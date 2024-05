Aspettativa di vita: 5 anni in più entro il 2050

In base a un recente studio, l’aspettativa di vita per gli esseri umani, soprattutto gli uomini, dovrebbe aumentare di 5 anni entro il 2050

Secondo il Global Burden of Desease 2021, l’aspettativa di vita a livello mondiale è destinata ad aumentare di quasi 5 anni entro il 2050. Questa crescita sarà più marcata nei Paesi dove è attualmente più bassa, come quelli dell’Africa sub-sahariana. Stessa cosa negli uomini, per i quali si prevedono 4,9 anni in più rispetto ai 4,2 anni per le donne. Tuttavia, non tutti gli anni guadagnati saranno vissuti in buona salute. Quella di vita in salute, ovvero il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere senza particolari disturbi, aumenterà solo di 2,6 anni, passando da 64,8 anni nel 2022 a 67,4 nel 2050. Questo significa che, sebbene le persone vivranno più a lungo, potrebbero trascorrere più anni in condizioni di salute non ottimali.

Aspettativa di vita in salute: aumento grazie anche alle misure di sanità pubblica

La ricerca, pubblicata sulla rivista The Lancet, ha analizzato i dati relativi a 371 malattie e 88 fattori di rischio in 204 Paesi. I risultati indicano che le disparità nella durata della vita tra le diverse aree geografiche tenderanno a diminuire, con i maggiori aumenti previsti nell’Africa sub-sahariana. Questo rappresenta un segnale positivo, che indica un miglioramento delle condizioni di salute a livello mondiale. L’aumento è dovuto principalmente a misure di sanità pubblica che hanno prevenuto e migliorato i tassi di sopravvivenza per molte malattie, soprattutto quelle trasmissibili.

Tuttavia, il carico di malattia si sta spostando verso i disturbi non trasmissibili, Tra questi, le malattie cardiovascolari, il cancro e il diabete. Vanno considerati anche i fattori di rischio associati, quali obesità, ipertensione, dieta sbilanciata e fumo. Gli autori dello studio sottolineano l’importanza di interventi di sanità pubblica volti a prevenire e mitigare questi fattori di rischio, al fine di estendere ulteriormente l’aspettativa di vita in buona salute e garantire una migliore qualità della vita per tutti.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema scienze, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!