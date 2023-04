Vampire Survivors: il titolo eletto miglior gioco ai BAFTAs

Grandi notizie per Vampire Survivors, eletto miglior gioco ai recenti BAFTAs. Scopriamo i dettagli in questa news

Grandi notizie per l’italianissimo titolo sviluppato da Poncle. Dopo aver ottenuto le lodi da parte di pubblico e critica, il già molte volte lodato Vampire Survivors è stato eletto miglior gioco durante la cerimonia dei BAFTAs Game Awards 2023, tenutasi nelle scorse ore. Il titolo, uscito originariamente su PC lo scorso ottobre 2022 (e successivamente anche su console e dispositivi mobile), è riuscito in breve tempo a guadagnare popolarità e raccogliere molti consensi da parte degli utenti.

Il miglior gioco ai BAFTAs 2023 è Vampire Survivors

Nelle scorse ore si è tenuta la cerimonia dei BAFTAs Game Awards 2023, nella quale Vampire Survivors è stato eletto miglior gioco. C’erano molti prestigiosi titoli in gara per concorre a questo ambito premio, fra cui ad esempio citiamo God Of War Ragnarok (qui la nostra recensione in merito) ed il già GOTY 2022, Elden Ring. Nonostante questo l’opera di Poncle è riuscita a farsi amare dalla giuria dell’evento, che ha deciso di conferirgli questo prestigioso titolo.

Nonostante questo i titoli sopracitati hanno comunque avuto i loro momenti di gloria, con l’ultima avventura di Kratos che si è vista assegnare il premio Music (la colonna sonora, lo ricordiamo, è stata composta da Bear McCreary), Audio Achievement e Animation, mentre ad esempio l’ultima colossale fatica di From Software ha ottenuto i premi Original Property e Multiplayer, che si vanno a sommare ai già numerosi riconoscimenti guadagnati in precedenza dal titolo.

E voi che cosa ne pensate? Avete già giocato a questo titolo (se ve la siete persa, trovate qui la nostra guida per iniziare)? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.