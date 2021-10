Migliori giochi da tavolo cooperativi | Ottobre 2021

Una guida ai migliori giochi da tavolo cooperativi per quei giocatori che amano unire le forze per fare fronte comune allo stesso nemico

Una sana sfida tra amici, a volte anche con qualche battibecco, va sempre bene per passare qualche serata. Ma se per una volta si unissero le forze e le abilità di tutti per cercare di battere il nemico o per creare qualcosa di interessante e divertente? Per tutto questo sono stati creati i giochi da tavolo cooperativi

Giochi di dadi | Migliori giochi da tavolo cooperativi

Rory’s Story Cubes

Questo gioco nella sua forma base è composto da nove dadi sulle cui facce ci sono delle immagini rappresentati varie tematiche. Per giocare bisogna lanciare i nove dadi e creare una storia che li colleghi tutti insieme. Si usano 3 cubi per l’introduzione, 3 per la parte centrale della storia e 3 per la conclusione. Sul regolamento sono consigliate quattro modalità di gioco, oltre alle regole base spiegate sopra:

il mio eroe: prendete 3 dadi e tirateli, con le immagini che escono create il vostro eroe. Poi tirate tutti e 9 i dadi per creare la storia di cui il vostro eroe sarà il protagonista storie epiche: il primo giocatore tira tutti e 9 i dadi e racconta l’introduzione della storia, poi a turno ogni giocatore deve aggiungere un capitolo e l’ultimo giocatore deve inventare un finale epico per la storia blocco mentale?: prendete spunto da un film, da una serie tv o da un libro che amate e provate a creare nuove storie in quell’ambientazione e con quei personaggi usate la vostra immaginazione: in questo caso siete voi che dovete inventare un modo nuovo su come utilizzare i dadi per creare nuove storie

Rory’s Story Cubes potete trovarlo nel formato da 9 dadi o da 3 e ne esistono diverse tematiche, come ad esempio actions, prehistoria, enigmi e tanti altri. Le varie versioni possono essere mescolate tra di loro.

Categoria: Dadi

Dadi Editore: Asmodee

Asmodee Età: 6+

6+ Giocatori: da 1 giocatore in su

Asmodee- Rory's Story Cubes Original Gioco da Tavolo, Colore RSC (Arancione), ASMRSC01ML2 Lancia i Rory's Story Cubes e inventa una storia che colleghi tutte le immagini sulle facce dei dadi

La mezzanotte dei piccoli maghi

I piccoli maghi dell’Accademia di Magia se la sono svignata dalla scuola nel bel mezzo della notte, ma sono stati beccati da Silvano il guardiano che ora li sta inseguendo. Il vostro compito è quello di tirare i dadi e trovare le immagini che sono uscite come risultato sotto i cespugli che circondano il castello. Dovete riportare i piccoli maghi a scuola, prima che vengano acciuffati da Silvano il guardiano.

Categoria: Dadi

Dadi Editore: Dv Giochi

Dv Giochi Età: 6+

6+ Durata: 30 minuti

30 minuti Giocatori: 2 – 6

Giochi di carte | Migliori giochi da tavolo cooperativi

Storie nere

E’ un gioco di carte investigativo nel quale bisogna riuscire a risolvere dei misteri. In ogni confezione ci sono 50 fatti che possono essere omicidi, rapine o vicende di altra natura. Per giocare dovete scegliere una carta, uno di voi leggerà la storia scritta sopra e gli altri dovranno collaborare per scoprire come è potuto accadere quello che è stato appena letto e per farlo dovranno porre delle domande al “narratore” e ricostruire i fatti. Storie Nere potete trovarlo sia con questo nome che con tematiche più particolari, come ad esempio Storie Nere – Vacanze Mortali o Storie Nere – Racconti Del Terrore.

Categoria: Carte

Carte Editore: Raven Distribution

Raven Distribution Età: 12+

12+ Durata: 30 minuti

30 minuti Giocatori: 2 – 15

The mind

Se giocate con un gruppo con cui avete un buon feeling, The Mind è il gioco che fa per voi. In questo gioco lo scopo è quello di liberarsi delle carte che si hanno in mano a ogni turno, scartandole al centro del tavolo e andando a creare un unico mazzo in ordine crescente da 1 a 100. Ora vi starete chiedendo, ma dove è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che non potete parlare, l’unica cosa che potete fare è intuire dagli sguardi dei vostri compagni quale mossa stanno per fare per capire quando scartare le vostre carte. Il numero di livelli del gioco varia in base al numero di giocatori, mentre il numero di carte da cui è formata la vostra mano varia in base al livello che state giocando e cioè una carta per il primo livello, due carte per il secondo e così via.

Questo maggio è uscito in Italia The Mind – Extreme, le differenze dalla precedente versione sono che i mazzi da formare sono due, uno in ordine crescente e uno in ordine decrescente, e che andando avanti di livello dovete giocare al buio, cioè la carta che avete appena giocato deve restare coperta.

Categoria: Carte

Carte Editore: Dv Giochi

Dv Giochi Età: 8+

8+ Durata: 20 minuti

20 minuti Giocatori: 2 – 4

Il Guanto dell’Infinito: Un Gioco Love Letter

In questo caso ci troviamo di fronte a un semi-collaborativo, nel senso che in Il Guanto dell’Infinito: Un Gioco Love Letter sarà solo una parte di giocatori a dover collaborare. Le regole sono molto semplici, un giocatore deve impersonare Thanos mentre gli altri giocatori dovranno interpretare la parte degli Avengers e collaborare per sconfiggere il cattivo. Un gioco senza troppe pretese che permette agli amanti del mondo Marvel di poter interpretare i loro personaggi preferiti.

Nome: Marvel: Il Guanto dell’Infinito – Un gioco Love Letter

Marvel: Il Guanto dell’Infinito – Un gioco Love Letter Casa Editrice: Asmodee

Asmodee Età: 10+

10+ Durata: 15 minuti

15 minuti Giocatori: 2 – 6

Giochi di avventura | Migliori giochi da tavolo cooperativi

Una storia di pirati

Riunisci la tua ciurma e preparati a salpare verso nuove avventure. La storia del gioco è divisa in 10 capitoli, dovete superare ogni capitolo per avere accesso a quello successivo. I materiali utili per affrontare ogni capitolo si trovano in buste sigillate. Questo gioco ha anche una componente molto innovativa, cioè un’app scaricabile gratuitamente che è fondamentale per il gioco.

Nome: Una storia di pirati

Una storia di pirati Casa Editrice: Cranio Creations

Cranio Creations Età: 10+

10+ Durata: 30 minuti

30 minuti Giocatori: 2 – 4

Slide Quest

Il vostro compito è quello di aiutare il cavaliere a superare le insidie e a sconfiggere i nemici che gli si presentano davanti a ogni livello. La plancia di gioco si monta direttamente nella parte inferiore della scatola, si scelgono dei livelli da affrontare, ogni giocatore prende posto davanti alla propria leva e via, il gioco può avere inizio! Mi raccomando, dovete essere ben coordinati nei movimenti. Se vi interessa approfondire il suo regolamento cliccate qui –> Slide Quest <– e trovate la recensione completa.

Nome: Slide Quest

Slide Quest Casa editrice: Blue Orange Games

Blue Orange Games Distribuzione italiana: Oliphante

Oliphante Età: 7+

7+ Durata: 15-45 minuti

15-45 minuti Giocatori: 1-4

Altri giochi | Migliori giochi da tavolo cooperativi

In questa guida altri 3 giochi meritano di comparire in questa lista, giochi che sono già stati menzionati nella guida ai Migliori Giochi da Tavolo in solitario, ma che rendono bene anche in collaborativo e sono:

The Game

Bandido

La foresta misteriosa

Per The Game e La foresta misteriosa cliccate qui –> Migliori Giochi da Tavolo in solitario <– per avere qualche informazione in più. Per Bandido, invece, cliccate su –> Recensione <– e trovate l’articolo dedicato interamente a questo gioco, con l’approfondimento al regolamento e alle varianti di gioco.