono ingrandite. Il software possiede una scala di riduzione del rumore che agisce durante la fase di lavoro. Ciò consente una maggiore chiarezza della visione una volta ultimato.

Usando questo ridimensionatore di immagini online, potrete per l’appunto ridimensionare le immagini per soddisfare i requisiti di visualizzazione. Lo strumento funziona caricando una foto, che viene elaborata automaticamente in pochi secondi.

Caratteristiche principali:

Upscaling delle immagini.

Modifica della risoluzione.

Facile da usare.

Completare istantaneamente il lavoro.

Sbarazzarsi di “Scarica e installa”.

ImgUpscaler – Migliori software online per upscaling immagini

ImgUpscaler è un eccellente strumento che permette di aumentare la qualità dell’immagine e la risoluzione delle foto per migliorare. Probabilmente è il miglior software alternativo a Waifu2x. Vi consente di ingrandire le immagini senza compromettere la qualità grazie all’aiuto dell’IA.

È uno strumento intuitivo che consente alle persone di modificare qualsiasi immagine desiderino con una semplice opzione di trascinamento della selezione. L’IA rimuoverà automaticamente il “rumore” e la sfocatura indesiderata dall’immagine al momento della lavorazione. È uno dei migliori strumenti per migliorare la qualità e la risoluzione delle immagini.

Caratteristiche principali:

Upscale fino a 4x.

Risultati accurati.

Le dimensioni massime consentite sono 4000×4000 e con un peso massimo di 5 MB.

Offre l’elaborazione in batch fino a 10 immagini.

Veloce ed efficiente.

AI Image Upscaler di Stockphotos.com – Migliori software online per upscaling immagini

AI Image Upscaler di Stock Photos è un eccellente upscaler di immagini online grazie al suo effetto di upscaling e all’interfaccia facile da usare. Le immagini possono essere ridimensionate fino a 8x senza perdere la qualità. Una delle migliori caratteristiche di Image Upscaler di Stock Photos è che può modificare le immagini in base alle principali piattaforme di social media. Lo strumento AI ritaglierà l’immagine in base alle linee guida consigliate per il tuo canale di social media preferito.

Senza bisogno di download, potrete eseguire l’upscaling delle prime tre immagini nel vostro browser gratuitamente. La scelta di un pacchetto a pagamento è l’unico modo per ingrandire più immagini. A seconda del pacchetto a cui vi iscriverete, potrete godere di un aumento da 20 a 100 foto.

Caratteristiche principali:

Semplice da usare.

L’interfaccia molto user friendly.

Sono supportate le immagini nei formati JPG e PNG.

La nitidezza dell’immagine e i pixel sono buoni.

Tutti i browser Windows e MacOS sono compatibili.

Deep Image – Migliori software online per upscaling immagini

Utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, Deep Image Upscaler migliora la qualità delle immagini. Con questo strumento è possibile ingrandire le immagini fino a 4x e 5000 x 5000 megapixel. È compatibile sia con Windows che con Mac OS. È anche compatibile con Google Drive, quindi potrete caricare le foto modificate direttamente sul vostro account Google.

La sua caratteristica migliore è l’app mobile, che consente agli utenti di migliorare le immagini anche mentre si è in movimento. Ciò consente agli utenti di accedere all’app online e sui propri smartphone. Sono supportati file JPG e PNG. È possibile eseguire l’upscaling gratuito di un massimo di cinque immagini. Ogni immagine aggiuntiva costa $ 0,09, mentre un abbonamento mensile premium parte da un minimo di $ 9.

Caratteristiche principali:

Gli artefatti JPEG vengono rimossi.

Sono supportati i formati immagine JPG e PNG.

La chiave API è univoca.

È possibile dedicare fino a 30 secondi all’elaborazione delle immagini.

Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS.

AI Image Enlarger – Migliori software online per upscaling immagini

Un altro popolare upscaler è AI Image Enlarger. È facile da usare con la sua funzione di trascinamento della selezione e non delude quando si tratta del risultato finale. Con un solo clic, questa applicazione crea immagini perfette utilizzando la tecnologia AI avanzata. Quasi tutte le piattaforme digitali e di stampa possono essere utilizzate con questo strumento, inclusi siti Web, blog e banner.

Potete utilizzare questo strumento per raddoppiare gratuitamente le dimensioni originali di tre immagini. Potete anche ingrandire le immagini fino a 6x, 8x e persino 40x senza sacrificare la qualità dell’immagine utilizzando le versioni pro a pagamento, che partono da $ 9,90 al mese.

Caratteristiche principali:

Riduce la sfocatura.

Migliora il colore ei dettagli.

Sono supportate le immagini nei formati JPG e PNG.

Comprime i file automaticamente.

Sono supportati i caricamenti in batch di immagini.

Compatibilità con Windows.

Buon editing!

Editare delle immagini è sicuramente un lavoro che richiede competenze, soprattutto quando si tratta di ridimensionare immagini cercando di mantenerne la qualità originale. Eseguire certi lavori non è un compito da tutti quindi, ma grazie all'intelligenza artificiale di questi software, sicuramente anche i "profani" potranno realizzare qualcosa di carino. Utilizzate quindi uno di questi upscaler sopra riportati e buon lavoro.