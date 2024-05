In questo articolo vi parleremo brevemente di tutti i nuovi personaggi introdotti per la prima volta in Hades 2, l’eccezionale roguelike di Supergiant Games

Il primo Hades è un titolo eccezionale che in breve tempo è riuscito a creare una fanbase estremamente solida. Il titolo ha avuto successo grazie al suo gameplay action e alle ottime meccaniche roguelike, ma non solo. Tra i tanti punti di forza del gioco infatti sono presenti anche i personaggi, tutti estremamente ben caratterizzati e realizzati con uno stile artistico fenomenale. Ora che Hades 2 è finalmente disponibile in accesso anticipato i giocatori sono ansiosi di scoprire i nuovi personaggi introdotti da Supergiant Games e in questo articolo potrete trovarli tutti.

Apollo | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Per prima cosa iniziamo con Apollo, un dio che sicuramente tanti di voi già conosceranno bene. Apollo è il dio del sole e nel gioco questo è simboleggiato dalla sua chioma bionda e dall’armatura dorata, oltre che dalla sua gioviale personalità. Durante una partita i doni di questo dio vi offriranno diversi vantaggi utili, come ad esempio l’ingrandimento dell’area d’effetto dei vostri attacchi AOE.

Arachne | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Arachne è una tessitrice estremamente talentuosa che però è stata maledetta dagli dei e trasformata in un ragno. Nonostante la sua nuova forma, Arachne resta comunque estremamente talentuosa ed è in grado di utilizzare le sue abilità per aiutare Melinoe.

Questo personaggio infatti è in grado di creare delle vesti che la vostra protagonista potrà indossare per ricevere una serie di buff molto utili. I vestiti però purtroppo non sono molto resistenti e in genere quelli con i bonus migliori saranno bilanciati da una durabilità minore.

Crono | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Crono è il titano del tempo, una figura estremamente potente della mitologia greca. Per sconfiggere il titano la prima volta sono serviti ben sei dei e nonostante ciò non sono comunque riusciti a ucciderlo definitivamente.

Per quanto possa sembrare un’impresa impossibile, in Hades 2 Melinoe dovrà scontrarsi contro Crono in un’accesa boss fight. Sconfiggere il tempo stesso certamente non è un’impresa facile, ma siamo sicuri che dopo qualche tentativo la vostra protagonista supererà anche questo duro scoglio.

Circe | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

In mezzo a divinità e altre figure mitologiche, anche la Maga Circe fa la sua comparsa in Hades 2. Per incontrare questo personaggio dovrete prima raggiungere le fasi più avanzate del gioco e al momento non possiede ancora un artwork definitivo, ma nonostante ciò le sue abilità vi saranno certamente molto utili.

Circe infatti è in grado di modificare l’aspetto di Melinoe, offrendole così diversi bonus. Ad esempio può rendervi più grandi, aumentando così il vostro danno, oppure più piccoli, consentendovi di schivare più facilmente gli attacchi nemici.

Dora | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Dora è certamente uno dei personaggi più misteriosi del gioco. A differenza dei suoi simili quest’ombra è in grado di parlare e inizialmente apparirà come una semplice macchietta comica. Col tempo però si scoprirà che questo personaggio è estremamente antico ma non ricorda molto di quando era in vita. Dora si fisserà l’obiettivo di scavare nel suo passato, ma difficilmente riusciremo a scoprire qualcosa di concreto su di lei prima dell’uscita della versione 1.0 del gioco.

Echo | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Echo è un altro personaggio molto interessante che potrete trovare in Hades 2. Questa donna un tempo era una splendida ninfa, ma ora è ridotta ad una sorta di spirito che vaga con il cuore infranto e che è in grado di parlare solo facendo eco alle parole di Melinoe.

Eris | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Eris è l’incarnazione del conflitto e sarà un personaggio poco piacevole con cui avere a che fare durante la vostra avventura. Oltre ad avere una personalità abbastanza fastidiosa, Eris cercherà attivamente di mettervi i bastoni tra le ruote. Inizialmente infatti vi offrirà un dono che non ha alcuna utilità se non rendere tutto il gioco più difficile e come se non bastasse ad un certo punto dovrete anche affrontarla come boss.

Hecate | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Hecate è una delle streghe più potenti di sempre nonché la madre adottiva di Melinoe. Questo personaggio si impegna attivamente per sostenere la ribellione contro Crono, e ha passato tutta la vita ad allenare la protagonista per affrontare il titano del tempo. Purtroppo però i metodi di Hecate non sono proprio amorevoli e materni, e questo si vedrà chiaramente già nella fase iniziale di gioco, quando sarete costretti ad affrontarla come primo boss.

Efesto | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Se cercate un esperto di armi, Efesto è il dio che fa per voi. Il fabbro degli dei vi aiuterà molto nel corso del gioco, dato che i suoi doni sono in grado di migliorare sensibilmente le vostre abilità difensive e incrementare il danno degli attacchi ad area. Inoltre Efesto vanta anche un nuovo design molto originale che lo vede costretto su di una sedia a rotelle di sua invenzione a causa della mancanza di una gamba.

Eracle | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Nonostante sia semplicemente un umano, Eracle è un personaggio estremamente potente in grado di affrontare anche le creature più pericolose senza battere ciglio. Inizialmente questo potente guerriero sarà abbastanza ostile nei vostri confronti, ma nel corso del tempo si rivelerà essere un vitale alleato nella vostra lotta.

Icaro | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Purtroppo Icaro è uno degli ultimi personaggi che incontrerete in Hades 2 e il suo artwork è ancora lontano dall’essere completato. Nonostante ciò questo inventore è in grado di offrirvi un mare di doni estremamente utili e vari. Ad esempio uno di essi è in grado di fornirvi delle cure extra ogni cinque stanze completate, mentre un altro aumenterà sensibilmente i danni di alcuni attacchi.

Medea | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Come Icaro e Circe, anche Medea al momento non ha ancora un artwork finale, ma nonostante ciò sarà comunque in grado di aiutarvi in battaglia. La strega delle ombre infatti vanta degli ottimi doni che potrete sfruttare a vostro vantaggio, come ad esempio il potere di rallentare i proiettili sparati dai nemici.

Moros | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Moros è l’incarnazione del destino avverso ma, nonostante la sua natura catastrofica, è un personaggio estremamente positivo. Nel corso del gioco Moros infatti aiuterà Melinoe nella sua missione e pur di supportarla spesso andrà anche contro la volontà delle Moire nonostante sia tecnicamente loro schiavo.

Narciso | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Narciso ovviamente è un personaggio estremamente narcisista ed è la causa dei tormenti di Echo. Nonostante non sia un personaggio particolarmente piacevole con cui avere a che fare, incontrarlo ha comunque i suoi vantaggi.

Narciso infatti vi offrirà i doni scartati dei suoi ammiratori, un vantaggio niente male durante una run. Peccato però che al momento Narciso sia ancora lontano dall’essere completato e nel gioco non è presente nemmeno una sua concept art stilizzata.

Nemesi | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Nemesi è l’incarnazione della vendetta e questo è reso ovvio dal suo comportamento. Questa spietata guerriera infatti è determinata ad uccidere Crono e spesso si trova in competizione diretta con Melinoe. Durante le vostre run avrete molte occasioni per incontrare questo splendido personaggio, ma non sempre gli incontri si svolgeranno in maniera pacifica.

Odisseo | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Se avete bisogno di qualche consiglio nel corso della vostra avventura, allora di sicuro adorerete Odisseo. Nonostante sia un normale essere umano, Odisseo è uno stratega eccezionale che supporterà Melinoe dandole tantissimi suggerimenti utili. L’unico lato negativo di Odisseo è che spesso i suoi consigli arriveranno troppo tardi per essere effettivamente utili, ma almeno ha provato a dare una mano.

Polifemo | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Dopo Odisseo ovviamente non poteva mancare anche Polifemo. Questo immenso ciclope è estremamente potente e resistente, e sarà in grado di danneggiarvi semplicemente camminando. Il combattimento contro questo bestione non sarà troppo complicato, ma incredibilmente Melinoe non sarà in grado di ucciderlo definitivamente. Una volta indebolito abbastanza infatti Polifemo semplicemente si addormenterà, permettendovi così di proseguire tranquillamente.

Scilla | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Restando sempre collegati ad Odisseo, in Hades 2 fa la sua comparsa anche Scilla. Questo mostro marino è uno dei boss più potenti presenti al momento in Hades 2 e prima di sconfiggerla saranno necessari davvero tanti tentativi. Scilla infatti non combatterà da sola, ma potrà contare sul supporto della sua band di sirene.

Selene | Hades 2: tutti i nuovi personaggi

Selene è l’incarnazione della luna e il suo compito è quello di guidare segretamente Melinoe nella sua missione. Incontrare questo personaggio è davvero fondamentale, dato che vi permetterà di accedere a potentissimi bonus in grado di semplificare sensibilmente le vostre run.

Tante facce nuove!

Questi sono tutti i nuovi personaggi presenti al momento in Hades 2. Poter incontrare così tante nuove figure mitologiche è davvero molto interessante e di sicuro da qui al lancio completo del gioco se ne aggiungeranno anche altre.

Hades 2 è disponibile ora in accesso anticipato su Steam. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.