Recensione Realme 12 Pro+ 5G: elegante a dir poco!

Realme 12 Pro+ 5G è il nuovo contendente per la fascia media, con Snapdragon 7s Gen 2 e sistema di camere con teleobiettivo, scopriamolo nella recensione completa

Ecco la nostra analisi completa del Realme 12 Pro+ 5G, l’ultimo smartphone di fascia media della casa cinese, dotato del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, di una batteria a lunga durata e di un comparto fotocamere molto versatile (soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo). Vediamo insieme cosa offre questo dispositivo.

Scheda tecnica

Display : 6.7″ 2160Hz curvo, 2160Hz PWM High-frequency Dimming, OLED, rapporto schermo-corpo del 93%

: 6.7″ 2160Hz curvo, 2160Hz PWM High-frequency Dimming, OLED, rapporto schermo-corpo del 93% SoC : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 GPU : Adreno 710

: Adreno 710 RAM : 8 GB o 12 GB

: 8 GB o 12 GB Memoria interna : 256/512GB

: 256/512GB Fotocamere posteriori : 50 MP Sony IMX890, tele 64 MP OmniVision OV64B, ultra-wide 8 MP

: 50 MP Sony IMX890, tele 64 MP OmniVision OV64B, ultra-wide 8 MP Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Connettività : 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, 5G

: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, 5G Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W Dimensioni : 161,47 x 74,02 x 8,75 mm

: 161,47 x 74,02 x 8,75 mm Peso : 196 g

: 196 g Altro : lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (sotto al display), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 14 con Realme UI 5.0

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Realme 12 Pro+ 5G

La confezione è ricca e accessoriata, contiene l’alimentatore da 67W con il cavetto USB-C e una cover trasparente in silicone sempre molto apprezzata. Lo smartphone ha un design semplice e minimalista, con un grande ed elegante oblò sul retro che ospita il comparto fotografico, circondato da una zigrinatura che ricorda quella degli orologi di lusso. Realme 12 Pro+ 5G ha i bordi in alluminio e il retro in pelle vegana, una combinazione che lo rende estremamente elegante in qualsiasi condizione.

I lati del dispositivo vedono il bilanciere del volume, il tasto di accensione, l’ingresso USB Type-C 2.0, il carrellino per la SIM e lo speaker audio inferiore (quello superiore è la capsula auricolare). Come accennato, sul retro c’è un grosso modulo fotocamere (che sporge abbastanza) con tre sensori e un flash LED nella parte superiore, che riprende le linee della finta cerniera. Frontalmente abbiamo invece un pannello da 6,7″ con cornici ottimizzate e simmetriche ed una fotocamera in stile punch-hole, piccola e discreta.

Hardware, connettività e display | Recensione Realme 12 Pro+ 5G

Realme 12 Pro+ 5G si basa sul nuovissimo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con processo produttivo a 4nm, accompagnato da 12 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente fino a 24GB) e 512 GB di memoria interna, almeno nella nostra variante. Le prestazioni sono di ottimo livello, anche se il SoC montato è sulla carta inferiore ad uno Snapdragon 7 Gen 1. Questa limitazione ha però un vantaggio importante, l’efficienza: lo smartphone non si surriscalda né si scarica rapidamente, questo anche grazie al sistema di raffreddamento VC 3D.

Il punto di forza di Realme 12 Pro+ 5G è però il pannello curvo frontale, di qualità eccezionale. Il display da 6,7″ offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la copertura completa della gamma DCI-P3 e un PMW Dimming di 2160Hz, rendendo l’esperienza visiva molto piacevole. La luminosità di picco è buona, raggiunge infatti i 1000 nits in esterni. Anche la connettività è di livello, con Bluetooth 5.2 e un segnale dati e GPS affidabile. Il feedback aptico è poi eccezionale, grazie anche ad un software che lo valorizza in molte delle operazioni quotidiane. Infine, molto buono il comparto audio, con due altoparlanti stereo dal volume e qualità elevati.

Fotocamere | Recensione Realme 12 Pro+ 5G

Realme ha equipaggiato questo Realme 12 Pro+ 5G con tre ottimi sensori, un buon principale da 50 MP Sony IMX890 stabilizzato otticamente, una ultra-wide da 8 MP ed un sensore teleobiettivo OmniVision OV64B con zoom 3x. I video arrivano purtroppo solo fino al 4K a 30 FPS. Tra le varie funzionalità troviamo poi slow-motion, panorama, time-lapse, pro, 50 MP, ritratto, notte e strada (per la street photography).

L’azienda ha poi lavorato con Qualcomm per mettere a punto il nuovo algoritmo MasterShot omnifocale, che sfrutta un campo dinamico straordinario per luce e colori realistici, oltre al nuovo standard Ultra HDR di Google. Il sensore principale da 50 MP regala scatti di ottima qualità in qualsiasi condizione di luce, con un alto livello di dettaglio e colori fedeli. In più, grazie alla partnership con Claudio Miranda, si possono ottenere effetti cinematografici e ritratti di alto livello, sfruttando i filtri disponibili e lo zoom ottico e digitale fino a 120x del sensore tele.

Peccato che, come spesso succede negli smartphone con questa configurazione, i colori siano diversi tra i vari sensori, creando una discontinuità evidente (soprattutto nei video). Comunque, l’OIS è molto efficace e garantisce una buona stabilizzazione, anche quando si registra un video. Infine, anche la fotocamera frontale Sony da 32 MP è di buona qualità, con foto molto nitide e dettagliate.

IMG20240303195649

IMG20240303142911

IMG20240225203443

IMG20240225160152

IMG20240309093517

IMG20240309093605

Software e autonomia | Recensione Realme 12 Pro+ 5G

Realme UI 5.0, basata su Android 14, è il software che anima questo smartphone. Si tratta di una piattaforma come sempre stabile e ben ottimizzata, con effetti grafici piacevoli e funzionalità utili. Tra queste, spiccano le cartelle espandibili, i widget personalizzabili e il file dock, che facilitano la gestione delle app e dei file.

La batteria da 5000 mAh garantisce una durata eccellente, con un giorno e mezzo di uso normale o un giorno di uso intenso. Inoltre, grazie all’alimentatore rapido in confezione da 67W, si può ricaricare lo smartphone in poco più di un’ora. L’unico aspetto negativo riguarda i bloatware, che sono davvero numerosi e invadenti al primo avvio, e che comprendono app dalla dubbia utilità e giochi di stampo orientale.

Conclusioni e prezzo

Realme 12 Pro+ 5G non fa che riconfermare la qualità dei dispositivi realme sotto ogni punto di vista, con un device completo in grado di soddisfare la quasi totalità dell’utenza. Il prezzo di listino parte da 499,99€ per la versione 8/1256GB fino ad arrivare ai 549,99€ per la variante 12/512GB, un prezzo sicuramente importante ma che rispecchia comunque un’esperienza utente di livello. Le colorazioni disponibili sono due: Submarine Blue e Navigator Beige.

Dunque considerando l’ottima esperienza utente garantita dal dispositivo, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un comparto fotografico affidabile e delle prestazioni generali più che discrete. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!