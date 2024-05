Qualifiche GP di Monaco: i risultati della sessione

Sventola la bandiera a scacchi nelle qualifiche del GP di Monaco di F1. A conquistare la pole position è un fantastico Charles Leclerc che firma la sua terza pole position nel circuito di casa con il tempo super di 1.10.270. Secondo classificato Oscar Piastri, terzo Carlos Sainz

Qualifiche GP di Monaco: Leclerc Re del Principato, ottimo Piastri. Delude Max

Qualifiche e GP di Monaco stanno ad indicare una sola cosa: caos totale in pista. E’ quello che abbiamo visto già nel Q1 oggi in qualifica con tutte le venti monoposto in pista alla caccia del giro veloce.

Nel Q1 gli esclusi nell’ordine sono: Fernando Alonso,Logan Sargeant, Sergio Perez, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Il vincitore del GP di Monaco del 2022 Sergio Perez resta clamorosamente escluso dal Q2, dando seguito al suo periodo di crisi. Nella gara di domani il pilota messicano partirà dalla diciottesima posizione.

Nel Q2 gli esclusi sono nell’ordine: Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Kevin Magnussen. I primi quattro passano il taglio al Q3 distanziati di soli 93 millesimi.

Ma si sa, la pole position si decide sempre nell’ultima sessione del Q3. L’ultima parte di questa sessione ha visto un via vai di fucsia nei vari settori della pista del Principato. L’ultima frustata la da Charles Leclerc, da ieri completamente a suo agio con la sua SF-24 che conquista la sua terza pole del GP di Monaco. E lo fa di 154 millesimi davanti ad un ottimo Oscar Piastri. Al terzo posto classificata l’altra Ferrari di Carlos Sainz a poco meno di tre decimi dal compagno di squadra.

Quarto classificato troviamo poi un opaco Lando Norris, che nelle ultime due gare ha dimostrato uno stato di forma incredibile. Quinto George Russell e soprattutto Max Verstappen chiude la qualifica al sesto posto, l’olandese reo di aver toccato uno dei tanti muretti del tracciato all’ultimo giro non riuscendo così a replicare a Leclerc. Completano la top ten dei classificati: Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly.

